[{"available":true,"c_guid":"6ad7b346-ca0e-4f6f-9a7b-4599d60f15a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi együttműködés keretében, magyar kutatók részvételével sikerült áttörést elérni a Covid–19 egyik kulcsfehérjéje, a fő proteáz működésének gátlásában – közölte a Magyar Tudományos Akadémia (MTA).","shortLead":"Egy nemzetközi együttműködés keretében, magyar kutatók részvételével sikerült áttörést elérni a Covid–19 egyik...","id":"20201008_magyar_kutatok_proteaz_gatlasa_feherje_koronavirus_mta_covid_19_gyogyszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ad7b346-ca0e-4f6f-9a7b-4599d60f15a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f99b7e4-55f5-4082-a961-b4e908e9ca1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_magyar_kutatok_proteaz_gatlasa_feherje_koronavirus_mta_covid_19_gyogyszer","timestamp":"2020. október. 08. 13:03","title":"Magyar kutatókkal értek el áttörést a koronavírus elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2364bce7-3a58-4768-bf65-372b4e8c74f4","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Erőszakot biztosan nem alkalmaznak a Színház- és Filmművészeti Egyetemet blokád alá vonó hallgatók ellen – mondta a hvg.hu-nak Szarka Gábor, az SZFE kancellárja, aki nem tartja normálisnak, hogy az igazgatásért felelős vezetőt sem engedik be az épületbe. A kancellár és az egyik rektorhelyettes szerda éjfélig adott határidőt a blokád befejezésére. A legutolsó hírek szerint a diákok erre nem hajlanak, de mi jön ezután? Felfüggesztik a félévüket? Más helyen kezdődik az oktatás? Egyáltalán, mit keres egy egykori ezredes az SZFE-n? Interjú.","shortLead":"Erőszakot biztosan nem alkalmaznak a Színház- és Filmművészeti Egyetemet blokád alá vonó hallgatók ellen – mondta...","id":"20201007_Szarka_Gabor_szfe_kancellar_vidnyanszky_upor_tuntetes_blokad_hallgato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2364bce7-3a58-4768-bf65-372b4e8c74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"304f4f20-8fc3-4aa6-a4d3-4ab7c03f3a79","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_Szarka_Gabor_szfe_kancellar_vidnyanszky_upor_tuntetes_blokad_hallgato","timestamp":"2020. október. 07. 06:30","title":"Szarka Gábor: Amit a Színművészetin belül kialakítottak, az közel jár a háborús helyzethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben csak azok kapják majd meg tesztelésre a YouTube által készített új funkciókat, akik a Premium-előfizetők táborát erősítik. Három újdonságot már most is csak így lehet kipróbálni.","shortLead":"A jövőben csak azok kapják majd meg tesztelésre a YouTube által készített új funkciókat, akik a Premium-előfizetők...","id":"20201007_youtube_premium_elofizetes_uj_funkcio_tesztelese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2bf83b5-5d61-45d2-a2a7-83c3ad5fb32e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_youtube_premium_elofizetes_uj_funkcio_tesztelese","timestamp":"2020. október. 07. 11:33","title":"Eldugja az új funkciókat a YouTube, csak a Premium-előfizetők tesztelhetik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Richter által eddig előállított hatóanyag nagyjából 3000 beteg kezelésére elegendő.","shortLead":"A Richter által eddig előállított hatóanyag nagyjából 3000 beteg kezelésére elegendő.","id":"20201007_Index_Mar_gyartjak_Magyarorszagon_a_remdevisirt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc70bdcf-630d-46be-a173-b07e51b713a0","keywords":null,"link":"/kkv/20201007_Index_Mar_gyartjak_Magyarorszagon_a_remdevisirt","timestamp":"2020. október. 07. 15:43","title":"Már gyártják Magyarországon a remdesivirt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy busz ütötte el az idős nőt.","shortLead":"Egy busz ütötte el az idős nőt.","id":"20201007_gazolas_bag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980c5c73-c5ae-4fed-acf7-d40660df90fa","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_gazolas_bag","timestamp":"2020. október. 07. 07:47","title":"Halálra gázoltak egy 80 éves nőt Bagon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d49a2bf-f67c-4a2f-ad82-fd30ed1668ea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar külügy vezetője szerint Vlagyimir Makejjel kölcsönösen tisztelik egymást.","shortLead":"A magyar külügy vezetője szerint Vlagyimir Makejjel kölcsönösen tisztelik egymást.","id":"20201007_szijjarto_peter_vlagyimir_makej_belarusz_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d49a2bf-f67c-4a2f-ad82-fd30ed1668ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86bd2bac-f538-4c34-b3db-57e2d0ce194a","keywords":null,"link":"/vilag/20201007_szijjarto_peter_vlagyimir_makej_belarusz_telefon","timestamp":"2020. október. 07. 09:07","title":"A fél világ tiltakozik Lukasenka ellen, Szijjártó közben a belarusz külügyminiszterrel telefonált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2073bc00-3d3e-4bb5-993c-ba00374a0e34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia Emmanuelle Charpentier, valamint az amerikai Jennifer A. Doudna kapta a kémiai Nobel-díjat.","shortLead":"A francia Emmanuelle Charpentier, valamint az amerikai Jennifer A. Doudna kapta a kémiai Nobel-díjat.","id":"20201007_kemiai_nobel_dij_2020_genszerkesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2073bc00-3d3e-4bb5-993c-ba00374a0e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deb1f0fe-89b6-459f-a94a-4344a31ad5d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_kemiai_nobel_dij_2020_genszerkesztes","timestamp":"2020. október. 07. 12:01","title":"A génszerkesztés kifejlesztéséért járt idén a kémiai Nobel-díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13edddc3-65fa-4956-9991-ee62cb357011","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elnök szervezete antitesteket kezdett termelni, mostanra pedig teljesen tünetmentessé vált.","shortLead":"Az elnök szervezete antitesteket kezdett termelni, mostanra pedig teljesen tünetmentessé vált.","id":"20201007_donald_trump_koronavirus_antitest_tunetmentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13edddc3-65fa-4956-9991-ee62cb357011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d899ef8-41cb-4c91-89a1-58d9ad8a33c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_donald_trump_koronavirus_antitest_tunetmentes","timestamp":"2020. október. 07. 20:45","title":"Új hírek jöttek a koronavírussal fertőzött Trump állapotáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]