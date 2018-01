[{"available":true,"c_guid":"17869620-ef9b-4d50-8026-07d8b59a631b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy, a WikiLeakshez hasonló oldal a vallási közösségekben zajló visszaélések leleplezésére vállalkozik.","shortLead":"Egy, a WikiLeakshez hasonló oldal a vallási közösségekben zajló visszaélések leleplezésére vállalkozik.","id":"20180115_Jehova_tanui_kipakolnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17869620-ef9b-4d50-8026-07d8b59a631b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4152fe77-8577-4521-a367-e74b48976fca","keywords":null,"link":"/elet/20180115_Jehova_tanui_kipakolnak","timestamp":"2018. január. 15. 09:32","title":"Jehova tanúi kipakolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5bbfed-422b-43d0-8e13-523dc97ce3e8","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"\"Ellenőrizted a forrást?\" - kérdez vissza egy szereplő egy kamuhírre a mesekönyvben, de a választások közeledtével az állami hivatalok is hatástalanítani készülnek az álhíreket, amelyeket a menekültellenesek, illetve a svéd NATO-tagságot megakadályozni akaró oroszok terjesztenek.","shortLead":"\"Ellenőrizted a forrást?\" - kérdez vissza egy szereplő egy kamuhírre a mesekönyvben, de a választások közeledtével...","id":"201749__fake_news_svedorszagban__uj_front__egyuttes_erovel__skandinav_krimi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af5bbfed-422b-43d0-8e13-523dc97ce3e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b93bc8a1-eedc-40f7-a338-c9ea466ace77","keywords":null,"link":"/vilag/201749__fake_news_svedorszagban__uj_front__egyuttes_erovel__skandinav_krimi","timestamp":"2018. január. 14. 11:00","title":"Mesékkel is harcolnak az álhírek ellen \"a liberálisok igájában nyögő svédek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67c1d44-e3c1-485e-b325-4435703f3bca","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Repedezik az iráni vallási rendszer, amely erőszakkal gyűrte le a 2009 óta legnagyobb tiltakozóhullámot. Belső hatalmi harcok és újabb külföldi szankciók fenyegethetik a rezsim sorsát.","shortLead":"Repedezik az iráni vallási rendszer, amely erőszakkal gyűrte le a 2009 óta legnagyobb tiltakozóhullámot. Belső hatalmi...","id":"201802__irani_kirakos__tuntetes_es_megtorlas__trumpkartya__utcan_es_eterben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b67c1d44-e3c1-485e-b325-4435703f3bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f15080-5796-4b21-af8c-2c9fef602404","keywords":null,"link":"/vilag/201802__irani_kirakos__tuntetes_es_megtorlas__trumpkartya__utcan_es_eterben","timestamp":"2018. január. 14. 17:30","title":"Példátlan támadás ez a legfőbb hatalmat kézben tartó Khamenei ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db95763-0dcd-40f4-98f1-ea30d673bc99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Együtt fog szónokolni egy jobbikos és egy LMP-s politikus a román miniszterelnök akasztós mondatai ellen szerveződő tüntetésen.","shortLead":"Együtt fog szónokolni egy jobbikos és egy LMP-s politikus a román miniszterelnök akasztós mondatai ellen szerveződő...","id":"20180115_Tuntetes_lesz_a_roman_miniszterelnok_lengetos_szavai_ellen_LMPs_es_jobbikos_szonokkal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2db95763-0dcd-40f4-98f1-ea30d673bc99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d983fdf0-4ba5-4907-9df1-c480982b2a97","keywords":null,"link":"/itthon/20180115_Tuntetes_lesz_a_roman_miniszterelnok_lengetos_szavai_ellen_LMPs_es_jobbikos_szonokkal","timestamp":"2018. január. 15. 15:49","title":"Tüntetés lesz a román miniszterelnök \"lengetős\" szavai ellen LMP-s és jobbikos szónokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e760841-cbd0-4dbf-bb9f-c8b893d5dfac","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A hosszútűrés igaza.","shortLead":"A hosszútűrés igaza.","id":"20180114_Szabo_T_Anna_A_hosszutures_igaza","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e760841-cbd0-4dbf-bb9f-c8b893d5dfac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5aaab6-d6c3-4312-8997-6a70ebd06352","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180114_Szabo_T_Anna_A_hosszutures_igaza","timestamp":"2018. január. 14. 20:15","title":"Szabó T. Anna: A türelmet is bevenném a szeretetnyelvek közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240f1112-ddd6-4931-91f7-b0f9c23b5b2a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Margaret Atwood egy kanadai lapba írt terjedelmes cikket.","shortLead":"Margaret Atwood egy kanadai lapba írt terjedelmes cikket.","id":"20180115_Margaret_Atwood_A_szolgalolany_meseje_cikk_metoo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=240f1112-ddd6-4931-91f7-b0f9c23b5b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d451d4-401e-4bfd-ace7-909ec24ceccf","keywords":null,"link":"/elet/20180115_Margaret_Atwood_A_szolgalolany_meseje_cikk_metoo","timestamp":"2018. január. 15. 12:02","title":"\"A #metoo egy hibás jogrendszer tünete\" – megszólalt A szolgálólány meséje szerzője a zaklatások ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58ac1381-f3bf-4e3b-b653-d39415b0d4de","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Állítólag a halottak nem a biztonsági erők fegyverhasználatának estek áldozatul.\r

\r

","shortLead":"Állítólag a halottak nem a biztonsági erők fegyverhasználatának estek áldozatul.\r

\r

","id":"20180114_25_halott_465en_racs_mogott_osszesen_3700_orizet__az_irani_tuntetesek_merlege","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58ac1381-f3bf-4e3b-b653-d39415b0d4de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d2b328-9c84-4817-af9c-958224b121d0","keywords":null,"link":"/vilag/20180114_25_halott_465en_racs_mogott_osszesen_3700_orizet__az_irani_tuntetesek_merlege","timestamp":"2018. január. 14. 16:06","title":"25 halott, 465-en rács mögött, összesen 3700 őrizet - az iráni tüntetések mérlege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34bb52a6-69f6-41e6-9ef5-578528f73e61","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Magyarország helyezése is változhat a versenyképességi rangsorban, miután a Világbank átgondolja a módszertant.","shortLead":"Magyarország helyezése is változhat a versenyképességi rangsorban, miután a Világbank átgondolja a módszertant.","id":"20180116_Ujraszamolja_a_Vilagbank_a_versenykepessegi_rangsorat_a_magyar_helyezes_is_valtozhat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34bb52a6-69f6-41e6-9ef5-578528f73e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917e29fe-dab2-48a6-abb1-f9d57545e95a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180116_Ujraszamolja_a_Vilagbank_a_versenykepessegi_rangsorat_a_magyar_helyezes_is_valtozhat","timestamp":"2018. január. 16. 05:58","title":"Újraszámolja a Világbank a versenyképességi rangsorát, a magyar helyezés is változhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]