Meghalt „a palesztin Pelé”, amikor izraeli katonák tüzet nyitottak a segélyre váró emberekre Gázában

Meghalt Szulejmán al-Obeid, ismertebb nevén „a palesztin Pelé”, amikor szerdán izraeli katonák tüzet nyitottak humanitárius segélyre várakozó emberekre a Gázai övezetben – írja a France24 a Palesztin Labdarúgó-szövetség közlése nyomán.

A 41 éves al-Obeid aktív játékosként a Hadamat Al-Sati gázai csapat sztárja volt, 24 nemzetközi mérkőzésen játszott a palesztin válogatottban. „Hosszú karrierje során al-Obeid több mint 100 gólt szerzett, ezzel a palesztin labdarúgás egyik legfényesebb csillagává vált” – írta róla a szövetség.

Az egykori középpályás Gázában született, házas és öt gyermek édesapja volt.

Nyitókép: AFP / Khalil Mazraawi