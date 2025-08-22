Éhínség sújtotta területnek minősítette Gázát az ENSZ-szervezet

Több mint félmillió ember szenved éhínségben a Gázai övezetben, és számuk szeptember végére elérheti a 641 ezret – írja a Reuters az ENSZ által támogatott élelmezési válságfigyelő szervezet, az Integrated Food Security Phase Classification (IPC) pénteken kiadott jelentése alapján.

Az IPC először minősítette a gázai városrészt éhínség sújtotta területnek. Egy térségre akkor aggatják az előbbi jelzőt, ha a lakosság legalább 20 százaléka súlyos élelmiszerhiánytól szenved, minden harmadik gyermek akut alultápláltságban él, és naponta tízezer emberből kettő éhenhalás, alultápláltság vagy betegségek következtében hal meg.

Izrael „hamisnak és elfogultnak” nevezte a jelentést, és azt állítja, hogy a felmérés részben a Hamász adataira támaszkodik. Az ENSZ emberi jogi főbiztosa, Volker Türk viszont azon a véleményen van, hogy az éhezés közvetlen következménye az izraeli kormány intézkedéseinek, amelyek akár háborús bűnnek is minősülhetnek.

A 2023. október 7-i Hamász-támadás óta zajló háborúban az izraeli támadások több mint 62 ezer palesztint öltek meg a gázai hatóságok szerint. Az Egyesült Államok, Katar és Egyiptom jelenleg is közvetíteni próbál a felek között, miközben egyre erősebb a nemzetközi nyomás, hogy Izrael engedjen be több humanitárius segélyt az ostromlott területre.

Mindeközben Izrael védelmi minisztere, Israel Katz jóváhagyta Gáza invázióját, miután a védelmi erők (IDF) vezetőivel tárgyalt kedden.

A nyitóképen: Palesztinok liszteszsákokat cipelnek augusztus elején. Forrás: AFP / Bashar Taleb