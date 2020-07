Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d58037b2-7b5f-4782-a2f3-ee57c892e004","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Tökéletes recept nyár közepére, amikor bőségesen terem a cukkini, és a sárga színű változat is kapható! A Két éhes olasz és a Jamie lefőzi Olaszországot című sorozatokból ismert sztárséf, Gennaro Contaldo Pasta perfetto! című könyvéből most a Farfalle kétféle cukkinivel és speck sonkával, valamint a Cukkinipesto receptjét tesszük közkinccsé.","shortLead":"Tökéletes recept nyár közepére, amikor bőségesen terem a cukkini, és a sárga színű változat is kapható! A Két éhes...","id":"20200731_Gennaro_cukkinissonkas_tesztaja_pasta_perfetto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d58037b2-7b5f-4782-a2f3-ee57c892e004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9aeaf7-3163-4807-8624-a99f2170a573","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200731_Gennaro_cukkinissonkas_tesztaja_pasta_perfetto","timestamp":"2020. július. 31. 11:11","title":"Tökéletes recept nyárra: íme Gennaro cukkinis-sonkás tésztája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Borsodi László 2010 óta vezette a települést. Nem indokolta meg a lemondását.","shortLead":"Borsodi László 2010 óta vezette a települést. Nem indokolta meg a lemondását.","id":"20200729_levelek_szabolcsszatmarbereg_fidesz_borsodi_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de26c361-8339-4a0e-9c3d-d2c50b20223a","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_levelek_szabolcsszatmarbereg_fidesz_borsodi_laszlo","timestamp":"2020. július. 29. 19:02","title":"Lemondott Levelek fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két nagy forgalmú útszakaszt adtak át a napokban. ","shortLead":"Két nagy forgalmú útszakaszt adtak át a napokban. ","id":"20200731_Jovo_evig_ingyenes_az_Egerhez_vezeto_uj_sztradaszakasz_es_az_M4es_legfrissebb_szakasza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07bd6118-05c0-4b40-bb45-c1a65703553a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200731_Jovo_evig_ingyenes_az_Egerhez_vezeto_uj_sztradaszakasz_es_az_M4es_legfrissebb_szakasza","timestamp":"2020. július. 31. 09:08","title":"2021-ig ingyenes az Egerhez vezető új gyorsút és az M4-es legfrissebb szakasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ffc958-e551-46dc-ab45-5e4f444d26e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hétköznapokban talán bele sem gondolunk, de az általunk használt kütyük és elektronikai eszközök óriási terhelést jelentenek a környezet számára. Amíg működőképes az egység, nincs vele különösebb probléma: a baj akkor kezdődik, ha kidobjuk.","shortLead":"A hétköznapokban talán bele sem gondolunk, de az általunk használt kütyük és elektronikai eszközök óriási terhelést...","id":"20200730_e_hulladek_elektromos_hulladek_szemet_kornyezetszennyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04ffc958-e551-46dc-ab45-5e4f444d26e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917b510d-3de0-4ec4-ab85-7f1b39ff5ee6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_e_hulladek_elektromos_hulladek_szemet_kornyezetszennyezes","timestamp":"2020. július. 30. 11:03","title":"Rosszabb a helyzet, mint valaha, csak úgy öntjük bele a világba az elektromos hulladékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d858951-fe27-4e1d-9028-1935acfb9fed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Útnak indult a NASA legújabb marsjárója, a Perseverance (Állhatatosság), amely többek között az ősi marsi élet nyomait keresi majd.","shortLead":"Útnak indult a NASA legújabb marsjárója, a Perseverance (Állhatatosság), amely többek között az ősi marsi élet nyomait...","id":"20200730_nasa_marsjaro_perseverance_start","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d858951-fe27-4e1d-9028-1935acfb9fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d426be5b-425b-4c46-ad89-05f4b248a497","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_nasa_marsjaro_perseverance_start","timestamp":"2020. július. 30. 14:12","title":"Elindult a Marsra a NASA új robotja, amely megmondhatja, volt-e élet a vörös bolygón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a09a852-fdc1-468a-9962-680699d48e91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jenei Miklós szerint a portál működési modellje évek óta egy időzített bomba volt, amely most robbant fel.","shortLead":"Jenei Miklós szerint a portál működési modellje évek óta egy időzített bomba volt, amely most robbant fel.","id":"20200730_index_jenei_miklos_bodolai_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a09a852-fdc1-468a-9962-680699d48e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78917913-1b48-4483-bc5f-bf8d69c6c07a","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_index_jenei_miklos_bodolai_laszlo","timestamp":"2020. július. 30. 08:00","title":"Indexes rovatvezető: Nem Bodolaival volt a fő baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gmail hamarosan minden olyan beérkező levelet a küldő logójával látja majd el, amelyikben megbízhat a felhasználó.","shortLead":"A Gmail hamarosan minden olyan beérkező levelet a küldő logójával látja majd el, amelyikben megbízhat a felhasználó.","id":"20200730_google_gmail_email_jeloles_hitelesitett_felado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae8e37b-4222-44e9-8b2c-63299e4b5921","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_google_gmail_email_jeloles_hitelesitett_felado","timestamp":"2020. július. 30. 08:03","title":"Bevezet egy új jelölést a Gmail, jó lesz mindig megnézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826eda72-1b4b-4617-8edb-d73aa4b52c01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-t viszont becsüli, mert pont az, aminek mondja magát.","shortLead":"A DK-t viszont becsüli, mert pont az, aminek mondja magát.","id":"20200730_szanyi_tibor_mszp_iszomm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=826eda72-1b4b-4617-8edb-d73aa4b52c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258f3317-a367-4266-8c36-66dd3c41bbf7","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_szanyi_tibor_mszp_iszomm","timestamp":"2020. július. 30. 07:20","title":"Szanyi Tibor: Az MSZP már csak egy zsugorodó amőba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]