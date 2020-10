Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1a96f4e-1843-4a7d-91ab-5c1d227c7215","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Átlépte a 9 ezret a halálos áldozatok száma az országban.","shortLead":"Átlépte a 9 ezret a halálos áldozatok száma az országban.","id":"20201015_Tobb_mint_negyvenezer_egeszsegugyi_dolgozo_fertozodott_meg_Torokorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1a96f4e-1843-4a7d-91ab-5c1d227c7215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f272b8-05c8-489d-a502-50c1602bb6de","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_Tobb_mint_negyvenezer_egeszsegugyi_dolgozo_fertozodott_meg_Torokorszagban","timestamp":"2020. október. 15. 05:52","title":"Több mint negyvenezer egészségügyi dolgozó fertőződött meg Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5e0aef-b0aa-49ce-a2d6-ef950acaa1bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ausztriában, Szlovákiában vagy Csehországban is magasabb a szigetelt házak aránya, mint Magyarországon.","shortLead":"Ausztriában, Szlovákiában vagy Csehországban is magasabb a szigetelt házak aránya, mint Magyarországon.","id":"20201015_Magyar_csaladi_haz_energetika_korszerusites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc5e0aef-b0aa-49ce-a2d6-ef950acaa1bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6432f840-6292-4954-a4f1-9b01d8683ad3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201015_Magyar_csaladi_haz_energetika_korszerusites","timestamp":"2020. október. 15. 10:39","title":"Több mint 80 év kellene ahhoz, hogy az összes magyar családi házat energetikailag korszerűsítsék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82483468-cc35-4143-895e-97c914adb1a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyilván a magyar népmeséket magyar művészek által feldolgozó rajzfilmek alapból is „hungarikumok”, de most már hivatalosan is azok. Erről az Agrárminisztérium adott ki közleményt.\r

","shortLead":"Nyilván a magyar népmeséket magyar művészek által feldolgozó rajzfilmek alapból is „hungarikumok”, de most már...","id":"20201015_Hivatalosan_is_hungarikum_lett_a_Magyar_nepmesek_rajzfilmsorozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82483468-cc35-4143-895e-97c914adb1a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8e93ba-4ab0-4e2a-a2b1-d27f730826b4","keywords":null,"link":"/elet/20201015_Hivatalosan_is_hungarikum_lett_a_Magyar_nepmesek_rajzfilmsorozat","timestamp":"2020. október. 15. 15:12","title":"Hivatalosan is hungarikum lett a Magyar népmesék rajzfilmsorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211b8aab-eae8-4faa-a3cf-1061f59bb94f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Másodperceken múlt a tragédia az Egyesült Államokban néhány napja történt balesetben.","shortLead":"Másodperceken múlt a tragédia az Egyesült Államokban néhány napja történt balesetben.","id":"20201015_tehervonat_vasuti_atjaro_nyerges_vontato_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=211b8aab-eae8-4faa-a3cf-1061f59bb94f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c044ef1b-908f-488f-8b7b-d565cf78179c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_tehervonat_vasuti_atjaro_nyerges_vontato_baleset","timestamp":"2020. október. 15. 12:59","title":"Tehervonat kaszálta el a síneken ragadt kamiont – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"521f02bc-a309-4fdf-93b0-ef8f2627ec9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ennyiből persze még nem tanul meg minden gyermek. Néhány extrával könnyen 20 millió forint fölé ugorhatunk.","shortLead":"A Seatból kivált sportos almárka felfrissített modelljének alaposan megkérik az árát. Néhány extrával könnyen 20 millió...","id":"20201016_178_millio_forinttol_indul_itthon_a_300_loeros_uj_cupra_ateca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86831603-e219-42f5-bf6d-1e13fd269062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65e4dcb-51cf-4402-badb-1218d39a8695","keywords":null,"link":"/cegauto/20201016_178_millio_forinttol_indul_itthon_a_300_loeros_uj_cupra_ateca","timestamp":"2020. október. 16. 07:59","title":"17,8 millió forinttól indul itthon a 300 lóerős új Cupra Ateca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]