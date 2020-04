Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68e86352-256d-4485-aad3-5b27e59e31e3","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány miatti korlátozások értelmében kilenc napra bezárták Banglades ruházati üzemeit, azonban a tömegközlekedés továbbra sincs, így munkavállalók ezrei kényszerülnek arra, hogy gyalog menjenek az újranyitó üzemekbe.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti korlátozások értelmében kilenc napra bezárták Banglades ruházati üzemeit, azonban...","id":"20200405_Vasarnap_ujranyitjak_a_bangladesi_varrodakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68e86352-256d-4485-aad3-5b27e59e31e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d652cb1-a171-41a5-bde6-65b351fbde74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200405_Vasarnap_ujranyitjak_a_bangladesi_varrodakat","timestamp":"2020. április. 05. 10:08","title":"Vasárnap újranyitják a bangladesi varrodákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e0affbe-bf89-4567-89a4-558a641d9408","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"kultura","description":"2020 március idusától kezdve többé nem szlogen az iskola–diák–család együttműködés, hanem a szükséges alap.\r

\r

","shortLead":"2020 március idusától kezdve többé nem szlogen az iskola–diák–család együttműködés, hanem a szükséges alap.\r

\r

","id":"20200406_Gyarmathy_Eva_A_lehetosegek_es_megoldasok_ideje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e0affbe-bf89-4567-89a4-558a641d9408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e2d51de-4cdf-43f1-95ce-027fe2947d8b","keywords":null,"link":"/kultura/20200406_Gyarmathy_Eva_A_lehetosegek_es_megoldasok_ideje","timestamp":"2020. április. 06. 09:05","title":"Gyarmathy Éva: A lehetőségek és megoldások ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5683b6a-962e-413c-b9dc-14cceb5ae896","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leo Varadkar hét évig praktizált orvosként, mielőtt politikus lett.","shortLead":"Leo Varadkar hét évig praktizált orvosként, mielőtt politikus lett.","id":"20200406_Az_ir_miniszterelnok_orvosnak_all_a_jarvany_idejere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5683b6a-962e-413c-b9dc-14cceb5ae896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7184cd54-6cc2-4ae8-bcc9-e084dbad2211","keywords":null,"link":"/elet/20200406_Az_ir_miniszterelnok_orvosnak_all_a_jarvany_idejere","timestamp":"2020. április. 06. 10:35","title":"Az ír miniszterelnök orvosnak áll a járvány idejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7e8c1e-f12d-4f71-9e20-4fe44aa60beb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalábbis az autógyártók tesztelhetnek tovább a Nürburgringen.","shortLead":"Legalábbis az autógyártók tesztelhetnek tovább a Nürburgringen.","id":"20200404_A_Zold_pokol_az_egyik_olyan_hely_ahol_nem_allt_meg_az_elet_most_sem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b7e8c1e-f12d-4f71-9e20-4fe44aa60beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563eea6b-1310-40d4-a192-5d45649b28fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200404_A_Zold_pokol_az_egyik_olyan_hely_ahol_nem_allt_meg_az_elet_most_sem","timestamp":"2020. április. 04. 14:23","title":"A Zöld pokol az egyik olyan hely, ahol most sem állt meg az élet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bojko Boriszov bolgár miniszterelnök bejelentette, ellenzi, hogy hazájának polgárai mezőgazdasági idénymunkára utazzanak Nyugat-Európába a koronavírus-járvány idején. ","shortLead":"Bojko Boriszov bolgár miniszterelnök bejelentette, ellenzi, hogy hazájának polgárai mezőgazdasági idénymunkára...","id":"20200404_Bulgaria_nem_engedne_kulfoldre_mezogazdasagi_idenymunkasait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47261f77-bfa0-47c5-a119-f03ade64a64a","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Bulgaria_nem_engedne_kulfoldre_mezogazdasagi_idenymunkasait","timestamp":"2020. április. 04. 18:08","title":"Bulgária nem engedné külföldre mezőgazdasági idénymunkásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66d3502-d146-4003-aa01-a8778ec8b97a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idei támogatás fele, vagyis 1,2 milliárd megy a járványügyi alapba. Ott most 663 milliárd van.","shortLead":"Az idei támogatás fele, vagyis 1,2 milliárd megy a járványügyi alapba. Ott most 663 milliárd van.","id":"20200404_Kocsis_Mate_arrol_hogy_a_kormany_elveszi_az_allami_parttamogatas_felet_Helyes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d66d3502-d146-4003-aa01-a8778ec8b97a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b867f86-22ef-4f0a-8cad-327a21d4365b","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Kocsis_Mate_arrol_hogy_a_kormany_elveszi_az_allami_parttamogatas_felet_Helyes","timestamp":"2020. április. 04. 15:49","title":"Kocsis Máté arról, hogy a kormány elveszi az állami párttámogatások felét: „Helyes”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Sok a feladat, a tanárok más-más platformot preferálnak, a lógós diákok még lógósabbak, az oktatókra több munka hárul. A távoktatás még a jól ellátott fővárosi iskolákban sem zökkenőmentes. Ott pedig, ahol a hó vége felé eladják az okostelefont, hatványozottak a problémák. Sok helyen képtelenség lesz végigvinni a tanévet, pláne úgy, hogy minden ötödik diák kimaradhat az online oktatásból.","shortLead":"Sok a feladat, a tanárok más-más platformot preferálnak, a lógós diákok még lógósabbak, az oktatókra több munka hárul...","id":"20200405_koronavirus_tavoktatas_ritok_oktatas_diak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959074e3-fae1-4ef1-918c-6e82d448c95f","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_koronavirus_tavoktatas_ritok_oktatas_diak","timestamp":"2020. április. 05. 20:00","title":"Befullad a távoktatás ott, ahol a hó végén eladják az okostelefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szlávik János szerint a legnagyobb tanulsága az elmúlt egy hónapnak, hogy rendkívül gyorsan kell reagálni. A Szent László kórház infektológus főorvosa exkluzív interjút adott az RTL Híradónak.","shortLead":"Szlávik János szerint a legnagyobb tanulsága az elmúlt egy hónapnak, hogy rendkívül gyorsan kell reagálni. A Szent...","id":"20200404_Szlavik_Janos_a_koronavirusjarvany_tanulsagairol_a_tunetekrok_es_a_megrazo_tapasztalatokrol_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac0f596-e1bd-46da-a4a2-3f8b3e68af71","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Szlavik_Janos_a_koronavirusjarvany_tanulsagairol_a_tunetekrok_es_a_megrazo_tapasztalatokrol_","timestamp":"2020. április. 04. 20:32","title":"Szlávik János a koronavírus-járvány tanulságairól, a tünetekről és a megrázó tapasztalatokról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]