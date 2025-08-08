Helikopter csapódott egy bárkába a Mississippi folyón – videó

Két ember meghalt, amikor helikopter csapódott egy bárkába a Mississippi folyón – közölte az amerikai parti őrség.

Az eset az Illinois állambeli Alton közelében történt csütörtökön. Az előzetes információk szerint az MD 369 típusú helikopter a baleset előtt villamosvezetékekbe ütközött. A Szövetségi Légiközlekedési Hatóság (FAA) szerint a helikopteren két ember utazott, amikor a baleset történt.

Az Ameren Corp áramszolgáltató vállalat szerint egy vállalkozó és egy alvállalkozó javította és cserélte a távvezeték oszlopának világítását és a jelzőgömböket az átviteli vezetékeken. „Szomorúan értesültünk a mai tragikus eseményről” – közölte az cég, hozzátéve, hogy az ügyben együttműködik a nyomozókkal.

A baleset után kigyulladt bárkán senki sem tartózkodott, a lángokat a tűzoltók megfékezték. A folyót, amely a termények és egyéb áruk szállításának fontos vízi útvonala, a 199-es mérföldjelzőtől a 201-es mérföldjelzőig lezárták.

Alton a Mississippi és az Illinois folyók összefolyásánál található, a lezárás késleltetheti a gabonát a középnyugati farmokról az Egyesült Államok öbölvidékére szállító bárkák közlekedését.