[{"available":true,"c_guid":"60863589-9b4b-4c66-a9ba-d78918ce2c7a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az eladó négykerekű portéka nem egyszerűen egy sportkocsi, sokkal inkább egy közútra szabadított versenyautó.","shortLead":"Ez az eladó négykerekű portéka nem egyszerűen egy sportkocsi, sokkal inkább egy közútra szabadított versenyautó.","id":"20200910_44_milliard_forintot_kernek_ezert_a_szuperritka_porscheert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60863589-9b4b-4c66-a9ba-d78918ce2c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f76188-c73a-40c0-bc4e-1741c689a64a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200910_44_milliard_forintot_kernek_ezert_a_szuperritka_porscheert","timestamp":"2020. szeptember. 10. 06:41","title":"4,4 milliárd forintot kérnek ezért a szuperritka Porschéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da5406f-958e-4000-81f9-2def10a76477","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A döntést az intézmény a koronavírus miatti távolságtartási szabályokkal indokolta.\r

","id":"20200909_Tavoktatas_Metropolitan_Egyetem_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2da5406f-958e-4000-81f9-2def10a76477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a330f00-efac-48b4-8019-e2a314a746fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_Tavoktatas_Metropolitan_Egyetem_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 09. 16:05","title":"Távoktatásra áll be a Metropolitan Egyetem egyik kara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3212c4e4-6291-4477-a6db-174ce4eb2002","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Nevelt lánya több mint tíz évvel ezelőtti molesztálásával gyanúsította meg a rendőrség 2018 nyarán a XVII. kerületi fideszes alpolgármestert, aki egyik pillanatról a másikra tűnt el a helyi közéletből. Úgy tudjuk, Fohsz Tivadar ellen elég bizonyíték gyűlt össze ahhoz, hogy meggyanúsítsák, de mivel a szemérem elleni erőszak elévült, az eljárást megszüntették. Felesége vallomása szerint Fohsznak súgtak a rendőrségtől, mielőtt házkutatást tartottak nála. Noha a molesztálási ügy elévült, tiltott pornográf felvétellel való visszaélés miatt a volt alpolgármester jelenleg is gyanúsított. Emellett Horvátországban is indult ellene eljárás.","shortLead":"Nevelt lánya több mint tíz évvel ezelőtti molesztálásával gyanúsította meg a rendőrség 2018 nyarán a XVII. kerületi...","id":"20200911_Mosolyogva_mondta_hogy_engem_o_nem_hasznalt_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3212c4e4-6291-4477-a6db-174ce4eb2002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dca0549-aebf-491a-8d8a-31b3e3efcde9","keywords":null,"link":"/360/20200911_Mosolyogva_mondta_hogy_engem_o_nem_hasznalt_ki","timestamp":"2020. szeptember. 11. 06:30","title":"Rejtett kamerák, szexfotók, sötét titkok – nevelt lánya vádjai nyomán lett gyanúsított a volt alpolgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feddcd59-1fd1-499a-927e-897c9b97a767","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Szeptember 10-én ünnepli hatvanadik születésnapját Colin Firth angol színész, aki többnyire romantikus szerepekkel hódította meg a nézők szívét, az Oscar-díjat mégis a dadogással küszködő VI. György brit király megformálásáért érdemelte ki.","shortLead":"Szeptember 10-én ünnepli hatvanadik születésnapját Colin Firth angol színész, aki többnyire romantikus szerepekkel...","id":"20200910_Colin_Firth_szuletesnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=feddcd59-1fd1-499a-927e-897c9b97a767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f01419-1ec2-4fd4-91a4-b72d25ad20fd","keywords":null,"link":"/elet/20200910_Colin_Firth_szuletesnap","timestamp":"2020. szeptember. 10. 11:56","title":"Éljen soká Mr. Darcy! – Colin Firth 60 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c8fd89-fc73-4a41-a586-8d0ad630cd7a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Zsolt szerint \"teljesen megalapozottan váltotta ki a nemzetközi közösség felháborodását\" az, ami a fehéroroszoknál történt. Hosszú út vezetett odáig, mire a kormánypártból valaki kimondta: elcsalták a fehérorosz választást.","shortLead":"Németh Zsolt szerint \"teljesen megalapozottan váltotta ki a nemzetközi közösség felháborodását\" az, ami...","id":"20200909_feheroroszorszag_belarusz_ellenzek_tuntetes_szolidaritas_nemeth_zsolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38c8fd89-fc73-4a41-a586-8d0ad630cd7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0bf19c-d0a4-40ff-a9b1-8c19a7a3bd62","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_feheroroszorszag_belarusz_ellenzek_tuntetes_szolidaritas_nemeth_zsolt","timestamp":"2020. szeptember. 09. 17:41","title":"A külügyi bizottság fideszes elnöke szerint Magyarországnak szolidárisnak kell lennie a belarusz néppel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Másfél százalékkal nőnek visszamenőleg a nyugdíjak – számolható ki az inflációs adatokból.","shortLead":"Másfél százalékkal nőnek visszamenőleg a nyugdíjak – számolható ki az inflációs adatokból.","id":"20200909_Visszamenoleges_nyugdijemeles_nyugdij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e30d84f-34ee-4cf6-a618-b49c497d5175","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200909_Visszamenoleges_nyugdijemeles_nyugdij","timestamp":"2020. szeptember. 09. 14:25","title":"Visszamenőleges nyugdíjemelés következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d134ba-0b6d-4f4a-823d-923968d8251a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemsokára bemutathatja az LG az úgynevezett Project Explorer kezdeményezés első darabját, különleges „szárnyas” telefonját, ami valóban egyedülállónak mondható a jelenlegi eszközpalettán. ","shortLead":"Nemsokára bemutathatja az LG az úgynevezett Project Explorer kezdeményezés első darabját, különleges „szárnyas”...","id":"20200910_lg_t_alaku_telefonja_lg_wing_bemutato_szeptember_14","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79d134ba-0b6d-4f4a-823d-923968d8251a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c255aff0-9eee-4030-a6aa-f02ebda1f801","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_lg_t_alaku_telefonja_lg_wing_bemutato_szeptember_14","timestamp":"2020. szeptember. 10. 10:03","title":"Megerősítette az LG: napokon belül megérkezik különleges, szárnyas telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nagy-Britanniában már hat embernél többen nem csoportosulhatnak, leégett a legnagyobb görög menekülttábor. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nagy-Britanniában már hat embernél többen nem csoportosulhatnak, leégett a legnagyobb görög menekülttábor. A hvg360...","id":"20200910_Radar360_Latogatasi_tilalom_a_korhazakban_modernizalas_a_hadseregben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37665590-b261-440f-9057-1662ede4a082","keywords":null,"link":"/360/20200910_Radar360_Latogatasi_tilalom_a_korhazakban_modernizalas_a_hadseregben","timestamp":"2020. szeptember. 10. 08:00","title":"Radar360: Látogatási tilalom a kórházakban, modernizálás a hadseregben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]