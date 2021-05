Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"03d0c20c-42fe-4d34-8f56-6203b4ca7dd7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Horváth Péter szerint a pedagógusok fizetése nem követte a minimálbér növekedését.","shortLead":"Horváth Péter szerint a pedagógusok fizetése nem követte a minimálbér növekedését.","id":"20210526_nemzeti_pedagogus_kar_beremeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03d0c20c-42fe-4d34-8f56-6203b4ca7dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff55c87-b7f2-44ac-ab2d-ff0a5eed1add","keywords":null,"link":"/elet/20210526_nemzeti_pedagogus_kar_beremeles","timestamp":"2021. május. 26. 19:40","title":"Nemzeti Pedagógus Kar elnöke: 65 százalékos pedagógusbér-emelésre lenne szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf6f321-e19f-4c47-a3e9-52bcc7572853","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A nagy többség a pénz miatt spórol a vízen, de a környezettudatosság is egyre fontosabb szempont.","shortLead":"A nagy többség a pénz miatt spórol a vízen, de a környezettudatosság is egyre fontosabb szempont.","id":"20210527_viz_fogyasztas_kornyezettudatossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edf6f321-e19f-4c47-a3e9-52bcc7572853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35d774c4-1067-498d-aeea-2fe8c116e8e8","keywords":null,"link":"/zhvg/20210527_viz_fogyasztas_kornyezettudatossag","timestamp":"2021. május. 27. 11:56","title":"Negyven felett jön rá a legtöbb magyar, hogy érdemes spórolni a vízfogyasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a92f4958-6743-4245-ba22-032786707465","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány lagymatag tesztelései ellenére is nagyon nagy pénz van a gyorstesztekben. A HVG átnézte az Országos Kórházi Főigazgatóság több száz, a járványhoz köthető beszerzését, és arra jutott: a kormányhoz közel álló szereplők felülreprezentáltak a listán.\r

","shortLead":"A kormány lagymatag tesztelései ellenére is nagyon nagy pénz van a gyorstesztekben. A HVG átnézte az Országos Kórházi...","id":"20210526_antigen_teszt_covid_jarvany_beszallito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a92f4958-6743-4245-ba22-032786707465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d6031a-79fa-43e3-b535-4c4c0f452ddc","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_antigen_teszt_covid_jarvany_beszallito","timestamp":"2021. május. 26. 13:13","title":"Hogyan lett egy thaimasszázs-cégből az ország egyik legnagyobb antigénteszt-beszállítója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Így sem gyakran dőlnek el nagy meccsek: az Európa Liga döntőjének végén már a kapusok rúgtak egymásnak tizenegyeseket.","shortLead":"Így sem gyakran dőlnek el nagy meccsek: az Európa Liga döntőjének végén már a kapusok rúgtak egymásnak tizenegyeseket.","id":"20210527_VIllarreal_Europa_Liga_donto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7d07cf-1f20-414c-b25e-8b3aa590e75b","keywords":null,"link":"/sport/20210527_VIllarreal_Europa_Liga_donto","timestamp":"2021. május. 27. 05:23","title":"Extrém hosszú tizenegyespárbajjal, 11-10-re nyerte a Villarreal az Európa Liga döntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"110ccfb9-3c04-4ebb-bcf9-7a862113de90","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A Jobbik-frakció kivonult, Kövér és Jakab ismét balhézott, a Fidesz oltásellenességgel vádolja az ellenzéket – nem történtek váratlan dolgok a parlament keddi ülésnapján. ","shortLead":"A Jobbik-frakció kivonult, Kövér és Jakab ismét balhézott, a Fidesz oltásellenességgel vádolja az ellenzéket – nem...","id":"20210525_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=110ccfb9-3c04-4ebb-bcf9-7a862113de90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d045aae7-0df0-434c-bb83-992a776186ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_parlament","timestamp":"2021. május. 25. 15:41","title":"Balhé, oltásellenesezés, kiabálás, kivonulás – ilyen volt a parlament kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3122ac-3ba9-4c4b-b0e9-d86dc0b5bae6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány ráerősített az emberek egészségi és gazdasági félelmeire, de a politikai hovatartozás továbbra is befolyásolja Magyarország problématérképét, derül ki a Policy Solutions új kutatásából.","shortLead":"A koronavírus-járvány ráerősített az emberek egészségi és gazdasági félelmeire, de a politikai hovatartozás továbbra is...","id":"20210526_egeszsegugy_tarsadalom_jovokep_policy_solutions_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc3122ac-3ba9-4c4b-b0e9-d86dc0b5bae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ff8fa0-d81d-4ba3-821e-93414b67aeac","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_egeszsegugy_tarsadalom_jovokep_policy_solutions_kutatas","timestamp":"2021. május. 26. 16:08","title":"A magyarok szerint a leépülő egészségügy veszélyezteti legjobban az ország jövőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abaadbc6-4910-4063-9c4d-e465f4d24fac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Végre a magyar nézők is láthatják Thomas Vinterberg filmjét, de jó eséllyel a számos alkalommal elhalasztott Nincs idő meghalni is megérkezik a mozikba. ","shortLead":"Végre a magyar nézők is láthatják Thomas Vinterberg filmjét, de jó eséllyel a számos alkalommal elhalasztott Nincs idő...","id":"20210526_Cinema_City_mozi_nyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abaadbc6-4910-4063-9c4d-e465f4d24fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b244285b-27a8-4dfe-888f-5fd322707504","keywords":null,"link":"/kultura/20210526_Cinema_City_mozi_nyitas","timestamp":"2021. május. 26. 12:25","title":"Június 3-án Oscar-díjas filmekkel nyit újra a Cinema City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0b835f-efd6-4a5f-bdcf-42d67955cfda","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három hét múlva Genfben találkoznak, hogy javítsák az orosz–amerikai viszonyt.","shortLead":"Három hét múlva Genfben találkoznak, hogy javítsák az orosz–amerikai viszonyt.","id":"20210525_putyin_biden_talalkozo_genfben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da0b835f-efd6-4a5f-bdcf-42d67955cfda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"689db018-43d9-4887-b8d5-647c560c0551","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_putyin_biden_talalkozo_genfben","timestamp":"2021. május. 25. 17:35","title":"Biden–Putyin csúcstalálkozó jön júniusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]