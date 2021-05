Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2b5344ff-4774-4fee-a164-81a91ce87146","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A tengeri emlőst Messanges város közelében találták meg, a beteg állat nem tudott lemerülni, és kénytelen volt lenyelni azt, ami a tenger felszínén éppen akadt.","shortLead":"A tengeri emlőst Messanges város közelében találták meg, a beteg állat nem tudott lemerülni, és kénytelen volt lenyelni...","id":"20210510_muanyagszemet_csoroscet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b5344ff-4774-4fee-a164-81a91ce87146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4140a720-cdb7-48ed-ba9f-652851f072a1","keywords":null,"link":"/zhvg/20210510_muanyagszemet_csoroscet","timestamp":"2021. május. 10. 18:36","title":"Tizenhat kiló műanyagszemetet találtak egy partra vetődött csőröscet gyomrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77c9dc9-f69b-4c12-8582-4e427ce5335f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Újabb felmérések tanúsítják az olimpiaellenes hangulatot.","shortLead":"Újabb felmérések tanúsítják az olimpiaellenes hangulatot.","id":"20210510_tokio_olimpia_felmeres_nob_thomas_bach_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a77c9dc9-f69b-4c12-8582-4e427ce5335f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e43119-e4ca-41bf-a68f-379c4603d921","keywords":null,"link":"/sport/20210510_tokio_olimpia_felmeres_nob_thomas_bach_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 10. 20:44","title":"Nem akarja az olimpiát a japánok közel kétharmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ed58bb-2e94-45d2-bfb3-c0c5ea7abc03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialisták szerint az alelnök sikerrel veheti az előválasztást a városban.","shortLead":"A szocialisták szerint az alelnök sikerrel veheti az előválasztást a városban.","id":"20210511_Gurmai_Zita_Tatabanya_MSZP_Parbeszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2ed58bb-2e94-45d2-bfb3-c0c5ea7abc03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efad8fe-45ab-4b27-b362-026ac1c503b6","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Gurmai_Zita_Tatabanya_MSZP_Parbeszed","timestamp":"2021. május. 11. 16:23","title":"Gurmai Zitát indítja Tatabányán az MSZP és a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190e19a1-953f-4230-a219-f9ba3d2ce6a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Mfor.hu szerint aki nem rendelkezik a szálláshelyre vonatkozó minősítéssel, az nem működhet tovább. A szeptembertől esedékes változtatás szükségességét a koronavírus-járvánnyal indokolja a kormány. ","shortLead":"Az Mfor.hu szerint aki nem rendelkezik a szálláshelyre vonatkozó minősítéssel, az nem működhet tovább. A szeptembertől...","id":"20210512_szallashely_minosites_turizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=190e19a1-953f-4230-a219-f9ba3d2ce6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a283d8a7-0405-4367-985f-294cbbd22727","keywords":null,"link":"/kkv/20210512_szallashely_minosites_turizmus","timestamp":"2021. május. 12. 15:43","title":"A kormány átírja a szabályokat, minden szálláshelyet kötelező lesz minősíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbfd045e-2baa-4d0b-91de-3a8c120b75d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helybeliek szerint lett volna más megoldás.","shortLead":"Helybeliek szerint lett volna más megoldás.","id":"20210510_csopak_fasor_fakivagas_vasut_villamositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbfd045e-2baa-4d0b-91de-3a8c120b75d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e06c67e4-8cc9-4e8d-9983-2c2c67867fac","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_csopak_fasor_fakivagas_vasut_villamositas","timestamp":"2021. május. 10. 18:17","title":"Kivágnak egy harmincéves fasort Csopakon, mert útban van a vasút villamosításánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e9328ad-c738-4e3e-9d2e-b1ea02d2f684","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Billie Eilish új számmal jelentkezett, új albumot ad ki nyáron és a brit Vogue címlapján úgy mutatta meg magát, ahogy még soha nem láttuk. A platinaszőke pin-up imázs elég provokáló volt ahhoz, hogy lájkrekordot döntsön, mi pedig egy újabb emberi és művészi átalakulásnak lehetünk a tanúi, és megint vitatkozhatunk arról, hogy milyen bonyolult is a viszonyunk a testhez. Ha a címlap mögé néznénk, akkor viszont itt egy remek dokumentumfilm, amely betekintést enged egy zseniálisan tehetséges, a világot és magát is megismerni próbáló fiatal felnőtt világába. A 19 éves énekes szupersztársággal és tinédzserkorral folytatott küzdelmének majdnem két és félórás lenyomata még akkor is rendkívül szórakoztató, ha nem rajongóként ülünk le elé. ","shortLead":"Billie Eilish új számmal jelentkezett, új albumot ad ki nyáron és a brit Vogue címlapján úgy mutatta meg magát, ahogy...","id":"20210511_Billie_Eilish_Kicsit_homalyos_a_vilag_film","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e9328ad-c738-4e3e-9d2e-b1ea02d2f684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d13555-651b-4f71-8957-c210dc8deb20","keywords":null,"link":"/elet/20210511_Billie_Eilish_Kicsit_homalyos_a_vilag_film","timestamp":"2021. május. 11. 20:00","title":"Billie Eilish ledobta a bő pulóvert, de ennél intimebb képet is kapunk róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afefc3fa-340d-45ef-8665-4b6a44a4400d","c_author":"Jeszenszky Géza","category":"360","description":"A sísport kifejezetten jót tesz az élővilágnak, ráadásul a hegyi idegenforgalom és sport segíti az egészséges életmódot és munkahelyeket teremt, írja szerzőnk. ","shortLead":"A sísport kifejezetten jót tesz az élővilágnak, ráadásul a hegyi idegenforgalom és sport segíti az egészséges életmódot...","id":"20210510_Jeszenszky_Geza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afefc3fa-340d-45ef-8665-4b6a44a4400d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f25e64d-a564-4b9e-8d80-725f8e089d8e","keywords":null,"link":"/360/20210510_Jeszenszky_Geza","timestamp":"2021. május. 10. 18:00","title":"Jeszenszky Géza: Nem a síelés veszélyes a természetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de7ac411-1822-4be0-864b-f6e5daa750de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A feketegomba-fertőzés során elfeketedhet vagy elszíneződhet a beteg orra, látászavar és mellkasi fájdalom alakulhat ki. A fertőzés kifejezetten agresszív a legyengült immunrendszerű pácienseknél.","shortLead":"A feketegomba-fertőzés során elfeketedhet vagy elszíneződhet a beteg orra, látászavar és mellkasi fájdalom alakulhat...","id":"20210511_gombas_betegseg_india_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de7ac411-1822-4be0-864b-f6e5daa750de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c95a7d-96d2-434c-b573-e105eeab9464","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_gombas_betegseg_india_koronavirus","timestamp":"2021. május. 11. 05:41","title":"Egyre több koronavírus-fertőzöttnél észlelnek ritka gombás betegséget Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]