Szombat reggel politikai indíttatású merényletben meghalt Minnesota állam Demokrata párti képviselője, Melissa Hortman és férje – írja a Sky News.

Egy ezután következő támadásban megsebesült egy másik állami politikus, John Hoffman és az ő felesége is, őket kórházba szállították, vélhetően túlélik a támadást. A gyanúsított a hírek szerint rendőrnek adta ki magát, és a tűzpárbajt követően elmenekült, továbbra is folyik ellene a hajtóvadászat.

A megtámadott politikusok mindketten demokraták, a minnesotai munkáspárt tagjai.

A hatóságok a támadás után arra szólították fel Champlin és a Brooklyn Park környékén lakókat, hogy maradjanak otthon.

A merénylet kapcsán megszólalt Tim Walz minnesotai kormányzó is, aki szerint úgy tűnik, hogy politikai indíttatású volt a merénylet – írja a BBC.

The shootings took place in Champlin and Brooklyn Park, Minnesota. A source familiar with the matter tells ABC News that the victims are state Sen. John Hoffman and state Rep. Melissa Hortman. Check for updates: https://abc7chicago.com/post/2-minnesota-lawmakers-shot-grave-condition-apparent-targeted-incident-officials/16748810/

„Tájékoztattak a Minnesotában történt szörnyű lövöldözésről, amely a jelek szerint célzott támadás volt az állami törvényhozók ellen. Főállamügyészünk, Pam Bondi és az FBI vizsgálja a helyzetet, és a törvény teljes szigorával üldözni fognak minden felelőst. Az ilyen szörnyű erőszakot nem tűrjük el az Amerikai Egyesült Államokban” – reagált a merényletre Donald Trump amerikai elnök az X-en.

Statement from President Donald J. Trump



I have been briefed on the terrible shooting that took place in Minnesota, which appears to be a targeted attack against State Lawmakers. Our Attorney General, Pam Bondi, and the FBI, are investigating the situation, and they will be…