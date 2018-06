Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8184e498-db19-412c-98ae-5503cc415550","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy éve Costa Rica sorra hozta a meglepetéseket, most egyelőre nem jött össze, bár nagyon szoros meccset játszottak a szerbekkel.","shortLead":"Négy éve Costa Rica sorra hozta a meglepetéseket, most egyelőre nem jött össze, bár nagyon szoros meccset játszottak...","id":"20180617_A_szerbek_tul_vannak_a_kotelezon_10ra_gyoztek_Costa_Rica_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8184e498-db19-412c-98ae-5503cc415550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f0531e1-bb1c-4e49-a44c-0bf2dbab41f6","keywords":null,"link":"/sport/20180617_A_szerbek_tul_vannak_a_kotelezon_10ra_gyoztek_Costa_Rica_ellen","timestamp":"2018. június. 17. 15:42","title":"A szerbek túl vannak a kötelezőn: 1-0-ra győztek Costa Rica ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10d9e26-caf2-4429-83e6-21598b01dfaf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vásárhelyi polgármester beszélt a minden pártban megbújó Fidesz-ügynökökről is.","shortLead":"A vásárhelyi polgármester beszélt a minden pártban megbújó Fidesz-ügynökökről is.","id":"20180619_MarkiZay_Nem_zsaroltuk_meg_egymast_Lazarral","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b10d9e26-caf2-4429-83e6-21598b01dfaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f0024db-6f65-468f-9537-74abc0eeb849","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_MarkiZay_Nem_zsaroltuk_meg_egymast_Lazarral","timestamp":"2018. június. 19. 10:05","title":"Márki-Zay: Nem zsaroltuk meg egymást Lázárral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"941df248-7c05-44c3-b830-874919985eb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Airbnb köteles módosítani a fogyasztóknak nyújtott tájékoztatásait a díjaival kapcsolatosan. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a kötelezettségvállalásra való tekintettel nem állapított meg jogsértést, így bírságot sem szabott ki.","shortLead":"Az Airbnb köteles módosítani a fogyasztóknak nyújtott tájékoztatásait a díjaival kapcsolatosan. A Gazdasági...","id":"20180619_Nem_birsagol_a_GVH_mert_az_Airbnb_megigerte_hogy_tobbet_nem_verik_at_a_fogyasztokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=941df248-7c05-44c3-b830-874919985eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f6e48b-91cd-4c24-8f8e-8fac9c17c892","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_Nem_birsagol_a_GVH_mert_az_Airbnb_megigerte_hogy_tobbet_nem_verik_at_a_fogyasztokat","timestamp":"2018. június. 19. 11:19","title":"Nem bírságol a GVH, mert az Airbnb megígérte, hogy többet nem verik át a fogyasztókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa91aac1-ae13-483d-a9ab-be2339ed34b0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A romániai Hargita megyéből lassan hetente érkezik hír medvetámadásokról.","shortLead":"A romániai Hargita megyéből lassan hetente érkezik hír medvetámadásokról.","id":"20180618_medve_olt_meg_egy_csikot_csinodon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa91aac1-ae13-483d-a9ab-be2339ed34b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346716fa-512b-4762-bb29-6dcc6e6b263d","keywords":null,"link":"/vilag/20180618_medve_olt_meg_egy_csikot_csinodon","timestamp":"2018. június. 18. 14:30","title":"Medve ölt meg egy csikót Csinódon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e8531e-1657-43fe-8ba9-349e41fb7b74","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alaposan megemelkedtek az oroszországi labdarúgó világbajnokság biztosítási díjai a terrorcselekmények, illetve a focihuligánok által jelentett kockázatok miatt. A veszélyek nagyobbak, mint a biztonsági szempontból ugyancsak problémásnak tartott 2014-es brazíliai vb idején.","shortLead":"Alaposan megemelkedtek az oroszországi labdarúgó világbajnokság biztosítási díjai a terrorcselekmények, illetve...","id":"20180618_A_foci_vb_biztositoi_terrorakcioktol_es_rendbontastol_tartanak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78e8531e-1657-43fe-8ba9-349e41fb7b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f91defd6-ee7c-4daa-a745-3e79d4162358","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180618_A_foci_vb_biztositoi_terrorakcioktol_es_rendbontastol_tartanak","timestamp":"2018. június. 18. 17:26","title":"A foci-vb biztosítói terrorakcióktól és rendbontástól tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef14e0d-fd9e-419e-8244-bffc935a0e94","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nyugat-nílusi láz életveszélyes is lehet. ","shortLead":"A nyugat-nílusi láz életveszélyes is lehet. ","id":"20180619_Veszelyes_virust_terjeszto_szunyogokat_talaltak_Csehorszagban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ef14e0d-fd9e-419e-8244-bffc935a0e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6fafba7-5a9a-4cbf-9b06-bf74eccd4bab","keywords":null,"link":"/vilag/20180619_Veszelyes_virust_terjeszto_szunyogokat_talaltak_Csehorszagban","timestamp":"2018. június. 19. 10:04","title":"Veszélyes vírust terjesztő szúnyogokat találtak Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d0bee1-f1ee-4d87-b49d-979c65af12e2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Földtől több mint 400 ezer kilométeres távolságban pályára állt az a hatalmas antennával rendelkező kínai műhold, amely a később érkező Csang'o-4 nevű, a Hold túlsó, \"sötét\", vagyis a Földről nem látható oldalát kutató robot kommunikációját fogja biztosítani. ","shortLead":"A Földtől több mint 400 ezer kilométeres távolságban pályára állt az a hatalmas antennával rendelkező kínai műhold...","id":"20180618_a_hold_sotet_oldalat_kutato_kinai_muhold_csang_o_4","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4d0bee1-f1ee-4d87-b49d-979c65af12e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4b2388-0b58-4d4a-8243-c66d4c043e6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_a_hold_sotet_oldalat_kutato_kinai_muhold_csang_o_4","timestamp":"2018. június. 18. 22:03","title":"Pályára állt a műhold, amelynek köszönhetően végre leszállhatunk a Hold sötét oldalán ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e63062-e3ac-4a0e-ac63-4fce89ab965f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy őszi bemutatójuk díszletéhez nagy mennyiségű használt ruhára van szükségük. Zsákokban várják az adományt.","shortLead":"Egy őszi bemutatójuk díszletéhez nagy mennyiségű használt ruhára van szükségük. Zsákokban várják az adományt.","id":"20180617_Hasznalt_ruhakat_lehet_adomanyozni_az_Orkeny_Szinhaznak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85e63062-e3ac-4a0e-ac63-4fce89ab965f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c14460b-f4c4-4267-88a4-97b9df4ef7be","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Hasznalt_ruhakat_lehet_adomanyozni_az_Orkeny_Szinhaznak","timestamp":"2018. június. 17. 20:31","title":"Használt ruhákat lehet adományozni az Örkény Színháznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]