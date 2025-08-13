A sírból jött vissza a PSG, büntetőpárbaj után nyerte meg az Európai Szuperkupát

Igencsak rövid nyári szünet után újabb döntő várt szerda este a Paris Saint-Germainre, amely rossz szájízzel fejezte be az előző idényt, miután a Chelsea átgázolt a BL-győztesen a Klubvilágbajnokság fináléjában. A londoni kékek nagyon simán, 3–0-ra győztek a New York-i döntőben.

Ezúttal is egy londoni klub, az Európa-liga győztes Tottenham várt a PSG-re az Európai Szuperkupa-döntőben. A mérkőzésen végig érezni lehetett, hogy még nagyon szezon eleji a csapatok formája, vagy éppen nem sikerült kipihenni az előző idény fáradalmait. Némi meglepetésre a Tottenham szerezte meg a vezetést a 39. percben. Palhinha közeli lövését Lucas Chevalier még nagy bravúrral védte és a lécre tolta, de a labda onnan Micky van de Ven elé került, ő pedig üres kapura már nem hibázott, 0–1.

Az angolok ott folytatták a második játékrész elején, ahol az első félidőben abbahagyták. A 48. percben Cristian Romero duplázta meg csapata előnyét egy fejesgól után, 0–2. A PSG igyekezett magasabb sebességi fokozatra kapcsolni, de úgy tűnt, ezen az estén nem terem babér a párizsiaknak. A jeget végül a 85. percben sikerült megtörni. Luis Enrigue zseniális érzékkel nyúlt bele a meccsbe, mindkét cseréje gólt szerzett. Li Kang In egy átlövés után szépített, gyönyörűen lőtte ki a bal alsót, 1–2, majd a 94. percben Ousmane Dembélé jobb oldali beadását Goncalo Ramos váltotta gólra a kapu előteréből, 2–2.

A hosszabbításban nem esett újabb gól, így büntetőpárbajjal döntötték el a kupa sorsát a csapatok. A PSG első lövője, Vitinha hibázott, a társai viszont egytől egyig értékesítették a büntetőiket, míg a Tottenham oldalán Van de Ven lövését hárította Chevalier, Mathys Tel pedig még kaput sem talált.

A Paris Saint-Germain tehát 4–3-ra győzött a tizenegyespárbajban és ezzel első alkalommal hódította el az Európai Szuperkupát.

Európai Szuperkupa

Paris Saint-Germain–Tottenham Hotspur 2–2 (0–1); 11-esekkel 4–3

gólszerzők: Li (85.), Ramos (94.), illetve Van de Ven (39.), Romero (48.)