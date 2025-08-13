Megjelentek a Nemzeti Gárda alakulatai Washington utcáin – írja az AP. Az amerikai főváros rendfenntartó hatóságai együttműködnek a velük, bár hosszú távon ez egy meglehetős feszültségekkel terhelt viszonynak ígérkezik.

Bár ezek a technikai részletek Donald Trump elnököt kevéssé érdeklik, ő egyszerűen, mindenféle alátámasztás nélkül, a bűnözés mértékére utalva törvény nélküli városnak nevezte Washingtont, majd beküldte a gárdistákat rendet csinálni.

Erre a törvények lehetőséget is nyújtanak neki, bár az intézkedés ideiglenes érvényű lehet csak. Ugyanakkor az is igaz, hogy az elnök által bűnözési vészhelyzetnek nevezett állapotról a demokrata városvezetésnek egészen más a véleménye, és ezt adatokkal is igazolni tudták, amelyek szerint a bűnözés éppen csökkenőben van Washingtonban.

Washington DC, A Nemzeti Gárda tagjai katonai járművekkel gyülekeznek a Washington-emlékmű előtt, Donald Trump elnök bűnözéscsökkentési erőfeszítéseinek részeként a Columbia kerületben, Washingtonban, az Egyesült Államokban, 2025. augusztus 12-én. AFP / NurPhoto / Kyle Mazza

Az amerikai hadsereg közleménye szerint nincsenek konkrét tervek arra, hogy pontosan a város mely részén fognak járőrözni a csapatok.

Muriel Bowser polgármester kijelentette, hogy együtt fog működni a Trump által a város rendfenntartásáért felelős testületek felügyeletére kirendelt szövetségi tisztviselőkkel, hozzátéve: ragaszkodik ahhoz, hogy a washingtoni rendőrfőnök megmaradjon a posztján és továbbra is ő vezesse a testületet.

Bowser legfrissebb megszólalása lényegesen mérsékeltebb hangvételű, mint a korábbiak voltak, amelyekben a Nemzeti Gárda kivezénylését nem tartotta produktív lépésnek, és azt is kijelentette, hogy a vészhelyzet kihirdetése nem egyeztethető össze a csökkenő tendenciát mutató bűnügyi statisztikával.

A törvény 30 napig engedélyezné Trumpnak, hogy átvegye a felügyeletet a washingtoni rendőrség fölött, ugyanakkor a Fehér Ház sajtóosztálya már jelezte, hogy ez tovább is tarthat, bár ehhez az elnöknek már kongresszusi jóváhagyásra lesz szüksége.

Washington DC, A Columbia Kerületi Nemzeti Gárda személyzete elhagyja a Columbia Kerületi Nemzeti Gárda közös haderőparancsnokságának épületét, 2025. augusztus 12-én AFP / NurPhoto / Kyle Mazza

Az elnöki hivatal sajtófőnöke, Karoline Leavitt szerint a hétfőről keddre virradó éjszaka folyamán 23 embert vettek őrizetbe az emberöléstől az ittas vezetésen és a fegyverrel, illetve kábítósszerrel való visszaélésen át a metrós bliccelésig terjedő gyanúsításokkal.

Mivel a Nemzeti Gárda bevetését Trump azzal is indokolta, hogy el kell távolítani a hajléktalanokat az utcákról, Leavitt elmondta: a parkrendőrség emberei az elmúlt öt hónap folyamán 70 hajléktalantábort számoltak fel, az ott talált emberek szabadon távozhattak hajléktalanszállókba, vagy elvonókúrát biztosító intézményekbe. Akik ezeket visszautasították, bírságokra, vagy akár börtönre is számíthatnak.

Mint arról korábban beszámoltunk, nem ez az első alkalom, hogy újraválasztása után Trump beveti a Nemzeti Gárdát. Ennek tagjai Los Angelesben azok ellen a tüntetők ellen léptek fel, akik az elnök bevándorlási politikája, illetve az ahhoz kapcsolódó razziák ellen tiltakoztak. Az összes többi állammal ellentétben, ahol általában a kormányzó dönthet a Nemzeti Gárda bevetéséről, a fővárosban ez az elnök hatásköre. Muriel Bowser el is ismerte, hogy a keze meg van kötve, és nem tud mást tenni, elfogadja az elnök döntését. „Mindent megteszek annak érdekében, hogy megakadályozzam a katasztrófát” – tette hozzá.

Utoljára négy éve vetették be a fővárosban a Nemzeti Gárdát, mégpedig akkor, amikor a Trump-párti tömeg megtámadta a Capitoliumot.