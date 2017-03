Egy Budapest vagy „Pécsies” feliratú felső könnyen dekódolható: a viselője vagy helyi, vagy turistaként járt a városban. De mi a helyzet azokkal, inkább csak a helyiek számára értelmezhető jelképekkel, szövegekkel, amelyek egyre gyakrabban tűnnek fel vidéki városokban? Sweet Like Pécs, Orfű or Die, Avas. Mit adnak ezek hozzá egy-egy városhoz vagy budapesti utcához?

A miskolciakra különösen jellemző a lokálpatriotizmus. Ezt érezni lehet, ha ott lakunk, egy Diósgyőr-meccsen, vagy amikor meglátunk a bolt polcán egy csomag makukát (szotyi - a szerk.) – mondja Dávid, a 101b designtól. A főleg ruhákat és sapkákat készítő cégnek a mára megszűnt miskolci buszjárat, a 101b lett a névadója.

Hozzáteszi, a legintenzívebben akkor érzékelhető ez a ragaszkodás a városhoz, ha már valaki elköltözött, és csak havonta vagy még ritkábban van lehetősége hazalátogatni. Nyilván tudja, miről beszél, hiszen a családi vállalkozást is Budapestről működtetik, bár gyakran visszajárnak.

„Nagyon kevés emberrel találkoztam, aki ne lett volna büszke arra, hogy Miskolcon született.” A „Sorsod Borsod”-életérzés egyedülálló, utánozhatatlan és nagyszerű – mondja. Ha valaki Miskolcon született, azt egész életében kísérni fogja a Vasgyár, DVTK, Avas, Tiszai pu. kifejezések.

A ruhadarabok célközönsége egyszerűen a miskolciak: fiatalok és idősebbek egyaránt büszkén viselik a pólókat és sapkákat. „Inkább azt mondanánk, hogy nem pólókat árulunk, hanem érzéseket adunk. Szeretnénk elérni, hogy aki Miskolcon született, élt vagy ott él, az büszkén vállalja a származását, a városhoz tartozását.

A kibontakozó új trend

Lokálpatriótának lenni jó – sommázza Jáki Mónika, a városmarketinggel is foglalkozó Reevolution ügyvezetője. Hiszen más, amikor egy multi helyett magának, a közösségnek dolgozik az ember, ezzel egyúttal benne lehet a városi történésekben, áramlatokban.

„A divat nem csak egy ruha, hanem a példakövetés és a szemléletformálás egyik eszköze is. Ráadásul ez nem tömegtermék, hanem egyedi arculat” – mondja a szakember, aki maga is márkát épít: a Bartók Béla Boulevard az egyetlen budai tematikus utcája Budapestnek. Az utcában ma újra egymást érik a kávézók, galériák és szórakozóhelyek.

„Szeretnénk az utcát berendezni, karaktert adni neki. Májusban kezdjük az installálást és folyamatos akciókkal szeretnénk fenntartani.”

A Bartók A huszadik század elején élénk kávéházi élet folyt a Bartók Béla úton, Kosztolányi, Karinthy és Móricz törzshelye is itt volt. A Gellért szállótól a Feneketlen tóig, sőt azon is túl szeretnék feléleszteni az utcát a Bartók Béla Boulevard megálmodói.

A véletlen márka

„2008-ban tervezőgrafikusként dolgoztam a Zsolnay Porcelánmanufaktúrában. Az ottani légkör hatására Pécshez köthető ajándéktárgyakat terveztem. Bögrét, hűtőmágnest és cukros dobozt, Sweet Like Pécs felirattal” – meséli Bubreg Balázs, hogyan indult a pécsi Great Minds márka. „Eleinte nagyon kevesen ismerték, aztán hirtelen egyre nagyobb lett az érdeklődés. Két éve elindult a webshopunk, tavaly óta pedig már egy kisebb stábbal dolgozunk – mondja a dizájner, aki magát egyfajta underground lokálpatriótaként nevezi meg.

A Great Minds a klasszikus streetwear vonalat képviseli, de a vásárlóik skálája meglepően széles. Bubreg Balázs elmondta, hogy az egyetemi tanártól a külföldi diákokon keresztül a helyi rocker arcokig mindenki vásárol a termékeikből. Sőt, a legkisebbekre is számítanak, gyerekpólóik és bodyjaik is vannak. Mivel kis szériában gyártanak, a minták, fazonok és színek elég sűrűn cserélődnek, a Pécshez (és Orfűhöz) kapcsolódó feliratok azonban rendszeresen előfordulnak a felsőkön, ahogy például a pécsi lakatfal-motívum is.

„Aki járt már Pécsett, tudja, hogy mit jelentenek az üzenetek a pólókon... bár garázsmárka vagyunk és szinte kedvtelésből indult az egész, fel kellett ismernünk, hogy akarva-akaratlanul egy város imázst is építettünk. Szeretnénk hinni, hogy ezzel is hozzáteszünk szeretett városunk sajátos légköréhez” – magyarázza Bubreg Balázs.

A mediterrán és az acélváros

A 101b termékei Miskolcon pörögnek a legjobban, de Angliába, Amerikába is adtak már el, és szeretnének a turistákhoz is eljutni. Hasonlóról számoltak be a Great Mindsnál is, ahol helyi zenekaroknak is terveztek pólókat. A Nappali bár, a Halott Pénz és a Junkie Jack Flash is viselt Great Minds-pólót. Ajándéktárgyként több mint 15 országba jutottak el a „pécsies” pólók.

És hogy milyennek látja egy pécsi Pécset? Bubreg Balázs szerint a város túlmutat a mediterrán légkörön és a történelmi eklektikán: az ott élők mentalitása teszi a várost azzá, ami. „Elképesztő kreativitás és szellemi pezsgés van a városban. Aki belekóstolt már a pécsi éjszakába vagy járt a POSZT-on vagy épp a Pécs City Karneválon, az tudja, hogy egyedülálló ez az atmoszféra és közeg. Persze nagyban hozzájárul a légkörhöz az is, hogy egyetemváros vagyunk és sok a fiatal, akik aktív résztvevői a város közösségi életének.”

Egyetemvárosa Miskolcnak is van, azonban az ott pezsgő szellemi életet ma is árnyalja a múlt. Innen indult az Edda, de a P. Mobil dalában is visszaköszön a város („Acélváros, nehéz, szürke nappalok”) – és a mai napig meghatározza az arculatát. Az Edda dalai az acélvárosban megélt hétköznapi életről, a proli életérzésről szóltak – jegyzi meg Dávid. A zenekar egyértelműen összefonódott Miskolccal, hogy ez jó vagy rossz a városnak, mindenki döntse el maga.

Debrecen, Szeged, Veszprém

A miskolci és pécsi példa nem egyedi. Más városokban is árulnak helyi pólókat, ajándéktárgyakat – igaz, másutt egyelőre főleg a turistákra fókuszálnak. Debreceniként feszíthetünk DBRCN feliratú felsőben, sőt vehetünk bögrét, táskát, egérpadot is.

Szegeden fedőfogó, vászontáska a kínálat egy szegedi népművészeti boltban, sőt hímzett bojtos papucsot is vehetünk 18 ezerért. Egy másik szegedi cég egyedi, a városhoz köthető pólókat is gyárt, igaz, a szegedi dómot formázó pálcikás jégkrémet nyalogató napot nehezen tudtuk értelmezni. Az „I like it/ I lick it” felirat pedig még jobban összezavart. Ha a csomagtartóból kilógó dómtornyot is szeretné látni, itt teheti meg.

Egerben láthatóan a minimalista dizájnt kedvelik: egy helyi tervező, Varró Gabi árul Eger sziluettes pólót, és olyat is, amin mindössze bikafej, E betű és egy vörös csillag látható. Sopronban is találtunk a lokálpatriotizmust erősítő felsőket: a Tűztoronyban és online is árulnak az 1989-es Páneurópai Piknikre emlékeztető trabantos ruhadarabokat, de a város osztrák neve, Ödenburg is visszaköszön.

Veszprémben is hirdetik a város szeretetét az I love Veszprém különféle variációival és a város, illetve a viadukt sziluettjével. Siófokon a 66-os út/Route 66 – egyformaságát használják ki a felsőkön, bár gyanítjuk, hogy ők kevésbé a helyiekre, mint a városba érkező (fesztivál)turistákra céloznak. Ezeket a pólókat és kapucnis felsőket ráadásul budapesti cég gyártja, a Hello Fashion és a balatoni vonal mellett budapesti termékeik is vannak szép számmal.

A branddé válás

A városok, tematikus utcák arculatát mindenképpen meghatározzák ezek a dizájntermékek, ráadásul, ha a termékek kinövik magukat, akkor már nem csak a helyiek vásárolják, hanem a turisták is – ekkorra igazi branddé válik. Jáki Mónika szerint épp ezért érdemes a települési stratégia részévé tenni a hasonló kezdeményezéseket: az önkormányzatnak alig kerül pénzébe, az apparátust sem terheli, viszont messzire viheti a település hírét.