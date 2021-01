Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d112d72-fade-4868-b920-c053bfcb222c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig Hillary Clinton volt a leginkább elutasított elnöki feleség.","shortLead":"Eddig Hillary Clinton volt a leginkább elutasított elnöki feleség.","id":"20210120_Melania_Trump_USA_first_lady","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d112d72-fade-4868-b920-c053bfcb222c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34f4b23-cb7a-4895-91f3-397131ed94bb","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_Melania_Trump_USA_first_lady","timestamp":"2021. január. 20. 07:43","title":"Melania Trump lett a legkevésbé népszerű first lady ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f08eb12-395f-464c-bda9-f2422a8007d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Genderezett egy sort az államtitkár, amikor Ungár Péter megkérdezte, miért van arról szó a tankönyvben, hogy a férfiak beszélnek a politikáról és az üzletről, a nők pedig az érzelmi életről.","shortLead":"Genderezett egy sort az államtitkár, amikor Ungár Péter megkérdezte, miért van arról szó a tankönyvben, hogy a férfiak...","id":"20210119_retvari_tankonyv_ungar_nemek_ferfiak_nok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f08eb12-395f-464c-bda9-f2422a8007d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c87cf771-7eac-4c2c-a25a-956999f53c99","keywords":null,"link":"/elet/20210119_retvari_tankonyv_ungar_nemek_ferfiak_nok","timestamp":"2021. január. 19. 10:10","title":"Rétvári: Azért írják a tankönyvben, hogy a férfi politizál, a nő érzelmi életet él, mert ezek a jellemzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1801083-28a4-4158-879e-0d0dc0b7f708","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Donald Trump talán nem a legfotogénebb politikus, ám az biztos, ennyire különös képeket egy amerikai elnökről sem láthattunk korábban.","shortLead":"Donald Trump talán nem a legfotogénebb politikus, ám az biztos, ennyire különös képeket egy amerikai elnökről sem...","id":"20210120_Trump_elnoksege_kepekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1801083-28a4-4158-879e-0d0dc0b7f708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a516446-40c5-4971-aee1-827f4049e8c3","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210120_Trump_elnoksege_kepekben","timestamp":"2021. január. 20. 12:00","title":"Hamburgerektől a falig: Trump elnöksége képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c867cbb-1eb1-4aea-8cb4-bb90997d02b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A csapatok egyik pirosban, a másik mélyzöldben léptek a pályára, ami összezavarta a nézőket.","shortLead":"A csapatok egyik pirosban, a másik mélyzöldben léptek a pályára, ami összezavarta a nézőket.","id":"20210119_liverpool_manchester_united_prermier_league_szintevesztes_szinteveszto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c867cbb-1eb1-4aea-8cb4-bb90997d02b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a21ae78-ecbe-42a7-a133-7675a89ec8c0","keywords":null,"link":"/sport/20210119_liverpool_manchester_united_prermier_league_szintevesztes_szinteveszto","timestamp":"2021. január. 19. 13:07","title":"Több száz színtévesztő panaszkodik a legutóbbi Liverpool-meccs miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A norvégok szerint talán mégsem kell annyira aggódni az idősek oltása miatt, sztárparádé lesz Joe Biden beiktatásán, Lionel Messi páratlan sorozatot tört meg. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A norvégok szerint talán mégsem kell annyira aggódni az idősek oltása miatt, sztárparádé lesz Joe Biden beiktatásán...","id":"20210119_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c5d727-9f74-4319-a9a5-f21e9497ae41","keywords":null,"link":"/360/20210119_Radar360","timestamp":"2021. január. 19. 08:00","title":"Radar360: A norvégok a vakcinát tesztelik, az unió a magyar bírói függetlenséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"342edcff-54ec-4a81-bb99-f739e9381a7a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ulánbátori nagykövet szerint egy cég vizsgálja a lehetőséget.","shortLead":"Az ulánbátori nagykövet szerint egy cég vizsgálja a lehetőséget.","id":"20210119_mongolia_kozvetlen_jarat_legitarsasag_nagykovet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=342edcff-54ec-4a81-bb99-f739e9381a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39a0655e-63ff-4041-9ec9-3ea45562ed10","keywords":null,"link":"/kkv/20210119_mongolia_kozvetlen_jarat_legitarsasag_nagykovet","timestamp":"2021. január. 19. 18:01","title":"Mongóliába indítana közvetlen járatot egy magyar légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8d3ae0-90b7-44e5-8e9b-1f90bdf7a883","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A leköszönő elnök a legfeszültebb választások után is fogadta az érkező elnököt. 