Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55ed2213-9f59-4ede-b359-b1fd542ee147","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kihozza a legtöbbet a vakáció utolsó napjaiból.","shortLead":"Kihozza a legtöbbet a vakáció utolsó napjaiból.","id":"20180827_Gyorgy_herceg_tul_van_az_elso_vadaszatan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55ed2213-9f59-4ede-b359-b1fd542ee147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a714b62-76a0-405b-84b0-1d584e13f01c","keywords":null,"link":"/elet/20180827_Gyorgy_herceg_tul_van_az_elso_vadaszatan","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:58","title":"György herceg túl van az első vadászatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f154a3e8-13d5-42eb-8b46-86b76107aecc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egész egy törött lábbal kezdődött Ecseden. Azóta biceg a kisfiú, aki már nem is a szüleivel, hanem átmeneti nevelőotthonban lakik. A szülők pedig egy éve a főváros utcáin, az autójukban élnek, a pénz gyermekük gyógyulására kell.","shortLead":"Az egész egy törött lábbal kezdődött Ecseden. Azóta biceg a kisfiú, aki már nem is a szüleivel, hanem átmeneti...","id":"20180827_Autojukban_elnek_hogy_fizetni_tudjak_gyermekuk_korhazi_kezeleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f154a3e8-13d5-42eb-8b46-86b76107aecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305d09a2-d470-4c8c-afdc-ec18cb10bc21","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Autojukban_elnek_hogy_fizetni_tudjak_gyermekuk_korhazi_kezeleset","timestamp":"2018. augusztus. 27. 16:52","title":"Autójukban élnek, hogy fizetni tudják gyermekük kórházi kezelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94fddeff-4e2d-4401-8a64-07bfc7131ca9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar versenyzők egy-egy arany-, ezüst- és bronzérmet gyűjtöttek a vasárnap kora délutáni döntőkben a portugáliai Montemor-o-Velhóban zajló kajak-kenu világbajnokságon. Az aranyat a női kajaknégyes: Kárász Anna, Kozák Danuta, Medveczky Erika és Bodonyi Dóra 500 méteren szerezte meg.","shortLead":"A magyar versenyzők egy-egy arany-, ezüst- és bronzérmet gyűjtöttek a vasárnap kora délutáni döntőkben a portugáliai...","id":"20180826_Arany_ezust_es_bronz_erem_vasarnapi_dontokben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94fddeff-4e2d-4401-8a64-07bfc7131ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b09c4c7-fa5c-482d-b175-88103c267db8","keywords":null,"link":"/sport/20180826_Arany_ezust_es_bronz_erem_vasarnapi_dontokben","timestamp":"2018. augusztus. 26. 14:47","title":"Arany-, ezüst- és bronzérem vasárnapi döntőkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34431f7b-77ba-423c-a265-a91327edc30b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katolikus egyházfő szóra sem méltatja azokat a vádakat, amelyeket a Vatikán volt washingtoni nagykövete juttatott el a katolikus sajtóhoz.","shortLead":"A katolikus egyházfő szóra sem méltatja azokat a vádakat, amelyeket a Vatikán volt washingtoni nagykövete juttatott el...","id":"20180827_ferenc_papa_theodore_mccarrick_washingtoni_ersek_szexualis_zaklatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34431f7b-77ba-423c-a265-a91327edc30b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7158a9-e0c3-4639-add2-07f03cf9aa1b","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_ferenc_papa_theodore_mccarrick_washingtoni_ersek_szexualis_zaklatas","timestamp":"2018. augusztus. 27. 07:24","title":"Azzal vádolják a pápát, hogy pedofil érseket fedezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d35cf074-d1e8-4aa8-8dd0-19ec9b16d7e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint egyévnyi várakozás után valamikor novemberben mutatja majd be a holografikus kijelzővel készített mobilját a RED, de már most láthatunk a mobilról néhány érdekes fotót.","shortLead":"Több mint egyévnyi várakozás után valamikor novemberben mutatja majd be a holografikus kijelzővel készített mobilját...","id":"20180827_red_hydrogen_one_holografikus_kijelzo_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d35cf074-d1e8-4aa8-8dd0-19ec9b16d7e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b834176-7141-4fd7-81a3-823b57d074ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_red_hydrogen_one_holografikus_kijelzo_okostelefon","timestamp":"2018. augusztus. 27. 20:03","title":"Fotók érkeztek: megvillantották a mobilt, ami holografikus kijelzőt kap majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Salvini olasz belügyminiszter ellen emberrablás miatt kezdett nyomozni az ügyészség, ezért engedte be a menekülteket. Salvini kedden találkozik Orbán Viktorral.","shortLead":"Salvini olasz belügyminiszter ellen emberrablás miatt kezdett nyomozni az ügyészség, ezért engedte be a menekülteket...","id":"20180826_Nyomoztak_Salvini_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e53b753-29e6-4ec4-8ab5-95b224bab9ca","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Nyomoztak_Salvini_ellen","timestamp":"2018. augusztus. 26. 11:15","title":"Emberrablás miatt nyomoztak Salvini ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cég szerint nekik ugyan nem hoz hasznot a változtatás, de a károsanyag-kibocsátás visszaszorítása minden pénzt megér.","shortLead":"A cég szerint nekik ugyan nem hoz hasznot a változtatás, de a károsanyag-kibocsátás visszaszorítása minden pénzt megér.","id":"20180827_Az_autok_helyett_bicikliket_es_elektromos_robogokat_vetne_be_az_Uber","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3f74f2d-89aa-49c1-bc50-48bb83507f77","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_Az_autok_helyett_bicikliket_es_elektromos_robogokat_vetne_be_az_Uber","timestamp":"2018. augusztus. 27. 16:03","title":"Autók helyett bicikliket és elektromos robogókat vetne be az Uber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9708d4e3-12e2-4f58-ad41-fcba2f4536ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180826_A_kozteve_szerint_a_Fradi_vezeti_a_vilagbajnoksagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9708d4e3-12e2-4f58-ad41-fcba2f4536ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e759d4-62a8-470b-a16b-3fe4ae10c762","keywords":null,"link":"/kultura/20180826_A_kozteve_szerint_a_Fradi_vezeti_a_vilagbajnoksagot","timestamp":"2018. augusztus. 26. 10:38","title":"Óriási siker: a köztévé szerint a Fradi vezeti a világbajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]