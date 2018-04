Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c7861ce-22fc-4635-a213-fd301a393756","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen is van – országjáró Street Food Konvoj. A csapat áprilistól 27-től szeptemberig 7-ig 14 városba gurul el, Soprontól Pécsen át Nyíregyházáig szinte minden megyét érintve. A konvojhoz több helyen utcaművészek is csatlakoznak.","shortLead":"Ilyen is van – országjáró Street Food Konvoj. A csapat áprilistól 27-től szeptemberig 7-ig 14 városba gurul el...","id":"20180426_Utcakaja_konvojban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c7861ce-22fc-4635-a213-fd301a393756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef71db62-2048-4936-a72e-61fd6d4ee317","keywords":null,"link":"/elet/20180426_Utcakaja_konvojban","timestamp":"2018. április. 26. 15:05","title":"Utcakaja konvojban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba85deb-b3fb-452f-a403-0f5ef5b143f3","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Az mentette át Hollywoodba, ami aztán skatulyába zárta. A Picassóval még kitörhet.","shortLead":"Az mentette át Hollywoodba, ami aztán skatulyába zárta. A Picassóval még kitörhet.","id":"20180427_Mar_jo_ideje_nem_izgat_ha_jon_egy_uj_Banderasfilm","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bba85deb-b3fb-452f-a403-0f5ef5b143f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104af4bd-9120-4305-9d96-bc88c0a5d462","keywords":null,"link":"/kultura/20180427_Mar_jo_ideje_nem_izgat_ha_jon_egy_uj_Banderasfilm","timestamp":"2018. április. 27. 20:00","title":"A sármja zabálta fel Antonio Banderas karrierjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egy taxis társaság perelte be az Ubert. ","shortLead":"Egy taxis társaság perelte be az Ubert. ","id":"20180426_Birosagon_tiltottak_be_az_Ubert_Becsben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6606894-e2cb-4ff5-8a63-a99cfc5223d1","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Birosagon_tiltottak_be_az_Ubert_Becsben","timestamp":"2018. április. 26. 14:56","title":"Bíróságon tiltották be az Ubert Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f22e18-d73d-468d-bc8a-6bad0575bdb8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy gigantikus méretű csillaghalmaz születését figyelte meg egy nemzetközi kutatócsoport a Földtől mintegy 12,4 milliárd fényévnyi távolságra: 14, csillagokkal teli galaxis olvadt egybe az ősrobbanás után 1,5 milliárd évvel.","shortLead":"Egy gigantikus méretű csillaghalmaz születését figyelte meg egy nemzetközi kutatócsoport a Földtől mintegy 12,4...","id":"20180427_spt2349_56_galaxishalmaz_protohalmaz_vilagegyetem_legnagyobb_objektuma","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2f22e18-d73d-468d-bc8a-6bad0575bdb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5380422-c05d-4b56-b4ee-c6ca8477d914","keywords":null,"link":"/tudomany/20180427_spt2349_56_galaxishalmaz_protohalmaz_vilagegyetem_legnagyobb_objektuma","timestamp":"2018. április. 27. 10:03","title":"Vessen egy pillantást az SPT2349-56-re: ez az univerzum jelenleg ismert legnagyobb objektuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd8ee38-c365-4a2e-a670-81d04d403b5b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Miután észrevették, hogy Pu Pu emelgeti a lábát, és hátrafelé is tud menni, nemiszerv-vizsgálatot javasoltak a szakemberek. ","shortLead":"Miután észrevették, hogy Pu Pu emelgeti a lábát, és hátrafelé is tud menni, nemiszerv-vizsgálatot javasoltak...","id":"20180426_negy_ev_utan_derult_ki_pu_purol_hogy_valojaban_himnemu","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fd8ee38-c365-4a2e-a670-81d04d403b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7562ac84-77df-437e-b49f-e405f4f08271","keywords":null,"link":"/elet/20180426_negy_ev_utan_derult_ki_pu_purol_hogy_valojaban_himnemu","timestamp":"2018. április. 26. 17:46","title":"Négy év után derült ki Pu Puról, hogy valójában hímnemű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df578536-f616-4d42-b01f-87abb9907f33","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"#LikeAGirl, #GirlsCan, #SheDoesIt – nem nagyon lehet már úgy kombinálni a hashtaget és a girl szót, hogy a végén ne egy létező médiakampányt kapjunk, amely a lányok és a nők erejét, bátorságát, kitartását magasztalja. Egyre több feminista üzenetet használ fel a reklám- és divatipar, a femvertising jelensége pedig elkerülhetetlenül felszínre hoz számos dilemmát a társadalmi felelősségvállalással, a feminizmus népszerűsítésével, de főként a hitelességgel kapcsolatban.

","shortLead":"#LikeAGirl, #GirlsCan, #SheDoesIt – nem nagyon lehet már úgy kombinálni a hashtaget és a girl szót, hogy a végén ne...","id":"hvgextrano_20180429_Jobb_ha_van_mint_ha_nincs__Femvertising_avagy_feminizmus_a_reklamokban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df578536-f616-4d42-b01f-87abb9907f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af9636b-f702-4b0a-867f-37b18b212fa4","keywords":null,"link":"/brandchannel/hvgextrano_20180429_Jobb_ha_van_mint_ha_nincs__Femvertising_avagy_feminizmus_a_reklamokban","timestamp":"2018. április. 27. 11:51","title":"Jobb, ha van, mint ha nincs - Femvertising, avagy feminizmus a reklámokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"6cff182c-0918-4e0d-88e4-608b9ff091c5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fél évszázada nem került elő ilyen különleges lelet.","shortLead":"Fél évszázada nem került elő ilyen különleges lelet.","id":"20180427_Gyerekcsontvazat_talaltak_Pompeiben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cff182c-0918-4e0d-88e4-608b9ff091c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bba6dc9-427a-4868-8d61-d8f6cf6372cf","keywords":null,"link":"/kultura/20180427_Gyerekcsontvazat_talaltak_Pompeiben","timestamp":"2018. április. 27. 11:49","title":"Gyerekcsontvázat találtak Pompeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3c6fe37-1f01-4dee-ba8e-adb19b0814ac","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jarmo Tolvanen szövetségi kapitány szerint voltak lehetőségei a magyar jégkorong-válogatottnak, ám nem élt velük a szerda esti mérkőzésén, amelyen 4-1-re kikapott a szlovén együttestől a divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság harmadik fordulójában.","shortLead":"Jarmo Tolvanen szövetségi kapitány szerint voltak lehetőségei a magyar jégkorong-válogatottnak, ám nem élt velük...","id":"20180426_jegkorong_vb_magyarorszag_szlovenia_ertekeles","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3c6fe37-1f01-4dee-ba8e-adb19b0814ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7179d6a-58be-417c-9f68-83be2ff78a99","keywords":null,"link":"/sport/20180426_jegkorong_vb_magyarorszag_szlovenia_ertekeles","timestamp":"2018. április. 26. 09:01","title":"\"A lengyeleket meg kell verni, és kész\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]