Litvánia polgári ellenálláshoz szükséges drónkezelési programot indít

Litvánia szeptembertől lakossági drónkezelési oktatóprogramot indít, amelyben diákokat, de más érdeklődőket is megtanítanának a pilóta nélküli repülőeszközök irányítására, illetve megépítésére – közölte kedden az ország védelmi minisztériuma.

A tárca szerint erre a célra három kiképzőközpontot is terveznek nyitni, és számukat a következő években kilencre növelnék.

„Azt tervezzük, hogy 2028-ig 15 500 felnőtt és 7 ezer gyermek szerezhet képesítést drónirányításhoz” – emelte ki Dovile Sakaliene, a 2,8 millió lakosú Litvánia védelmi minisztere.

A minisztérium tájékoztatása szerint a képzés célja a lakosság műszaki ismereteit erősíteni, valamint, hogy megtanulják a polgári ellenálláshoz szükséges drónkezelést.

A védelmi és az oktatási tárcák közös projektjére több mint 3,3 millió eurót (1,3 milliárd forint) különítettek el.

A drónok központi szerepet játszanak a modern hadviselésben, így Litvánia is erősíteni szeretné a pilóta nélküli repülőeszközök fejlesztését és gyártását. A litván védelmi minisztérium már korábban is hirdetett hasonló tanfolyamokat, amelyeken a résztvevők ismerkedhetnek a drónkezelés elméleti és gyakorlati kérdéseivel.

