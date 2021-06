Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"260c7f13-2318-49f7-b399-b4d0054764c9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Turisták tucatjait büntették meg az elmúlt napokban Szardínián, mert homokkal, szikladarabokkal vagy kagylókkal a poggyászukban próbáltak meg hazatérni nyaralásukból a páratlan strandjairól híres szigetről. ","shortLead":"Turisták tucatjait büntették meg az elmúlt napokban Szardínián, mert homokkal, szikladarabokkal vagy kagylókkal...","id":"20210605_Millios_birsaggal_lett_feledhetetlen_a_szardiniai_nyaralas_jo_par_turistanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=260c7f13-2318-49f7-b399-b4d0054764c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee64ccf-9d51-41c8-98ca-10b969b7fb07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210605_Millios_birsaggal_lett_feledhetetlen_a_szardiniai_nyaralas_jo_par_turistanak","timestamp":"2021. június. 05. 16:16","title":"Milliós bírsággal lett feledhetetlen a szardíniai nyaralás jó pár turistának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6593ce91-5460-4693-9691-a1cc990a6eea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több szivárogtató szerint a Microsoft június végén tartandó eseményén nem egy szimpla Windows-frissítésről hull le a lepel. A Windows 11-et fogják bemutatni.","shortLead":"Több szivárogtató szerint a Microsoft június végén tartandó eseményén nem egy szimpla Windows-frissítésről hull le...","id":"20210607_microsoft_windows_10_windows_11_operacios_rendszer_windows_frissites_sun_valley","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6593ce91-5460-4693-9691-a1cc990a6eea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7a220a-fefe-489e-a3d4-a7dddb5f08db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_microsoft_windows_10_windows_11_operacios_rendszer_windows_frissites_sun_valley","timestamp":"2021. június. 07. 08:33","title":"Egyre biztosabb, hogy a Microsoft a Windows 11 kiadására készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90960a8d-d55f-4a94-88b2-702a4b9cc9bb","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Vékony és könnyű kivitel, prémium anyagok, gyönyörű kijelző, gyors processzor. Minden együtt a sikerhez, de vajon akad-e hátulütője a kínai gyártó bőven 600 ezer forint feletti új laptopjának? Jövünk a válasszal.","shortLead":"Vékony és könnyű kivitel, prémium anyagok, gyönyörű kijelző, gyors processzor. Minden együtt a sikerhez, de vajon...","id":"20210606_huawei_matebook_x_pro_2021_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90960a8d-d55f-4a94-88b2-702a4b9cc9bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9053409-33e5-48ad-9b70-cc514e2df28d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210606_huawei_matebook_x_pro_2021_teszt","timestamp":"2021. június. 06. 16:00","title":"Mit tud a Huawei legdurvább notebookja? Teszten az új MateBook X Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1af27c6-4845-47be-b84d-791407b58e31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A USA Today című lap váratlan megkeresést kapott az FBI-tól: arra kérték őket, hogy adják ki néhány újságolvasójuk adatát, köztük például az IP-címüket.","shortLead":"A USA Today című lap váratlan megkeresést kapott az FBI-tól: arra kérték őket, hogy adják ki néhány újságolvasójuk...","id":"20210607_fbi_ugynok_olvaso_cikk_usa_today_nyomozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1af27c6-4845-47be-b84d-791407b58e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36db03d9-abed-483a-b0f9-5853f7739ac5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_fbi_ugynok_olvaso_cikk_usa_today_nyomozas","timestamp":"2021. június. 07. 11:33","title":"Már egy cikk elolvasása miatt is kutathat az ember után az FBI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418ee5dc-164d-4c48-ab04-76c9d0729049","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla Model S Plaid jelenleg a világ legfürgébb sorozatgyártású autója.","shortLead":"A Tesla Model S Plaid jelenleg a világ legfürgébb sorozatgyártású autója.","id":"20210607_rekord_gyorsulas_tesla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=418ee5dc-164d-4c48-ab04-76c9d0729049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef4a83b-8ce4-458d-8f7e-1ded7a8b78ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20210607_rekord_gyorsulas_tesla","timestamp":"2021. június. 07. 09:21","title":"Rekord jól gyorsul a legújabb Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"1,4 milliárd forint a tét.","shortLead":"1,4 milliárd forint a tét.","id":"20210605_Kihuztak_az_otos_lotto_szamait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9da03f-906c-45f2-b740-afadd180891b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210605_Kihuztak_az_otos_lotto_szamait","timestamp":"2021. június. 05. 19:52","title":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5dd43c-ff39-4c34-b3bf-adb286ac3da0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bemutatása idején nemcsak a kritikusok többsége, hanem a mozirajongók is elégedetlenek voltak Jankovics Marcell ma már mesterműnek tekintett Fehérlófia című rajzfilmével.","shortLead":"Bemutatása idején nemcsak a kritikusok többsége, hanem a mozirajongók is elégedetlenek voltak Jankovics Marcell ma már...","id":"202122_rajzfilm__ujranezet_jankovics_marcell_feherlofia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c5dd43c-ff39-4c34-b3bf-adb286ac3da0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b3d173-f7c1-4de4-88cc-cb3a332e38f8","keywords":null,"link":"/360/202122_rajzfilm__ujranezet_jankovics_marcell_feherlofia","timestamp":"2021. június. 06. 08:30","title":"„A gyerekkel nem szót, képet kell érteni” – Igazolódott Jankovics Marcell ars poeticája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb38c60e-612c-47dd-8250-ff4ee739dbf3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Levélben szólítják fel Nagy-Britannia 100 leggazdagabb családját, hogy 1 milliárd fonttal járuljanak hozzá a klímaválság kezeléséhez és a természet rombolásának a megállításához.","shortLead":"Levélben szólítják fel Nagy-Britannia 100 leggazdagabb családját, hogy 1 milliárd fonttal járuljanak hozzá...","id":"20210605_Egymilliardot_kernek_a_brit_gazdagoktol_a_klimavalsagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb38c60e-612c-47dd-8250-ff4ee739dbf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1a8955-c706-414b-9f15-efbb0e541878","keywords":null,"link":"/zhvg/20210605_Egymilliardot_kernek_a_brit_gazdagoktol_a_klimavalsagra","timestamp":"2021. június. 05. 16:50","title":"Egymilliárdot kérnek a brit gazdagoktól a klímaválságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]