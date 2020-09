Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfe0af95-14df-4359-a33c-3fd48db67e38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esztergomban történt a garázdaság, éjjel, egy gyorsétteremben. Az ügyészség pénzbüntetést kért a verekedőkre.","shortLead":"Esztergomban történt a garázdaság, éjjel, egy gyorsétteremben. Az ügyészség pénzbüntetést kért a verekedőkre.","id":"20200929_bunugyek_vademeles_esztergom_verekedes_garazgasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfe0af95-14df-4359-a33c-3fd48db67e38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02635c2-c84a-42ee-a5cc-b023760fbcb6","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_bunugyek_vademeles_esztergom_verekedes_garazgasag","timestamp":"2020. szeptember. 29. 09:53","title":"Megverték, mert cigit kért és kötekedett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29850dd3-1321-498c-9265-19751fb1ae59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magyarországot nem tette a kockázatos országok listájára a szlovák Központi Válságstáb.","shortLead":"Magyarországot nem tette a kockázatos országok listájára a szlovák Központi Válságstáb.","id":"20200928_Ismet_veszhelyzet_kihirdetesere_keszul_a_kormany_Szlovakiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29850dd3-1321-498c-9265-19751fb1ae59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031ec831-04ce-4591-a684-2845b9bdc6f8","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_Ismet_veszhelyzet_kihirdetesere_keszul_a_kormany_Szlovakiaban","timestamp":"2020. szeptember. 28. 21:56","title":"Ismét vészhelyzet kihirdetésére készül a kormány Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dff596f9-e976-4aab-8c8a-f22e0946b7b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A távozó Indexesek új lapja egyelőre nem lesz fizetős. ","shortLead":"A távozó Indexesek új lapja egyelőre nem lesz fizetős. ","id":"20200929_elindul_a_Telex","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dff596f9-e976-4aab-8c8a-f22e0946b7b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d4e9646-471b-4cf5-83ec-9c025cff22b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_elindul_a_Telex","timestamp":"2020. szeptember. 29. 14:49","title":"Még ezen a héten elindul a Telex","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99d6081-bf78-42a1-aae4-96a4b33c3e18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A menedzserautóként nálunk is népszerű Mondeo alaposan megváltozik.","shortLead":"A menedzserautóként nálunk is népszerű Mondeo alaposan megváltozik.","id":"20200928_Ford_Evos_neven_crossoverkent_szuletik_ujja_a_Mondeo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f99d6081-bf78-42a1-aae4-96a4b33c3e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a41dd74-c04d-4b66-9da8-582a39f1fd69","keywords":null,"link":"/cegauto/20200928_Ford_Evos_neven_crossoverkent_szuletik_ujja_a_Mondeo","timestamp":"2020. szeptember. 28. 16:25","title":"Ford Evos néven crossoverként születik újjá a Mondeo?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e0a5e01-2baf-437e-a54e-634afb857f8d","c_author":"Fekő Ádám","category":"vilag","description":"Bár húsz év után lett újra magyar polgármestere Marosvásárhelynek, a vasárnap nagyot győző Soós Zoltán szerint ez a siker nem a magyarok győzelme a románok felett, hanem a marosvásárhelyieké a korrupció felett. Soós kolozsvári mintát ígér a húsz éve stagnáló városnak.","shortLead":"Bár húsz év után lett újra magyar polgármestere Marosvásárhelynek, a vasárnap nagyot győző Soós Zoltán szerint...","id":"20200928_Marosvasarhely_soos_zoltan_erdely_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e0a5e01-2baf-437e-a54e-634afb857f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d3987d0-c87e-4d19-a4e9-cf3afdc71571","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_Marosvasarhely_soos_zoltan_erdely_polgarmester","timestamp":"2020. szeptember. 28. 14:05","title":"Marosvásárhely új polgármestere: Tíz év múlva talán a székely zászló is aktuális lesz, most munkahelyek kellenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1777d5ce-2eb4-4595-8c06-5ba6dc9b1a59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iparág szereplői és a hatóságok együttműködését szorgalmazta Stéphane Richard, a több országban jelenlévő Orange telekommunikációs szolgáltató vezérigazgatója, aki egy tízezer forintnál is olcsóbb androidos okostelefonnal is előállt.","shortLead":"Az iparág szereplői és a hatóságok együttműködését szorgalmazta Stéphane Richard, a több országban jelenlévő Orange...","id":"20200930_orange_sanza_touch_legolcsobb_4g_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1777d5ce-2eb4-4595-8c06-5ba6dc9b1a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125de6e9-5ff1-40d8-ac04-a3af2186823a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_orange_sanza_touch_legolcsobb_4g_okostelefon","timestamp":"2020. szeptember. 30. 08:03","title":"9500 forintos androidos okostelefonnal állt elő az Orange","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34aa4b8b-2da7-460f-9f35-dfebf68eb9e3","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Budapest vezetése és a kormány között a fővárosi választópolgárok kegyeiért küzd, aminek olykor épp az utóbbiak isszák meg a levét a fejlesztések elmaradása miatt. A taktikai gesztusok és kemény ütésváltások jellemezte küzdelem még nem dőlt el.","shortLead":"Budapest vezetése és a kormány között a fővárosi választópolgárok kegyeiért küzd, aminek olykor épp az utóbbiak isszák...","id":"202039__fovaros_kontra_kormany__karacsonyek_elso_eve__se_veled_se_nelkuled__zsakban_futas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34aa4b8b-2da7-460f-9f35-dfebf68eb9e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678eaf95-ab06-41db-bb4e-3a2b1b5ac95a","keywords":null,"link":"/360/202039__fovaros_kontra_kormany__karacsonyek_elso_eve__se_veled_se_nelkuled__zsakban_futas","timestamp":"2020. szeptember. 29. 07:00","title":"Egy éve meccsel Orbán és Karácsony, egyelőre döntetlenre állnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ca561f-5fc5-48f0-b2a6-d017dd2a5dc6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörébe a Ferencváros: a magyar bajnok a selejtező utolsó körének visszavágóján – a múlt heti idegenbeli 3-3-at követően – gól nélküli döntetlent játszott a norvég Moldéval.","shortLead":"Bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörébe a Ferencváros: a magyar bajnok a selejtező utolsó körének...","id":"20200929_ferencvaros_molde_bajnokok_ligaja_fotabla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04ca561f-5fc5-48f0-b2a6-d017dd2a5dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f149e608-386a-4875-9863-7309986b03b3","keywords":null,"link":"/sport/20200929_ferencvaros_molde_bajnokok_ligaja_fotabla","timestamp":"2020. szeptember. 29. 22:59","title":"Negyed évszázad után újra BL-főtáblán a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]