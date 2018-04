Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Vasárnap este két autó ütközött össze az 54-es főúton.","shortLead":"Vasárnap este két autó ütközött össze az 54-es főúton.","id":"20180423_halalos_baleset_54es_fout","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a92d9e9-488c-4a7b-a115-a2e0c1f9404f","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180423_halalos_baleset_54es_fout","timestamp":"2018. április. 23. 00:11","title":"Sajnos halálos balesettel végződött a hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323d8bda-8f48-46bf-8bb3-eed2de95fd88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel hárommilliót ér egy ilyen zárjegy nélküli szállítmány, ami most lebukott.","shortLead":"Közel hárommilliót ér egy ilyen zárjegy nélküli szállítmány, ami most lebukott.","id":"20180422_cigarettacsempesz_atalakitott_auto_nav_vam","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=323d8bda-8f48-46bf-8bb3-eed2de95fd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd28e1c2-c6e3-46be-8f77-e2672b1201c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180422_cigarettacsempesz_atalakitott_auto_nav_vam","timestamp":"2018. április. 22. 09:47","title":"NAV-os videó: 2500 darab cigarettás doboz volt beépítve ebbe az autóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0941b609-54cc-40e0-8462-e5c5ecc4e902","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pontosabban a londoni St. Mary's szülészeti osztályára, a Lindo Wingbe, ahol hamarosan világra hozza harmadik gyermeküket.","shortLead":"Pontosabban a londoni St. Mary's szülészeti osztályára, a Lindo Wingbe, ahol hamarosan világra hozza harmadik...","id":"20180423_Katalin_hercegne_bevonult_a_korhazba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0941b609-54cc-40e0-8462-e5c5ecc4e902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31617d52-9f46-4930-bff3-e0b0cbd56dd7","keywords":null,"link":"/elet/20180423_Katalin_hercegne_bevonult_a_korhazba","timestamp":"2018. április. 23. 09:30","title":"Katalin hercegné bevonult a kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf5dd5f-76f3-4d5e-b8ff-a129dc41fd49","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Bár a hagyományos blockbuster-szezon 2018-ban a szokásosnál kevésbé szorítkozik a tavaszra és nyárra, ezt az időszakot azért mégiscsak az amerikai szuperprodukciók uralják. Alábbi összeállításunkban sorra vesszük azokat a címeket, amelyek minden bizonnyal tömegeket vonzanak majd a multiplexekbe a következő hónapokban.","shortLead":"Bár a hagyományos blockbuster-szezon 2018-ban a szokásosnál kevésbé szorítkozik a tavaszra és nyárra, ezt az időszakot...","id":"20180422_Oszig_ezektol_a_filmektol_varja_a_legtobb_penzt_Hollywood","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bf5dd5f-76f3-4d5e-b8ff-a129dc41fd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d6bd47-e578-4206-9220-6ebeb95e3df6","keywords":null,"link":"/kultura/20180422_Oszig_ezektol_a_filmektol_varja_a_legtobb_penzt_Hollywood","timestamp":"2018. április. 22. 20:00","title":"Őszig ezektől a filmektől várja a legtöbb pénzt Hollywood","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5720f2ec-8ab8-4c12-baf8-c5574af7cb6b","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"gazdasag","description":"Átrendeződés az élelmiszer-kereskedelemben: a CBA-tulajdonos Baldauf László boltjai sorra cserélődnek le diszkontüzletekre, néhány Spar-ingatlan pedig Mészáros Lőrinchez kerül.","shortLead":"Átrendeződés az élelmiszer-kereskedelemben: a CBA-tulajdonos Baldauf László boltjai sorra cserélődnek le...","id":"201816__cbaboltbezarasok__baldauf_laszlo__meszaros_belepoje__uzleti_ajanlatok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5720f2ec-8ab8-4c12-baf8-c5574af7cb6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36646621-1844-4a0e-8e15-b03350f4cdc3","keywords":null,"link":"/gazdasag/201816__cbaboltbezarasok__baldauf_laszlo__meszaros_belepoje__uzleti_ajanlatok","timestamp":"2018. április. 22. 10:30","title":"A CBA-alapítók háttérbe vonulnak, de Mészáros Lőrinc már a kertek alatt ólálkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b49bf7d1-e277-4ffb-892d-d73c86d84e5d","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"itthon","description":"Azért is kezdtem el politizálni, hogy változtassak a kiszolgáltatottságon és a reménytelenségen, ami főleg a vidéki Magyarországot jellemzi. És most ezzel megint kudarcot vallottunk - mondja a HVG Portré rovatának vendége, Hajdu Nóra Együtt-alelnök.","shortLead":"Azért is kezdtem el politizálni, hogy változtassak a kiszolgáltatottságon és a reménytelenségen, ami főleg a vidéki...","id":"201816_hajdu_nora","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b49bf7d1-e277-4ffb-892d-d73c86d84e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70f82a06-ef2b-4d0a-bafd-ba53746abafd","keywords":null,"link":"/itthon/201816_hajdu_nora","timestamp":"2018. április. 22. 17:15","title":"\"Mi a taktikai szavazás igazi áldozatai vagyunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6899bb48-5db0-4c25-8650-cff5d41f1ca5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rossz hírünk van az ételfotózást nagyüzemben űző hobbi- és profi fotósoknak: bezárják a téma fellegvárát, a Foodspottingot.","shortLead":"Rossz hírünk van az ételfotózást nagyüzemben űző hobbi- és profi fotósoknak: bezárják a téma fellegvárát...","id":"20180423_foodspotting_vege_bezaras_opentable_kajaporno_etelporno_etelfotozas_etteremkereso","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6899bb48-5db0-4c25-8650-cff5d41f1ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cff140c-0c93-4357-9bc5-9f5a756f4717","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_foodspotting_vege_bezaras_opentable_kajaporno_etelporno_etelfotozas_etteremkereso","timestamp":"2018. április. 23. 09:33","title":"Vége az ételpornónak, bezárják az étteremkereséshez is kiváló Foodspottingot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biztonság kedvéért jól eldugták a közleményt. ","shortLead":"A biztonság kedvéért jól eldugták a közleményt. ","id":"20180423_juhasz_petertol_negy_ev_utan_kert_bocsanatot_az_mti","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67111ef-7e69-435f-be7d-c965a3a57fab","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_juhasz_petertol_negy_ev_utan_kert_bocsanatot_az_mti","timestamp":"2018. április. 23. 09:47","title":"Juhász Pétertől négy év után kért bocsánatot az MTI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]