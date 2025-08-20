Négy holttestet találtak a Szajnában, egy férfit őrizetbe vettek

Négy holttestet találtak múlt héten a Szajnában, a Párizs környéki Choisy-le-Roi városában, az esettel kapcsolatban emberölés gyanúja miatt nyomozás indult, mert két holttesten erőszak nyomait találták.

Az első holttestre múlt szerdán egy járókelő figyelt fel a Choisy-híd közelében, a területet átvizsgálva a tűzoltók és a rendőrség további három holttestet talált a vízben. Az első holttestet, amely a legrövidebb ideig volt a vízben, sikerült azonosítani, egy negyvenes éveiben járó, Val-de-Marne-ban lakó férfi volt az áldozat.

Augusztus 20-án, szerdán a Créteil-i ügyészség közölte, egy férfit vettek őrizetbe ma reggel több gyilkosság elkövetése miatt – számolt be a Figaro.

Ami a másik három áldozatot illeti, az ügyészség szerint „tekintettel a vízben talált holttestek nagyon rossz állapotára, csak annyit lehetett megállapítani, hogy a halottak felnőtt férfiak voltak, ennél többet nem lehetett kideríteni”. Megjegyezték, számos vizsgálat és nyomozás folyik, hogy megállapítsák a három azonosítatlan elhunyt személyazonosságát, valamint haláluk körülményeit és időpontját.