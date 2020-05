Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e61081f-88cf-4a6f-bf9b-fca40b753043","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Júniusban véget érhet a rendkívüli jogrend, azonban a kormány az átmeneti szabályok között egy esetleges újabb járványhelyzetre erős felhatalmazást szavaztatna meg magának. A kedd éjjel benyújtott előterjesztésben sok eddigi intézkedést fenntartanak, egy darabig még lehet az orvossal telefonon konzultálni, ahogy a lejáró személyi igazolvány vagy műszaki engedély is fél évig jó lesz.","shortLead":"Júniusban véget érhet a rendkívüli jogrend, azonban a kormány az átmeneti szabályok között egy esetleges újabb...","id":"20200527_felhatalmazasi_torveny_orban_egeszsegugyi_valsaghelyzet_jarvanyhelyzet_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e61081f-88cf-4a6f-bf9b-fca40b753043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5108368c-f390-4004-acb5-614363bf194b","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_felhatalmazasi_torveny_orban_egeszsegugyi_valsaghelyzet_jarvanyhelyzet_koronavirus","timestamp":"2020. május. 27. 12:05","title":"Orbán lényegében ismét különleges felhatalmazást kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b9c107-518f-4825-8f0e-f0d6e020fd4a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200527_Kijott_Billie_Eilish_kisfilmje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38b9c107-518f-4825-8f0e-f0d6e020fd4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27d52673-7de6-4cc4-91ba-1a4787f8d2ee","keywords":null,"link":"/elet/20200527_Kijott_Billie_Eilish_kisfilmje","timestamp":"2020. május. 27. 13:57","title":"Kijött Billie Eilish kisfilmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b47e94c3-7ccf-4542-813b-b87a40020622","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Kell-e tesztről igazolás? Kötelező karantén vár rám? Hova repülhetek már egyáltalán? Egyelőre óvatosan tervezzen, ha külföldre utazna, cikkünk abban próbál önnek segíteni, hogy körültekintően döntsön, mielőtt turistáskodni indul. ","shortLead":"Kell-e tesztről igazolás? Kötelező karantén vár rám? Hova repülhetek már egyáltalán? Egyelőre óvatosan tervezzen, ha...","id":"20200526_Hogyan_es_hova_utazhatunk_most","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b47e94c3-7ccf-4542-813b-b87a40020622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb8d384-b72f-4e1c-8d09-a85d5465d1f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_Hogyan_es_hova_utazhatunk_most","timestamp":"2020. május. 26. 06:30","title":"Megúszná külföldön a karantént? Mutatjuk, mit tehet, ha utazni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36fa67d-8287-4482-853c-8a07ed8f07fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minél tovább tart a koronavírus-járványt követő válság, annál nagyobb az esély arra, hogy újabb adófajtákat vezetnek be. ","shortLead":"Minél tovább tart a koronavírus-járványt követő válság, annál nagyobb az esély arra, hogy újabb adófajtákat vezetnek...","id":"20200526_Ismet_egyre_tobb_adofajta_lehet_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e36fa67d-8287-4482-853c-8a07ed8f07fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db1e161d-8812-4729-9c8e-403fca830940","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_Ismet_egyre_tobb_adofajta_lehet_Magyarorszagon","timestamp":"2020. május. 26. 16:06","title":"Egyre több adót vezetnek be itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb nyolc koronavírusos beteg halt meg egy nap alatt, Trump már nem szedi a gyógyszert, amelynek sokan a veszélyes mellékhatásaira figyelmeztettek. Percről percre hírfolyamunk a járványról.","shortLead":"Újabb nyolc koronavírusos beteg halt meg egy nap alatt, Trump már nem szedi a gyógyszert, amelynek sokan a veszélyes...","id":"20200526_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_majus26_percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9150fde-f5cc-4aa9-aa62-def66526cccc","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_majus26_percrol_percre","timestamp":"2020. május. 26. 08:50","title":"Már 499 áldozata van a járványnak Magyarországon – percről percre a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"453b177d-353c-4c9b-8020-dd936ea85b9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két héttel a lehetőség meghirdetése után elindult a nyolc hét alatt teljesíthető, informatikai alapismereteket oktató online képzés, melynek elvégzői később komolyabb tanfolyamokból is válogathatnak, az ígéret szerint szintén 100 százalékos állami támogatás mellett.","shortLead":"Két héttel a lehetőség meghirdetése után elindult a nyolc hét alatt teljesíthető, informatikai alapismereteket oktató...","id":"20200525_ingyenes_allami_informatikai_tanfolyam_regisztraltak_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=453b177d-353c-4c9b-8020-dd936ea85b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f118dd-5573-42bc-93db-df5f2a35e0df","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_ingyenes_allami_informatikai_tanfolyam_regisztraltak_szama","timestamp":"2020. május. 25. 21:23","title":"Elindult az ingyenes állami tanfolyam, 61 886 ember ülhet le a gépe elé és vághat bele az informatikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80193529-42a3-45ff-bdde-f129e1f917fa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán benyújtotta javaslatát a minisztérium a köznevelési törvény újabb módosítására.","shortLead":"Szerdán benyújtotta javaslatát a minisztérium a köznevelési törvény újabb módosítására.","id":"20200527_koznevelesi_torveny_pedagogus_bantalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80193529-42a3-45ff-bdde-f129e1f917fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ca2c0a-a95f-4f5a-9225-e7fcdec05620","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_koznevelesi_torveny_pedagogus_bantalmazas","timestamp":"2020. május. 27. 11:07","title":"Törvénymódosítással szüntetné meg az Emmi a pedagógusbántalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök hétfőn újra ígéretet tett arra, hogy a közelgő hónapokban megvalósítja Ciszjordánia egyes részeinek annexióját, az egyre erősödő nemzetközi bírálatok ellenére is.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök hétfőn újra ígéretet tett arra, hogy a közelgő hónapokban megvalósítja Ciszjordánia egyes...","id":"20200526_izrael_ciszjordania_annexio_benjamin_netanjanu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6aa952d-d4b1-4e78-b31d-538c4e3ce6e2","keywords":null,"link":"/vilag/20200526_izrael_ciszjordania_annexio_benjamin_netanjanu","timestamp":"2020. május. 26. 06:27","title":"Rövid időn belül Izraelhez csatolná Ciszjordánia egyes részeit Netanjanu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]