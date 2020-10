Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Covid–19-válság súlyos mellékhatása: több mint 20 százalékkal kevesebb pénzt küldtek haza a fejlettebb országokból a családnak, mint tavaly. A perspektíva riasztó: több százmillió család léte kerülhet veszélybe a szegény országokban.\r

","shortLead":"A Covid–19-válság súlyos mellékhatása: több mint 20 százalékkal kevesebb pénzt küldtek haza a fejlettebb országokból...","id":"20201019_Dramai_mertekben_csokkentek_a_vendegmunkasok_hazautalasai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041b49f4-2197-402d-a89e-8c78b1cb781a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_Dramai_mertekben_csokkentek_a_vendegmunkasok_hazautalasai","timestamp":"2020. október. 19. 15:33","title":"Drámai mértékben csökkentek a vendégmunkások hazautalásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fa64f0-dcc9-4cdc-819b-0906074a6c97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cégnél \"Project Rockstar\" néven emlegetett X8 M hibrid hajtása egy 200 lóerős villanymotort párosít egy V8-as benzinmotor erejével.","shortLead":"A cégnél \"Project Rockstar\" néven emlegetett X8 M hibrid hajtása egy 200 lóerős villanymotort párosít egy V8-as...","id":"20201019_Az_eddig_legerosebb_BMW_lesz_az_X8_csucsvaltozata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81fa64f0-dcc9-4cdc-819b-0906074a6c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55849417-cca7-4f66-ada6-67a71f5a7126","keywords":null,"link":"/cegauto/20201019_Az_eddig_legerosebb_BMW_lesz_az_X8_csucsvaltozata","timestamp":"2020. október. 19. 15:51","title":"Az eddigi legerősebb BMW lesz az X8 csúcsváltozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e248302b-9376-4b8a-9d28-6db68ff1c607","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP társelnöke tett feljelentést, mivel szerinte a gárdonyi önkormányzat aránytalanul olcsón adott bérleti jogot a parkolóra.","shortLead":"Az LMP társelnöke tett feljelentést, mivel szerinte a gárdonyi önkormányzat aránytalanul olcsón adott bérleti jogot...","id":"20201020_hutlen_kezeles_gardony_schmuck_erzsebet_lmp_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e248302b-9376-4b8a-9d28-6db68ff1c607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f3e7d1-a787-401d-85bb-4a8b9b987b8b","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_hutlen_kezeles_gardony_schmuck_erzsebet_lmp_fidesz","timestamp":"2020. október. 20. 17:41","title":"Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség egy gárdonyi parkoló ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165399f2-9cc8-47dd-b112-093a379a8554","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Apa és a fia állt neki a nyárigumi lecserélésének, de szerencsétlen baleset történt.","shortLead":"Apa és a fia állt neki a nyárigumi lecserélésének, de szerencsétlen baleset történt.","id":"20201019_gumicsere_ausztria_halalos_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=165399f2-9cc8-47dd-b112-093a379a8554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae9209a-0678-4b2e-b61a-1b6be0506e14","keywords":null,"link":"/cegauto/20201019_gumicsere_ausztria_halalos_baleset","timestamp":"2020. október. 19. 13:33","title":"Lecsúszott az emelőről a teherkocsi, tragédia lett a gumicseréből Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fdeb924-94e3-4be2-86aa-3791e69a8037","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Persze nem újak, használt járművekről van szó. De így is látszik, mennyire jól pörög a piac a koronavírus-járvány alatt.","shortLead":"Persze nem újak, használt járművekről van szó. De így is látszik, mennyire jól pörög a piac a koronavírus-járvány alatt.","id":"20201020_porsche_ferrari_lamborghini_hasznalt_auto_vasarlas_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fdeb924-94e3-4be2-86aa-3791e69a8037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52d97b6-197c-4c74-8b08-2c0cb524d0b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_porsche_ferrari_lamborghini_hasznalt_auto_vasarlas_magyarorszag","timestamp":"2020. október. 20. 07:20","title":"852 Porsche, 18 Ferrari és 3 Lamborghini talált gazdára a járvány alatt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8062727d-f9c8-48fa-b49d-4ce7178e3e72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár influenza elleni védőoltás már régóta létezik, a koronavírus-járvány miatt talán még soha nem volt olyan nagy a jelentősége, mint idén. De egyáltalán hogyan és mikortól lehet beszerezni? Milyen típusai vannak? Ki adathatja be, és kinek kell vigyáznia? Milyen mellékhatásokat okozhat, és miért foglalt le belőle a kormány egy egész készletet? Cikkünkben a legfontosabb kérdésekre próbáltuk összegyűjteni a válaszokat. ","shortLead":"Bár influenza elleni védőoltás már régóta létezik, a koronavírus-járvány miatt talán még soha nem volt olyan nagy...","id":"20201020_influenza_elleni_oltas_kerdezz_felelek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8062727d-f9c8-48fa-b49d-4ce7178e3e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e7faf3-6399-46a0-8117-d51024502720","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_influenza_elleni_oltas_kerdezz_felelek","timestamp":"2020. október. 20. 06:30","title":"Ma már mehet influenza elleni vakcináért – összeszedtük a tudnivalókat az oltás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d388f0c5-0451-45ac-90a9-3f829e186d17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Matteo Messina Denarót 1993 óta keresik, már többször is életfogytiglanra ítélték.","shortLead":"Matteo Messina Denarót 1993 óta keresik, már többször is életfogytiglanra ítélték.","id":"20201021_olaszorszag_szicilia_maffia_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d388f0c5-0451-45ac-90a9-3f829e186d17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3909427-79e3-49b1-9415-547f4cbea0a5","keywords":null,"link":"/vilag/20201021_olaszorszag_szicilia_maffia_itelet","timestamp":"2020. október. 21. 06:17","title":"Elítélték Olaszország legkeresettebb bűnözőjét, aki a Cosa Nostra feje lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa587f5-dee0-4878-af94-1a28fbd169a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kifejezetten játékosok számára fejlesztett speciális szemüveglencsékkel állt elő az Oakley. A Prizm Gaming sorozat szemüvegei növelik a kontrasztot, segítik az éleslátást, és kékfényszűrőjükkel csökkentik a szemek fáradását.","shortLead":"Kifejezetten játékosok számára fejlesztett speciális szemüveglencsékkel állt elő az Oakley. A Prizm Gaming sorozat...","id":"20201021_oakley_prizm_gaming_szemuveg_gamereknek_esport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fa587f5-dee0-4878-af94-1a28fbd169a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191ee766-abfd-49ce-9d8e-82467595ee6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_oakley_prizm_gaming_szemuveg_gamereknek_esport","timestamp":"2020. október. 21. 07:03","title":"Ezeket a szemüvegeket azoknak tervezték, akik sokat játszanak a képernyő előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]