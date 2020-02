Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be8c29de-a273-4e8e-8624-cf1e329ff168","c_author":"HVG","category":"360","description":"Még az utolsó pillanatban is változtatott a kormány a felsőoktatási felvételi feltételein, ezért nagyon oda kell figyelni idén, hogy hová jelentkezzen a diák első helyen, illetve milyen jelentkezési sorrendet alkalmazzon. Sok helyen ugyanis végül nem az elért pontszám, hanem a létszámkeret alapján döntenek majd.\r

","shortLead":"Még az utolsó pillanatban is változtatott a kormány a felsőoktatási felvételi feltételein, ezért nagyon oda kell...","id":"202006__felveteli_elott__emelt_szintu_erettsegi__lemorzsolodas__kiszolgaltatva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be8c29de-a273-4e8e-8624-cf1e329ff168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777df9c1-c1b4-462b-912a-74fcfaede791","keywords":null,"link":"/360/202006__felveteli_elott__emelt_szintu_erettsegi__lemorzsolodas__kiszolgaltatva","timestamp":"2020. február. 07. 13:00","title":"Aki nem vigyáz, könnyen elronthatja az egyetemi jelentkezést a kormány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab3de41-288a-446e-a2a8-ee595d6da91f","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Privatizációs fiaskó az idestova tíz éve üresen álló Rác fürdő esete. A létesítményt most a Fővárosi Önkormányzat szerezné meg, miután ez Tarlós Istvánnak nem sikerült. Talán azért nem, mert valakik mégis szemet vetettek rá.","shortLead":"Privatizációs fiaskó az idestova tíz éve üresen álló Rác fürdő esete. A létesítményt most a Fővárosi Önkormányzat...","id":"202006__rac_furdo__karacsonyek_kuzdenek__ures_lakosztaly__befurodtek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ab3de41-288a-446e-a2a8-ee595d6da91f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f491d641-9529-4a03-8c70-e7201bd5f7c9","keywords":null,"link":"/360/202006__rac_furdo__karacsonyek_kuzdenek__ures_lakosztaly__befurodtek","timestamp":"2020. február. 07. 07:00","title":"Megszerezné a főváros a Rác fürdőt, de a labda a kormánynál pattog ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdemes telepíteni a WhatsApp legutolsó, asztali környezethez kiadott frissítését, ugyanis súlyos biztonsági hibát javít.","shortLead":"Érdemes telepíteni a WhatsApp legutolsó, asztali környezethez kiadott frissítését, ugyanis súlyos biztonsági hibát...","id":"20200205_whatsapp_hiba_serulekenyseg_hackerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b37e6ab-6004-4ad7-96db-455084ee426b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_whatsapp_hiba_serulekenyseg_hackerek","timestamp":"2020. február. 05. 19:33","title":"Használja a WhatsAppot? Komoly hibára figyelmeztetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd059ba-bd8d-46a8-af83-4077a701b6af","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Clióra épülő kompakt szabadidőjármű első benzin- és dízelmotoros példányai megérkeztek Magyarországra.","shortLead":"A Clióra épülő kompakt szabadidőjármű első benzin- és dízelmotoros példányai megérkeztek Magyarországra.","id":"20200206_hazankban_az_uj_renault_captur_es_zold_rendszamos_is_jon_belole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffd059ba-bd8d-46a8-af83-4077a701b6af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92150c3-3e43-4e3d-9d2b-9f532a92caa5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200206_hazankban_az_uj_renault_captur_es_zold_rendszamos_is_jon_belole","timestamp":"2020. február. 06. 14:44","title":"Itt van az új Renault Captur, és hamarosan zöld rendszámos is jön belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64ee7b3-388b-4ea8-a9f0-9814a9c5c984","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ráadásul első EU-s országként. A hírt Szijjártó Péter osztotta meg, egyenesen Washingtonból jött a beszámoló.","shortLead":"Ráadásul első EU-s országként. A hírt Szijjártó Péter osztotta meg, egyenesen Washingtonból jött a beszámoló.","id":"20200206_donald_trump_keresztenyek_szijjarto_peter_washington_vallasgyakorlas_szabadsaganak_nemzetkozi_szovetsege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b64ee7b3-388b-4ea8-a9f0-9814a9c5c984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d910fe-4f66-487e-93ce-5cec0f92d2a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_donald_trump_keresztenyek_szijjarto_peter_washington_vallasgyakorlas_szabadsaganak_nemzetkozi_szovetsege","timestamp":"2020. február. 06. 07:50","title":"Magyarország is tagja lett egy Trump-féle vallási szövetségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Számítógépes játékokkal lehetett pénzt szerezni, amihez előbb belépőt kellett fizetni.","shortLead":"Számítógépes játékokkal lehetett pénzt szerezni, amihez előbb belépőt kellett fizetni.","id":"20200207_tiltott_szerencsejatek_jatekterem_gyula_bekescsaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121e3492-1478-4f30-9229-c762bf7af49e","keywords":null,"link":"/itthon/20200207_tiltott_szerencsejatek_jatekterem_gyula_bekescsaba","timestamp":"2020. február. 07. 05:43","title":"Illegális játékteremre bukkantak a rendőrök Gyulán és Békéscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megtalálhatták a koronavírus ellenszerét, sok az influenzás itthon, reptereket önthet el a víz. A hvg360 kora esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Megtalálhatták a koronavírus ellenszerét, sok az influenzás itthon, reptereket önthet el a víz. A hvg360 kora esti...","id":"20200205_Radar360_hazugsagot_terjesztett_a_kozmedia_osszeteptek_Trump_beszedet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1baff986-b7c3-4483-9fdd-d367c772857b","keywords":null,"link":"/360/20200205_Radar360_hazugsagot_terjesztett_a_kozmedia_osszeteptek_Trump_beszedet","timestamp":"2020. február. 05. 17:30","title":"Radar360: hazugságot terjesztett a közmédia, összetépték Trump beszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba95386a-f4a2-4cfa-a1c6-a5f2da5c8c07","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202006_szerepjatekok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba95386a-f4a2-4cfa-a1c6-a5f2da5c8c07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b765a9f-fd23-4842-ada5-40fa515bbf3f","keywords":null,"link":"/itthon/202006_szerepjatekok","timestamp":"2020. február. 06. 13:40","title":"Farkas Zoltán: Szerepjátékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]