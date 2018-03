Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7cc51025-aec0-4f85-95a9-b68370897388","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Elértük a csengeri állítólagos örökösnő fiát, aki a Magyar Nemzet keddi cikkében tálalt ügyben megbízhatta Kósa Lajost a 4,35 milliárd eurós vagyon kezelésével. Szabó Gábor azt állítja, anyja ügyvédjétől Kósa vele rokoni kapcsolatban álló barátjához szivárgott ki az információ a mesés örökségről, a volt debreceni polgármester ezek után maga kereste meg őket. ","shortLead":"Elértük a csengeri állítólagos örökösnő fiát, aki a Magyar Nemzet keddi cikkében tálalt ügyben megbízhatta Kósa Lajost...","id":"20180314_kosa_lajos_orokseg_csenger","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cc51025-aec0-4f85-95a9-b68370897388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"978e9db9-a673-41b5-91bb-58ebfb5e3bac","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_kosa_lajos_orokseg_csenger","timestamp":"2018. március. 14. 06:30","title":"A csengeri \"háztartásbeli\" fia szerint Kósa Lajos érdeklődött nála a 4 milliárd eurós örökségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a97cbc-21e7-4f1c-bf03-5a3994108ee6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"B*szódjál meg KDNP\" elsöprő sikere után itt az Apa zenél új száma, kifejezetten a választási kampányra időzítve. ","shortLead":"A \"B*szódjál meg KDNP\" elsöprő sikere után itt az Apa zenél új száma, kifejezetten a választási kampányra időzítve. ","id":"20180313_Uj_szammal_jott_ki_a_valasztasi_kampanyra_a_KDNPsboltzaras_dal_szerzoje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0a97cbc-21e7-4f1c-bf03-5a3994108ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc590afe-32ee-421d-9ed5-213c8396ab4f","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Uj_szammal_jott_ki_a_valasztasi_kampanyra_a_KDNPsboltzaras_dal_szerzoje","timestamp":"2018. március. 13. 15:46","title":"Új számmal jött ki a választási kampányra a KDNP-s boltzáras dal szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed45399-560a-4ead-8938-d3fe2be55cef","c_author":"Telekom","category":"brandcontent","description":"Egy friss kutatás szerint bár a digitális világ már szinte minden magyar életének része, mégis generációnként igen változó lehet az ahhoz való hozzáállás. Míg a fiatalok már nem is tudják elképzelni, milyen lehetett a világ okoseszközök és internet nélkül, addig az idősebbek jellemzően még külön kezelik a virtuális és a valós világot. De mit lehet tenni azért, hogy a digitalizáció az idősebb generációk számára is a már most rendelkezésre álló lehetőségek tárházát jelentse?","shortLead":"Egy friss kutatás szerint bár a digitális világ már szinte minden magyar életének része, mégis generációnként igen...","id":"20180313_A_digitalis_bennszulottektol_a_netnagyikig","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ed45399-560a-4ead-8938-d3fe2be55cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f894070-fbc2-4518-b21c-497b9cf0a9f6","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180313_A_digitalis_bennszulottektol_a_netnagyikig","timestamp":"2018. március. 14. 11:55","title":"A digitális bennszülöttektől a netnagyikig, a digitális világban mindenkinek helye van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tudja eladni a Lidl a sümegi egységét, erre 21 millió forinttal többet kér érte.","shortLead":"Nem tudja eladni a Lidl a sümegi egységét, erre 21 millió forinttal többet kér érte.","id":"20180314_Erdekes_taktika_nem_jottek_a_vevok_arat_emelt_a_Lidl","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fd0bb4-e7fc-4d47-8a44-5b6aa230cd14","keywords":null,"link":"/kkv/20180314_Erdekes_taktika_nem_jottek_a_vevok_arat_emelt_a_Lidl","timestamp":"2018. március. 14. 10:29","title":"Érdekes taktika: nem jöttek a vevők, árat emelt a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51e2360-8787-44f2-b2a8-55b8eb0641d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még eltűnése napján megfojtották azt a nyolcéves spanyol kisfiút, akinek keresése egész Spanyolországot megmozgatta. A gyilkos korábban is ölhetett gyermeket. ","shortLead":"Még eltűnése napján megfojtották azt a nyolcéves spanyol kisfiút, akinek keresése egész Spanyolországot megmozgatta.","id":"20180313_Spanyol_kisgyermek_tragediaja__az_apa_baratnoje_gyilkolt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c51e2360-8787-44f2-b2a8-55b8eb0641d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c5b08f-a42c-40fb-a95f-87bf642e8e2b","keywords":null,"link":"/vilag/20180313_Spanyol_kisgyermek_tragediaja__az_apa_baratnoje_gyilkolt","timestamp":"2018. március. 13. 13:15","title":"Spanyol kisgyermek tragédiája: az apa barátnője lehet a bűnös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d6c3cc-ac85-46c5-9fc2-2b0cf53d5075","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felfüggesztették az óriáspandák megtermékenyítését célzó programot az edinburghi állatkertben, mert az utóbbi években kudarc kudarcot követett. Az állatvédők örülnek.","shortLead":"Felfüggesztették az óriáspandák megtermékenyítését célzó programot az edinburghi állatkertben, mert az utóbbi években...","id":"20180313_Edinburgh_feladta_egy_darabig_nem_probaljak_megtermekenyiteni_az_oriaspandakat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17d6c3cc-ac85-46c5-9fc2-2b0cf53d5075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c0c77a-6ee6-4ad9-8289-5551b77ec106","keywords":null,"link":"/vilag/20180313_Edinburgh_feladta_egy_darabig_nem_probaljak_megtermekenyiteni_az_oriaspandakat","timestamp":"2018. március. 13. 15:46","title":"Edinburgh feladta: egy darabig nem próbálják megtermékenyíteni az óriáspandákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"631b1037-2f5e-43b0-b15a-b82f9eae10d6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Vatikán is közreműködött, most először fordult elő, hogy közvetlen hozzáférést engedtek a pápához. ","shortLead":"A Vatikán is közreműködött, most először fordult elő, hogy közvetlen hozzáférést engedtek a pápához. ","id":"20180313_Ferenc_paparol_forgatott_filmet_Wim_Wenders","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=631b1037-2f5e-43b0-b15a-b82f9eae10d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f469b25-583a-445f-bf9d-b4933f415ad0","keywords":null,"link":"/kultura/20180313_Ferenc_paparol_forgatott_filmet_Wim_Wenders","timestamp":"2018. március. 13. 20:01","title":"Ferenc pápáról forgatott filmet Wim Wenders","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85f4aeb2-142a-45e1-8f27-444c3ea41020","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke szerint Kósa nem áldozata, hanem tettestársa egy pénzmosási ügy előkészületének. Gyurcsány szerint az ügyről Orbánnak is tudnia kellett.","shortLead":"A DK elnöke szerint Kósa nem áldozata, hanem tettestársa egy pénzmosási ügy előkészületének. Gyurcsány szerint...","id":"20180314_Gyurcsany_Ferenc_feljelenti_Kosa_Lajost_es_irasban_kerdezi_Orbant","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85f4aeb2-142a-45e1-8f27-444c3ea41020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45cfb2b-b8da-42d5-83a3-cadbea8053d4","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Gyurcsany_Ferenc_feljelenti_Kosa_Lajost_es_irasban_kerdezi_Orbant","timestamp":"2018. március. 14. 15:10","title":"Gyurcsány Ferenc feljelenti Kósa Lajost, és írásban kérdezi Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]