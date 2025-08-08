Meghalt „a palesztin Pelé”, amikor izraeli katonák tüzet nyitottak a segélyre váró emberekre Gázában

Szulejmán al-Obeid több mint 100 gólt szerzett a pályafutása során.

Meghalt Szulejmán al-Obeid, ismertebb nevén „a palesztin Pelé”, amikor szerdán izraeli katonák tüzet nyitottak humanitárius segélyre várakozó emberekre a Gázai övezetben – írja a France24 a Palesztin Labdarúgó-szövetség közlése nyomán. 

A 41 éves al-Obeid aktív játékosként a Hadamat Al-Sati gázai csapat sztárja volt, 24 nemzetközi mérkőzésen játszott a palesztin válogatottban. „Hosszú karrierje során al-Obeid több mint 100 gólt szerzett, ezzel a palesztin labdarúgás egyik legfényesebb csillagává vált” – írta róla a szövetség. 

Az egykori középpályás Gázában született, házas és öt gyermek édesapja volt.

Nyitókép: AFP / Khalil Mazraawi

2025 32. lapszám