[{"available":true,"c_guid":"2f30b9e8-84c0-409d-8702-2193c44180ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy helyi művész így próbál segíteni a koronavírus-járvány idején bevétel nélkül maradt rászorulóknak. ","shortLead":"Egy helyi művész így próbál segíteni a koronavírus-járvány idején bevétel nélkül maradt rászorulóknak. ","id":"20200406_Napoly_egyik_balkonjarol_minden_foldi_joval_megpakolt_kosar_log_az_utcara__nem_veletlenul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f30b9e8-84c0-409d-8702-2193c44180ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd3289d-3227-4950-86ae-78881be0d4a0","keywords":null,"link":"/elet/20200406_Napoly_egyik_balkonjarol_minden_foldi_joval_megpakolt_kosar_log_az_utcara__nem_veletlenul","timestamp":"2020. április. 06. 10:18","title":"Nápoly egyik balkonjáról minden földi jóval megpakolt kosár lóg az utcára – nem véletlenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez az első eset, hogy tigrisnél és oroszlánnál kimutatták a vírust.","shortLead":"Ez az első eset, hogy tigrisnél és oroszlánnál kimutatták a vírust.","id":"20200406_koronavirus_tigris_oroszlan_new_york_allatkert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77f9944-353c-4925-af10-35517128309e","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_koronavirus_tigris_oroszlan_new_york_allatkert","timestamp":"2020. április. 06. 05:05","title":"Koronavírusosak lettek egy New York-i állatkert tigrisei és oroszlánjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268b0180-256c-4fb6-92d9-7ff9aae6194f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati tájékoztató oldalon hétfőn már arról írtak, hogy \"a beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma\" Magyarországon. Folyamatosan frissülő cikkünkben mindent megtalál a járványhelyzetről.","shortLead":"A kormányzati tájékoztató oldalon hétfőn már arról írtak, hogy \"a beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval...","id":"20200406_koronavirus_jarvany_aldozat_magyarorszag_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=268b0180-256c-4fb6-92d9-7ff9aae6194f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df1204f-dea0-4c1a-a315-24cdfbb186aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_koronavirus_jarvany_aldozat_magyarorszag_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 06. 07:17","title":"744 fertőzött itthon, az Apple arcpajzsot gyárt – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"009996d7-18ec-4274-9a3c-01de6b61ec0c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban már meghaladta a fertőzöttek száma a kínaiakét, az elvégzett tesztek száma és a számontartás kritériumai azonban országonként különböznek, így nem tudjuk pontosan, hány igazoltan fertőzöttje van a koronavírus-járványnak.","shortLead":"Az Egyesült Államokban már meghaladta a fertőzöttek száma a kínaiakét, az elvégzett tesztek száma és a számontartás...","id":"20200405_Meghaladta_az_12_milliot_a_regisztralt_fertozottek_szama_a_vilagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=009996d7-18ec-4274-9a3c-01de6b61ec0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6135bb70-d59c-4427-8793-7caf0858b3b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200405_Meghaladta_az_12_milliot_a_regisztralt_fertozottek_szama_a_vilagban","timestamp":"2020. április. 05. 09:13","title":"Meghaladta az 1,2 milliót a regisztrált fertőzöttek száma a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7f11ad-288b-4337-a01a-99c549fe9e59","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az író hagyatéka kimeríthetetlennek tűnik, a szegedi Tiszatáj márciusi száma is szinte emlékszám.","shortLead":"Az író hagyatéka kimeríthetetlennek tűnik, a szegedi Tiszatáj márciusi száma is szinte emlékszám.","id":"202014_folyoirat__toth_janos_istvan_terey_janos_csipkefa_bimboja_egy_civis_vallomasai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c7f11ad-288b-4337-a01a-99c549fe9e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5695d620-c33c-46e0-9b36-caa5e2048e01","keywords":null,"link":"/360/202014_folyoirat__toth_janos_istvan_terey_janos_csipkefa_bimboja_egy_civis_vallomasai","timestamp":"2020. április. 04. 16:45","title":"A széles publikum most ismerheti meg Térey János írói nevének történetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17bd6201-51d7-45dd-b224-663932a6d0fb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszter szerint a kormány intézkedései elegendőek lesznek ahhoz, hogy fedezzék a koronavírus-járvány elleni védekezéshez szükséges költségeket és a lehető leghamarabb újra lehessen indítani a gazdaságot.","shortLead":"A miniszter szerint a kormány intézkedései elegendőek lesznek ahhoz, hogy fedezzék a koronavírus-járvány elleni...","id":"20200405_Gulyas_elegendoek_a_kormany_intezkedesei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17bd6201-51d7-45dd-b224-663932a6d0fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490639e2-48ed-4b12-803e-9f202f63b2fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200405_Gulyas_elegendoek_a_kormany_intezkedesei","timestamp":"2020. április. 05. 08:13","title":"Gulyás: Elegendőek a kormány intézkedései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tim Cook videóüzenetben számolt be róla, hogy a járvány miatt olyan új termékek gyártására állnak át, amikkel az egészségügyi dolgozókat védhetik.","shortLead":"Tim Cook videóüzenetben számolt be róla, hogy a járvány miatt olyan új termékek gyártására állnak át, amikkel...","id":"20200406_apple_arcmaszk_arcpajzs_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36572b30-289a-44c4-a1ad-a4682577a7b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_apple_arcmaszk_arcpajzs_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 06. 08:33","title":"Bejelentette az Apple az új termékét, jön az \"iPajzs\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e5d4381-2040-4b7b-9445-e5f9ef6f0795","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyos telefonoknál akár egyetlen kártya is kiválthatja a SIM kártyát és a memóriakártyát. A megoldás neve Super SIM.","shortLead":"Bizonyos telefonoknál akár egyetlen kártya is kiválthatja a SIM kártyát és a memóriakártyát. A megoldás neve Super SIM.","id":"20200406_supersim_sim_kartya_es_memoriakartya_egyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e5d4381-2040-4b7b-9445-e5f9ef6f0795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e545686a-8803-4f90-acb0-baafa4e77037","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_supersim_sim_kartya_es_memoriakartya_egyben","timestamp":"2020. április. 06. 08:03","title":"Mi van most a telefonjában? Jön a Super SIM-kártya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]