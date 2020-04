Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb66debe-6306-4373-b402-fb7edf65724b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És már több mint 1600 fertőzött van az országban a csütörtöki hírek szerint. Kásler Miklós miniszter Romániába küldene magyar orvosokat, Róna Péter közgazdász pedig vallja: a vírusválság legyőzéséhez mindent másképp kell csinálni. Járványhírek percről percre.","shortLead":"És már több mint 1600 fertőzött van az országban a csütörtöki hírek szerint. Kásler Miklós miniszter Romániába küldene...","id":"20200416_koronavirus_jarvany_magyarorszag_fertozott_percrol_percre_aprilis_16","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb66debe-6306-4373-b402-fb7edf65724b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc44f6a3-e1e9-4798-a90c-e4ce90dafbfd","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_koronavirus_jarvany_magyarorszag_fertozott_percrol_percre_aprilis_16","timestamp":"2020. április. 16. 07:50","title":"142 halottja van már a koronavírus-járványnak Magyarországon – hírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11c75461-1f8e-4482-ae46-75cd32fada21","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"A Colectiv című román dokumentumfilm húsba vágóan mutatja be, milyen következményei vannak annak, ha a korrupt egészségügy emberéletekkel játszik.","shortLead":"A Colectiv című román dokumentumfilm húsba vágóan mutatja be, milyen következményei vannak annak, ha a korrupt...","id":"20200415_A_hallgatasunk_tette_lehetove_hogy_a_hatosagok_hazudjanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11c75461-1f8e-4482-ae46-75cd32fada21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a48a5f8-8d3e-40af-ab39-45439083122a","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_A_hallgatasunk_tette_lehetove_hogy_a_hatosagok_hazudjanak","timestamp":"2020. április. 15. 20:00","title":"„A hallgatásunk tette lehetővé, hogy a hatóságok hazudjanak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe89f09-4b2f-4289-880d-5f3fff0cdaa8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idei év első két hónapja még felfele húzza a kiskereskedelem számait, de a válság miatt már a visszaesés sem kizárt.","shortLead":"Az idei év első két hónapja még felfele húzza a kiskereskedelem számait, de a válság miatt már a visszaesés sem kizárt.","id":"20200416_kiskereskedelem_valsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbe89f09-4b2f-4289-880d-5f3fff0cdaa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e66eb6-edda-4787-953d-4af338777a63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200416_kiskereskedelem_valsag","timestamp":"2020. április. 16. 10:40","title":"Nem kíméli a válság a kiskereskedelmet, a kistelepülések boltjai bezárhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b84ec3e5-c1f9-4544-b142-4c06dc3da1ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cannonball Run egy nem hétköznapi és közel sem legális autós futam. Az alapötlet, hogy a nagyjából 4500 kilométeres távot New Yorktól Los Angelesig a lehető leggyorsabban kell megtenni közúton.","shortLead":"A Cannonball Run egy nem hétköznapi és közel sem legális autós futam. Az alapötlet, hogy a nagyjából 4500 kilométeres...","id":"20200414_Arra_jo_volt_a_mostani_viruscsend_hogy_valaki_megdontotte_az_USA_partolpartig_tarto_autos_rekordjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b84ec3e5-c1f9-4544-b142-4c06dc3da1ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c67f46e-ce68-4f2c-9378-640cb6646010","keywords":null,"link":"/cegauto/20200414_Arra_jo_volt_a_mostani_viruscsend_hogy_valaki_megdontotte_az_USA_partolpartig_tarto_autos_rekordjat","timestamp":"2020. április. 14. 16:42","title":"Járvány alatt döntötték meg az USA parttól partig tartó autós rekordját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a438a2be-ea74-419c-8f2c-bd05b251d5af","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Piaci vélekedés szerint 90 százalékkal esett az érdeklődők száma.","shortLead":"Piaci vélekedés szerint 90 százalékkal esett az érdeklődők száma.","id":"20200415_Jo_ha_egyket_ember_bemegy_most_egy_hasznaltauto_kereskedesbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a438a2be-ea74-419c-8f2c-bd05b251d5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b2c06d-0d04-4881-97ae-179165945808","keywords":null,"link":"/cegauto/20200415_Jo_ha_egyket_ember_bemegy_most_egy_hasznaltauto_kereskedesbe","timestamp":"2020. április. 15. 12:22","title":"Jó, ha egy-két ember bemegy most egy használtautó-kereskedésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d354b4c-62d8-44ec-956b-b17b06e640e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XIII. kerületi polgármester, Tóth József szerint a Bulcsú park és a Ruttkai Éva park is zárva marad a járvány miatt.","shortLead":"A XIII. kerületi polgármester, Tóth József szerint a Bulcsú park és a Ruttkai Éva park is zárva marad a járvány miatt.","id":"20200414_toth_jozsef_nepsziget_marina_part_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d354b4c-62d8-44ec-956b-b17b06e640e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3194392b-d303-4290-8066-f6b6a5d2c25f","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_toth_jozsef_nepsziget_marina_part_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 14. 16:10","title":"Május 3-ig nem lehet a Népszigetre és a Marina partra menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92cf2127-e5a5-456a-ba03-105dafc5fbbc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Decemberben egy ügyvéd vette meg az Andante Borpatikát, aki márciusban továbbadta az Orbán-közeli milliárdos érdekeltségébe tartozó cégnek. \r

","shortLead":"Decemberben egy ügyvéd vette meg az Andante Borpatikát, aki márciusban továbbadta az Orbán-közeli milliárdos...","id":"20200415_kovacs_akos_tiffan_zsolt_meszaros_lorinc_andante_borpatika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92cf2127-e5a5-456a-ba03-105dafc5fbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec32788-1bd5-4285-a7ac-f71f74a7436d","keywords":null,"link":"/kkv/20200415_kovacs_akos_tiffan_zsolt_meszaros_lorinc_andante_borpatika","timestamp":"2020. április. 15. 09:15","title":"Mészáros Lőrinchez vándorolt Ákos I. kerületi borozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bd61859-66c8-49d2-a533-6660faaa8f51","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fesztiválok és színházak technikusai most a tábori kórházakat látják el árammal és egyéb felszereléssel.","shortLead":"A fesztiválok és színházak technikusai most a tábori kórházakat látják el árammal és egyéb felszereléssel.","id":"20200415_Eddig_szorakoztattak_most_korhazat_epitenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bd61859-66c8-49d2-a533-6660faaa8f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f1e0c2-3719-4b7b-9104-20e4dd2e75a9","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Eddig_szorakoztattak_most_korhazat_epitenek","timestamp":"2020. április. 15. 10:01","title":"Eddig szórakoztattak, most kórházat építenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]