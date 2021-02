Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa6e7d87-fe17-45f3-acf9-d1ca60e1c0a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök elmondta, a nemzeti konzultációban lesz szó az védettséget igazoló okmányról, és a romló számok ellenére sem akar további szigorításokat bevezetni. ","shortLead":"A miniszterelnök elmondta, a nemzeti konzultációban lesz szó az védettséget igazoló okmányról, és a romló számok...","id":"20210212_Orban_Viktor_kossuth_radio_0212","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa6e7d87-fe17-45f3-acf9-d1ca60e1c0a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b06cb0-ce1f-43c2-bd53-e95964e35bc8","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_Orban_Viktor_kossuth_radio_0212","timestamp":"2021. február. 12. 07:42","title":"Orbán Viktor: Ha elkezdjük használni a kínai vakcinát, húsvétra kétmillióan lesznek beoltva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e864c9-6084-4a52-a110-f9c40d4a4750","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Németországban nem lehet csak úgy színpadra hívni a négyéves gyerekünket, hogy angyali hangocskáján énekeljen a közönségnek. Egymillió forint értékű a büntetés.","shortLead":"Németországban nem lehet csak úgy színpadra hívni a négyéves gyerekünket, hogy angyali hangocskáján énekeljen...","id":"20210213_Gyermekmunka_miatt_buntettek_meg_a_Kelly_Family_csaladi_zenekart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42e864c9-6084-4a52-a110-f9c40d4a4750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0d7e93-e354-485a-8fb8-35acd7293672","keywords":null,"link":"/kultura/20210213_Gyermekmunka_miatt_buntettek_meg_a_Kelly_Family_csaladi_zenekart","timestamp":"2021. február. 13. 08:23","title":"Gyermekmunka miatt büntették meg a Kelly Family családi zenekart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3aa417-597e-406a-900b-ecd6e5aa83d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Faur Anna épp az előtt kapott értesítést a szerződése indoklás nélküli megszüntetéséről a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, hogy Vidnyánszky Attila azt nyilatkozta, nem fognak kirúgni senkit.","shortLead":"Faur Anna épp az előtt kapott értesítést a szerződése indoklás nélküli megszüntetéséről a Színház- és Filmművészeti...","id":"20210212_Munkaugyi_pert_az_SZFErol_indoklas_nelkul_elkuldott_tanar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f3aa417-597e-406a-900b-ecd6e5aa83d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd57e47-ec06-4663-b44d-e220592f757e","keywords":null,"link":"/kultura/20210212_Munkaugyi_pert_az_SZFErol_indoklas_nelkul_elkuldott_tanar","timestamp":"2021. február. 12. 16:17","title":"Munkaügyi pert indít az SZFE-ről indoklás nélkül elküldött tanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0adce60e-e07e-450b-af6c-9bedd5173881","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csak az átadott felújított utcák, de az átadó is meredek volt a megszokottakhoz képest.","shortLead":"Nem csak az átadott felújított utcák, de az átadó is meredek volt a megszokottakhoz képest.","id":"20210211_utatado_tallai_andras_tibolddaroc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0adce60e-e07e-450b-af6c-9bedd5173881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228c35d5-719a-4369-8e8c-71094a120f6f","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_utatado_tallai_andras_tibolddaroc","timestamp":"2021. február. 11. 21:45","title":"Felrúgta az útátadási hagyományokat Tibolddarócon Tállai András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e01583-12fe-4734-9caa-42abd0400e00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száznál is többen fertőződtek meg a kiskunhalasi Bárka otthonaiban. A dolgozók legalább 18 százaléka, az ellátottak 10 százaléka pozitív, az utóbbiak közül 27-en vannak kórházban. Az intézmény néhány telephelyén már oltottak, a központi egységben pont a járvány miatt nem kezdődött el az oltás.","shortLead":"Száznál is többen fertőződtek meg a kiskunhalasi Bárka otthonaiban. A dolgozók legalább 18 százaléka, az ellátottak 10...","id":"20210212_Berobbant_a_kiskunhalasi_szocialis_otthonban_a_virus_mielott_az_oltas_odaert_volna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93e01583-12fe-4734-9caa-42abd0400e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a38736-310f-4215-a988-f624432d793e","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_Berobbant_a_kiskunhalasi_szocialis_otthonban_a_virus_mielott_az_oltas_odaert_volna","timestamp":"2021. február. 12. 08:18","title":"Berobbant a kiskunhalasi szociális otthonban a vírus, mielőtt az oltás odaért volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffae4452-f2bc-4c78-b975-9332f40912d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van olyan budapesti szálloda, ahol a szobákból kitették az ágyakat, azokat a helyiségeket most room office-ként lehet kivenni. A konferenciatermeket pedig online meetingekre adják bérbe. Fotósorozat a magyarországi szállodákról koronavírus idején.","shortLead":"Van olyan budapesti szálloda, ahol a szobákból kitették az ágyakat, azokat a helyiségeket most room office-ként lehet...","id":"20210212_fovarosi_szallodak_turizmus_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffae4452-f2bc-4c78-b975-9332f40912d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da7b0aa-15f8-48fc-9a28-441e1c825a69","keywords":null,"link":"/kkv/20210212_fovarosi_szallodak_turizmus_koronavirus","timestamp":"2021. február. 12. 15:00","title":"Így festenek most a koronavírus miatt kiürült fővárosi szállodák – képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05974a16-d352-47c7-94d6-b5c740a06b87","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tíz évig győzködték, mire végre hajlandó volt szerepelni egy tévéreklámban. De a Jeepnek pár nap után törölnie kellett a hirdetést.","shortLead":"Tíz évig győzködték, mire végre hajlandó volt szerepelni egy tévéreklámban. De a Jeepnek pár nap után törölnie kellett...","id":"20210212_Nehezen_sulhetett_volna_el_rosszabbul_Bruce_Springsteen_elso_reklamszereplese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05974a16-d352-47c7-94d6-b5c740a06b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2386c4-b0ee-4959-894c-9903f5095325","keywords":null,"link":"/elet/20210212_Nehezen_sulhetett_volna_el_rosszabbul_Bruce_Springsteen_elso_reklamszereplese","timestamp":"2021. február. 12. 08:20","title":"Nehezen sülhetett volna el rosszabbul Bruce Springsteen első reklámszereplése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vád és a védelem is két napot kapott érveinek bemutatására, most Donald Trump ügyvédei következnek.","shortLead":"A vád és a védelem is két napot kapott érveinek bemutatására, most Donald Trump ügyvédei következnek.","id":"20210212_trump_impeachment_vad_eliteles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28f0ca4-bf6c-4355-ae31-6d6d4868f842","keywords":null,"link":"/vilag/20210212_trump_impeachment_vad_eliteles","timestamp":"2021. február. 12. 07:41","title":"Impeachment: Trump elítélését kérte a vád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]