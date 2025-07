„Nem jön a Katica, evakuáljuk Siófokot!"

A hét eleji vihar komoly fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben is, de az azt megelőző hetekben is akadtak kihívások. Május közepén például egy elfüstölt pirítós lehetett az oka annak, hogy Kaba és Ebes között nem jártak a vonatok. A pünkösdi hétvégéről pedig ne is beszéljünk, ami miatt rendőri felvezetést is ígértek az ún. erősítő buszoknak, és bevetették a Szitakötőt és a Keresztespókot is. A Duma Aktuál csapata ki is elemezte a helyzetet, nem sejtve, hogy lesz ez még így se.