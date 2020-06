Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b00db5fd-d39c-4c12-9970-35d9b8d5eeff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy újfajta antitest-terápiával gyógyítaná meg azokat a vírusfertőzötteket az AstraZeneca, akik a betegség korai szakaszában járnak.","shortLead":"Egy újfajta antitest-terápiával gyógyítaná meg azokat a vírusfertőzötteket az AstraZeneca, akik a betegség korai...","id":"20200608_antitest_terapia_koronavirus_beteg_kezeles_vakcina_astrazeneca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b00db5fd-d39c-4c12-9970-35d9b8d5eeff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"840e6073-0bf7-409b-8e0d-46e2d31575c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_antitest_terapia_koronavirus_beteg_kezeles_vakcina_astrazeneca","timestamp":"2020. június. 08. 09:33","title":"Különleges új kezelésen dolgoznak, amely segíthet a koronavírus-betegeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3585186d-352a-4ad8-b7d0-6a0ac655b62c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyszer használatos gumikesztyűnél sokkal fenntarthatóbb megoldás. ","shortLead":"Az egyszer használatos gumikesztyűnél sokkal fenntarthatóbb megoldás. ","id":"20200608_Moshato_fertotlenitheto_kesztyuvel_rukkolt_elo_a_Pecsi_Kesztyu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3585186d-352a-4ad8-b7d0-6a0ac655b62c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff645667-1d8c-49ce-a6e2-aa6aaf8ddfff","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_Moshato_fertotlenitheto_kesztyuvel_rukkolt_elo_a_Pecsi_Kesztyu","timestamp":"2020. június. 08. 11:28","title":"Megjelent a lemosható és fertőtleníthető pécsi kesztyű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67ecc05-a65a-4094-a675-4784551f12a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még messze nincs vége a koronavírus-járványnak, az optimistábbak már egy szép, új világra készülnek. Például a CTA, az éves Las Vegas-i technológiai seregszemle szervezője már a 2021-es fizikai kiállításra készül. Azonban nem mindenki osztja ezt a derűlátást.","shortLead":"Bár még messze nincs vége a koronavírus-járványnak, az optimistábbak már egy szép, új világra készülnek. Például a CTA...","id":"20200609_ervek_a_fizikai_ces_2021_megrendezese_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b67ecc05-a65a-4094-a675-4784551f12a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa8abe0-d739-450a-83da-fbf498a1226d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_ervek_a_fizikai_ces_2021_megrendezese_ellen","timestamp":"2020. június. 09. 10:03","title":"CES 2021? Van, aki szerint ez igen-igen rossz ötlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a2a9197-2e2b-4f97-b624-e17d9f1b3dcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvosi ellátás dokumentációjának hiányosságaiért szabott ki 200 ezer forintot a kormányhivatal.","shortLead":"Az orvosi ellátás dokumentációjának hiányosságaiért szabott ki 200 ezer forintot a kormányhivatal.","id":"20200608_kormanyhivatal_Pesti_uti_idosotthon_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a2a9197-2e2b-4f97-b624-e17d9f1b3dcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e14fd4-66a9-439e-b642-2639762ad41d","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_kormanyhivatal_Pesti_uti_idosotthon_birsag","timestamp":"2020. június. 08. 13:37","title":"Újra megbírságolta a kormányhivatal a Pesti úti idősotthont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77573114-19f3-42d7-8748-724dfa0ff5c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ukrán–magyar állampolgár Ukrajnában vetette vízbe magát, de már Magyarországon találtak rá.","shortLead":"Az ukrán–magyar állampolgár Ukrajnában vetette vízbe magát, de már Magyarországon találtak rá.","id":"20200608_Szerelmi_banat_miatt_Tiszaba_ugrott_egy_ferfi_penzugyor_is_segitett_a_mentesben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77573114-19f3-42d7-8748-724dfa0ff5c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447bed5f-c696-420f-a148-dde7486dcc05","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_Szerelmi_banat_miatt_Tiszaba_ugrott_egy_ferfi_penzugyor_is_segitett_a_mentesben","timestamp":"2020. június. 08. 15:01","title":"Szerelmi bánat miatt Tiszába ugrott egy férfi, pénzügyőr is segített a mentésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c0462bc-067d-43ac-9878-888584bbf2b3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A vallási meggyőződés vagy a társadalmi előítéletek mellett az identitásküzdelem is nehezíti a melegek önelfogadását – derül ki egy homoszexuális fiatalember terápiáját végigkísérő új könyvből. A szerző érzékenyen és összetetten mutatja be ezt a bonyolult élethelyzetet, miközben beszél betegségszemléletről, bűntudatról, átnevelésről és genetikai meghatározottságról. ","shortLead":"A vallási meggyőződés vagy a társadalmi előítéletek mellett az identitásküzdelem is nehezíti a melegek önelfogadását –...","id":"20200607_Az_elobujas_egesz_eleten_at_elkiser","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c0462bc-067d-43ac-9878-888584bbf2b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42dff293-8498-41d9-8916-2c991691e769","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200607_Az_elobujas_egesz_eleten_at_elkiser","timestamp":"2020. június. 07. 20:15","title":"Az előbújás egy egész életen át elkísér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b5b9a41-218d-42f5-9d49-3f09196b0d3a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a traumaközeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360 – 6. rész. Zilahy Lajos regényének részletét felolvassa: Nagy Zsolt. A kormány 1920. évi 8.352. M. E. számú rendeletének paragrafusait és a Pesti Napló 1920. október 30-i cikkét Bíró Kriszta idézi meg. ","shortLead":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100...","id":"20200608_Trianon_Kimondva__Hatodik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b5b9a41-218d-42f5-9d49-3f09196b0d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8cb9c5-cf85-48cf-9973-e27b09444fac","keywords":null,"link":"/360/20200608_Trianon_Kimondva__Hatodik_resz","timestamp":"2020. június. 08. 19:00","title":"Trianon. Kimondva - Mihez kezdjen Magyarország a menekültekkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60aa8f70-5e2a-4861-b0d4-892fd2c4c99b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsősorban az iPhone 11, iPhone Pro és iPhone 11 Pro Max tulajdonosait érintheti egy fura kis probléma, de iPhone X-et használók is panaszkodtak hasonlóra.","shortLead":"Elsősorban az iPhone 11, iPhone Pro és iPhone 11 Pro Max tulajdonosait érintheti egy fura kis probléma, de iPhone X-et...","id":"20200608_iphone_11_pro_zoldes_kepernyo_feloldas_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60aa8f70-5e2a-4861-b0d4-892fd2c4c99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f51b864a-f342-4937-813c-0da1ab221a41","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_iphone_11_pro_zoldes_kepernyo_feloldas_utan","timestamp":"2020. június. 08. 07:03","title":"Furcsa, zöldes elszíneződésről panaszkodnak az iPhone 11-tulajdonosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]