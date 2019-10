Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök csütörtök este videoüzenetet intézett a lakossághoz, hogy megnyugtassa a kedélyeket a Donyec-medencei konfliktus rendezését célzó legutóbbi minszki találkozón született egyezséggel kapcsolatosan, és leszögezte: Kijev semmilyen megállapodást nem írt alá a \"Moszkva által irányított kelet-ukrajnai szakadár területek\" képviselőivel.","shortLead":"Az ukrán elnök csütörtök este videoüzenetet intézett a lakossághoz, hogy megnyugtassa a kedélyeket a Donyec-medencei...","id":"20191003_Zelenszkij_Semmilyen_megallapodast_nem_irtak_ala_a_szakadarokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb1e5a6-0d79-42d4-b547-51de9840396d","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_Zelenszkij_Semmilyen_megallapodast_nem_irtak_ala_a_szakadarokkal","timestamp":"2019. október. 03. 22:10","title":"Zelenszkij: Semmilyen megállapodást nem írtak alá a szakadárokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf27354f-d45a-408b-901c-97b4789f8e15","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Köves Slomónak, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető rabbijának régi vágya vált valóra azzal, hogy a kormány ugyanolyan szerződést kötött az egyházával, amilyet a Mazsihisszel vagy a katolikusokkal. ","shortLead":"Köves Slomónak, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető rabbijának régi vágya vált valóra azzal...","id":"201940__kormanyemihmegallapodas__ortodoxia__politikai_elonyok__igy_koser","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf27354f-d45a-408b-901c-97b4789f8e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd06e4bf-61c7-4d6e-a180-fc6a39c7ccb9","keywords":null,"link":"/360/201940__kormanyemihmegallapodas__ortodoxia__politikai_elonyok__igy_koser","timestamp":"2019. október. 03. 19:00","title":"Így kóser? A kormány szimbolikus gesztust tett kedvenc zsidó egyházának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91616198-5dcf-47f7-a3b4-43977a8ff28a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hat férfit a ferencvárosi rendőrök kerítették kézre. ","shortLead":"A hat férfit a ferencvárosi rendőrök kerítették kézre. ","id":"20191003_magyar_szlovak_eb_selejtezo_verekedes_elfogas_szlovak_drukkerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91616198-5dcf-47f7-a3b4-43977a8ff28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be9ff0d-eaa2-4e8c-8dd4-dac70c235484","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_magyar_szlovak_eb_selejtezo_verekedes_elfogas_szlovak_drukkerek","timestamp":"2019. október. 03. 11:23","title":"Szlovák drukkereket verő magyar szurkolókat fogott a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d684915-0ee7-4158-b51c-a599549e81d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre nagyobb kiszerelést veszünk.","shortLead":"Egyre nagyobb kiszerelést veszünk.","id":"20191003_Masfelszer_tobb_antidepresszanst_vesznek_a_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d684915-0ee7-4158-b51c-a599549e81d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e835d4-c801-42c7-b6cf-e09dc139d202","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191003_Masfelszer_tobb_antidepresszanst_vesznek_a_magyarok","timestamp":"2019. október. 03. 08:55","title":"Év végén vesszük be a legtöbb antidepresszánst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7268fc3f-7e2f-456d-a0ff-5250634bbe65","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy omlás közben lezuhanó teherautó három halászhajót is összezúzott.","shortLead":"Egy omlás közben lezuhanó teherautó három halászhajót is összezúzott.","id":"20191002_tajvan_hid_osszeomlott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7268fc3f-7e2f-456d-a0ff-5250634bbe65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6221aa7f-228a-4cee-84d7-0cb72f945877","keywords":null,"link":"/vilag/20191002_tajvan_hid_osszeomlott","timestamp":"2019. október. 02. 13:51","title":"Itt a videó, ahogy egyszer csak összeomlik egy híd Tajvanon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f193d4d-3edf-42f9-aa23-e0ab6fb33165","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Háromszáz méterről lőtte telibe a céltáblát.","shortLead":"Háromszáz méterről lőtte telibe a céltáblát.","id":"20191002_Mesterloveszpuskaval_avatott_loteret_Benko_Tibor_honvedelmi_miniszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f193d4d-3edf-42f9-aa23-e0ab6fb33165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97611dcb-afb9-49cb-b1c3-bd7dc105c480","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Mesterloveszpuskaval_avatott_loteret_Benko_Tibor_honvedelmi_miniszter","timestamp":"2019. október. 02. 19:21","title":"Mesterlövészpuskával avatott lőteret Benkő Tibor honvédelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d903dda0-b00d-4bf8-80b4-7129fa0656cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20191002_Mindent_szeretek_amit_csinal__Szikora_Robert_langlelku_tamogatoja_a_fideszes_jeloltnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d903dda0-b00d-4bf8-80b4-7129fa0656cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda56f47-6d47-4115-a854-9dcdf8c68a18","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Mindent_szeretek_amit_csinal__Szikora_Robert_langlelku_tamogatoja_a_fideszes_jeloltnek","timestamp":"2019. október. 02. 12:28","title":"„Mindent szeretek, amit csinál” – Szikora Róbert lánglelkű támogatója a fideszes jelöltnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daafe1fe-39f7-4423-9332-83e105d53f9f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar atléta egyetlen centiméterre volt az ezüstéremtől.","shortLead":"A magyar atléta egyetlen centiméterre volt az ezüstéremtől.","id":"20191003_atletika_vilagbajnoksag_doha_kalapacsvetes_bronzerem_halasz_bence","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daafe1fe-39f7-4423-9332-83e105d53f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a04f334-0e12-4941-a44e-facde446ec35","keywords":null,"link":"/sport/20191003_atletika_vilagbajnoksag_doha_kalapacsvetes_bronzerem_halasz_bence","timestamp":"2019. október. 03. 05:26","title":"Világbajnoki bronzérmet nyert a kalapácsvető Halász Bence ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]