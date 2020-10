Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy lyukat már eltömítettek, de talán egy másik repedés is van az ISS-en, ezért csökkenhet még mindig a nyomás az űrállomáson.","shortLead":"Egy lyukat már eltömítettek, de talán egy másik repedés is van az ISS-en, ezért csökkenhet még mindig a nyomás...","id":"20201016_tomites_szivargas_nemzetkozi_urallomas_levego","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80f5263-fac7-47b6-a85a-ffade4fa718c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_tomites_szivargas_nemzetkozi_urallomas_levego","timestamp":"2020. október. 16. 13:03","title":"Valamiért még mindig szivárog a levegő a Nemzetközi Űrállomásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b3e8a0-966d-47a5-b1c0-0d55442a66be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök ellen több százezren tüntetnek a korrupciós vádak mellett amiatt is, ahogy a kormánya a koronavírus-járványt kezeli.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök ellen több százezren tüntetnek a korrupciós vádak mellett amiatt is, ahogy a kormánya...","id":"20201018_Tovabb_tuntetnek_Netanjahu_ellen_Izraelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9b3e8a0-966d-47a5-b1c0-0d55442a66be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d09fa2f-d6a4-4df4-a8eb-177c79c56367","keywords":null,"link":"/vilag/20201018_Tovabb_tuntetnek_Netanjahu_ellen_Izraelben","timestamp":"2020. október. 18. 09:08","title":"Tovább tüntetnek Netanjahu ellen Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc951aa-72d1-4e23-9523-2eb36a801430","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy rendőrautó útját filmezték le, amely szirénázva próbál eljutni minél hamarabb egy vészhelyzethez.","shortLead":"Egy rendőrautó útját filmezték le, amely szirénázva próbál eljutni minél hamarabb egy vészhelyzethez.","id":"20201017_Video_szirenazo_rendorautot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fc951aa-72d1-4e23-9523-2eb36a801430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dcd6b52-e438-47dc-bd02-fc0d9facd231","keywords":null,"link":"/cegauto/20201017_Video_szirenazo_rendorautot","timestamp":"2020. október. 17. 12:10","title":"Szirénázó rendőrautóval szemléltették, mennyire nem megy időnként az elsőbbségadás – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett megszerezte a kórházi ágyfelszabadítások adatait.","shortLead":"Szél Bernadett megszerezte a kórházi ágyfelszabadítások adatait.","id":"20201016_szel_bernadett_korhazkiurites_agyfelszabaditas_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55875851-85b2-47bf-a1f9-40872fc0257d","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_szel_bernadett_korhazkiurites_agyfelszabaditas_egeszsegugy","timestamp":"2020. október. 16. 15:37","title":"Egy hónap alatt közel 20 ezer beteget küldtek haza a magyar kórházakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fb068b-1b23-4b42-8748-2521b3c8e775","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Nagyon kicsi, elképesztően könnyű, igazi adrenalinbomba a vezetése, alig fogyaszt és még a teteje is lenyitható. Az MX-5 ezúttal sem a megérkezésről, hanem sokkal inkább az odafele vezető útról szól.","shortLead":"Nagyon kicsi, elképesztően könnyű, igazi adrenalinbomba a vezetése, alig fogyaszt és még a teteje is lenyitható...","id":"20201017_mazda_mx5_fr_takumi_teszt_velemeny_menetproba_matchbox","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3fb068b-1b23-4b42-8748-2521b3c8e775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05abe7c7-5f71-40cb-9b18-887ad53df612","keywords":null,"link":"/cegauto/20201017_mazda_mx5_fr_takumi_teszt_velemeny_menetproba_matchbox","timestamp":"2020. október. 17. 17:00","title":"Szinte Matchbox: teszten a Mazda MX-5 RF Takumi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ferenc pápa elfogadta a nyugat-lengyelországi, Kalisz központú egyházmegye főpásztorának lemondását a varsói apostoli nunciatúra bejelentése szerint.","shortLead":"Ferenc pápa elfogadta a nyugat-lengyelországi, Kalisz központú egyházmegye főpásztorának lemondását a varsói apostoli...","id":"20201017_Vegleg_tavozik_a_pedofil_buncselekmenyeket_eltussolo_lengyel_puspok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f17994a9-1eb3-49cf-9daf-d251cc36a34f","keywords":null,"link":"/vilag/20201017_Vegleg_tavozik_a_pedofil_buncselekmenyeket_eltussolo_lengyel_puspok","timestamp":"2020. október. 17. 21:45","title":"Végleg távozik a pedofil bűncselekményeket eltussoló lengyel püspök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66be8f84-f15d-4ea8-aecf-9974a88a440d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pénteken este hat órakor sajtótájékoztatót tartottak a Színház-és Filmművészeti Egyetem hallgatói, miután Szarka Gábor kancellár bejelentette, hogy előrébb hozták az őszi szünetet, így péntek estig mindenkinek el kell hagynia az egyetem épületeit. A hallgatók közölték: a blokádot megerősítették, és amíg az autonómiát nem garantálják, fenn is tartják. ","shortLead":"Pénteken este hat órakor sajtótájékoztatót tartottak a Színház-és Filmművészeti Egyetem hallgatói, miután Szarka Gábor...","id":"20201016_SZFE_blokad_Vas_utca_percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66be8f84-f15d-4ea8-aecf-9974a88a440d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a865fd-8e70-4dda-ae9f-0c4bc5a13eac","keywords":null,"link":"/kultura/20201016_SZFE_blokad_Vas_utca_percrol_percre","timestamp":"2020. október. 16. 17:45","title":"Fennmarad a blokád az SZFE-n, a hallgatók visszafoglalták az Ódry Színpadot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már tízezer fölött van a napi fertőzöttek száma, igaz nagyon sokat tesztelnek, és a halálozások száma sokkal alacsonyabb, mint tavasszal.","shortLead":"Már tízezer fölött van a napi fertőzöttek száma, igaz nagyon sokat tesztelnek, és a halálozások száma sokkal...","id":"20201016_olaszorszag_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"015b61d8-9a65-41b3-88e3-94426f78524c","keywords":null,"link":"/vilag/20201016_olaszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. október. 16. 17:58","title":"Olaszországban még soha nem találtak annyi fertőzöttet, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]