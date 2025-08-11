Több millió embernek kell menekülnie az áradások és földcsuszamlások miatt Japánban

A japán hatóságok hétfőn több millió embert szólítottak fel otthonuk elhagyására az áradások és földcsuszamlások miatt az ország délnyugati részén. A japán köztelevízió felvételeket mutatott Kumamoto prefektúra több területéről, ahol házakat, üzleteket és járműveket borított el a víz.

Hétfő reggel hat óra alatt több mint 37 centiméter csapadék hullott Tamana városára, amely a leginkább érintett. Helyi szinten ez rekordot jelent a japán meteorológiai szolgálat szerint.

Weather Monitor on X (formerly Twitter): “This morning: Flooding in Kamiamakusa City, Kumamoto Prefecture, Japan.ALERT LEVEL 5: An Emergency Safety evacuation order has been issued for 10,960 households (23,301 people) due to heavy rain and heightened disaster risk. Residents should take immediate life-saving actions. pic.twitter.com/RRE7GbSrDN / X” This morning: Flooding in Kamiamakusa City, Kumamoto Prefecture, Japan.ALERT LEVEL 5: An Emergency Safety evacuation order has been issued for 10,960 households (23,301 people) due to heavy rain and heightened disaster risk. Residents should take immediate life-saving actions. pic.twitter.com/RRE7GbSrDN

A helyzet életveszélyes – figyelmeztettek a szakemberek, hozzátéve, hogy maximális éberségre van szükség.

A tűzoltóság és a katasztrófavédelem szerint összesen több mint hárommillió embernek adtak ki figyelmeztetést és evakuálási felszólítást Japán délnyugati régióiban.

Kumamoto prefektúra Kosa városában egy férfi eltűnt hétfőn, miután földcsuszamlás sodorta el az otthonát. Az NHK közszolgálati média szerint két ember eltűnt vasárnap Fukuokában is, miután elsodorta őket az ár. Hétfőn még keresték őket.