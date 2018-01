[{"available":true,"c_guid":"bfbce2b7-a46d-43cd-a8bd-1aaa288c1a15","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Először csak vezetni tanultak a gyerekek a kínai Csungking egyik autókereskedésében, aztán úgy döntöttek, dodzsemeznek egyet.","shortLead":"Először csak vezetni tanultak a gyerekek a kínai Csungking egyik autókereskedésében, aztán úgy döntöttek, dodzsemeznek...","id":"20180129_nissan_leaf_elektromos_auto_baleset","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfbce2b7-a46d-43cd-a8bd-1aaa288c1a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233ba518-0a1b-4d92-a100-09141e683efb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180129_nissan_leaf_elektromos_auto_baleset","timestamp":"2018. január. 29. 08:16","title":"30 autót törtek össze a gyerekek, akik dodzsemeset játszottak a Nissan Leaffel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5f121e-dacb-4ded-bee1-898c7a052461","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök úgy látja, hogy az Európai Unió nagyon igazságtalan, mert méltánytalanul jár el az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelemben. Az ITV-nek adott interjúban Trump arról is beszélt: nem csodálkozik a Brexiten, mert a britek nem akarják, hogy Nagy-Britanniába olyanok vándoroljanak, \"akikről semmit nem tudnak\".","shortLead":"Az amerikai elnök úgy látja, hogy az Európai Unió nagyon igazságtalan, mert méltánytalanul jár el az Egyesült...","id":"20180129_trump_nagyon_sok_problemam_van_az_europai_unioval","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d5f121e-dacb-4ded-bee1-898c7a052461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c6e76f-c224-41e1-907b-fdd5991afc28","keywords":null,"link":"/vilag/20180129_trump_nagyon_sok_problemam_van_az_europai_unioval","timestamp":"2018. január. 29. 05:30","title":"Trump: Nagyon sok problémám van az Európai Unióval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405a86c4-50db-48ba-a3be-c5085e8fa70d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Molnár Zsolt, a párt országgyűlési képviselője Kálmán Olgával beszélgetett, amikor a műsorvezető egyszer csak nekiszegezte a kérdést: megvette-e őt a Fidesz? Komolytalan válaszok sora érkezett. ","shortLead":"Molnár Zsolt, a párt országgyűlési képviselője Kálmán Olgával beszélgetett, amikor a műsorvezető egyszer csak...","id":"20180130_MSZPs_kepviselo_A_Fidesz_nem_engem_Putyin_vett_meg_harom_jegesmedvevel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=405a86c4-50db-48ba-a3be-c5085e8fa70d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5106cd9-3652-47ee-ada1-cea97d96c0c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180130_MSZPs_kepviselo_A_Fidesz_nem_engem_Putyin_vett_meg_harom_jegesmedvevel","timestamp":"2018. január. 30. 14:05","title":"MSZP-s képviselő: \"A Fidesz nem, engem Putyin vett meg, három jegesmedvével\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DVTK új otthonát korábban február 2-ra ígérték, ehelyett a hazai meccseket májusig Mezőkövesden játszhatják.","shortLead":"A DVTK új otthonát korábban február 2-ra ígérték, ehelyett a hazai meccseket májusig Mezőkövesden játszhatják.","id":"20180129_Honapokat_csuszhat_a_diosgyori_stadion_atadasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a03c6ef-11fd-4253-a4db-0f01e75e6cdb","keywords":null,"link":"/itthon/20180129_Honapokat_csuszhat_a_diosgyori_stadion_atadasa","timestamp":"2018. január. 29. 13:23","title":"Hónapokat csúszhat a diósgyőri stadion átadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fed24b-5a4d-4ce3-8131-0faa7b3c0da4","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Mit vár el a bank, mekkora önerővel kell rendelkezni és mennyi hitelt kaphat valaki átlagos ügyfélként? A Bankmonitor összesítette, mire számíthat, aki lakáshitelt venne föl 2018-ban.","shortLead":"Mit vár el a bank, mekkora önerővel kell rendelkezni és mennyi hitelt kaphat valaki átlagos ügyfélként? A Bankmonitor...","id":"20180129_Minden_egy_helyen_amit_a_lakashitelrol_tudni_kell_2018ban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50fed24b-5a4d-4ce3-8131-0faa7b3c0da4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97526a0-44e7-468a-8dd7-25dd8dbd91e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180129_Minden_egy_helyen_amit_a_lakashitelrol_tudni_kell_2018ban","timestamp":"2018. január. 29. 07:15","title":"Minden egy helyen, amit a lakáshitelről tudni kell 2018-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6707b308-032d-48b8-ae61-32bee18b42ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gazdasági fejlettségét tekintve Magyarország 1938-ban volt a legközelebb Ausztriához, most pedig lassabban közeledik hozzá, mint regionális riválisai – mondta a Pénzügykutatási Intézet alapításának 50. évfordulóján szervezett konferencián Surányi György egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke.","shortLead":"Gazdasági fejlettségét tekintve Magyarország 1938-ban volt a legközelebb Ausztriához, most pedig lassabban közeledik...","id":"20180130_Magyarorszag_lemaradt_de_nagy_oka_nincs_szegyenkezesre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6707b308-032d-48b8-ae61-32bee18b42ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf99fb41-2e73-4cf4-8d01-dc2b3413ff19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180130_Magyarorszag_lemaradt_de_nagy_oka_nincs_szegyenkezesre","timestamp":"2018. január. 30. 19:10","title":"Magyarország lemaradt, de nagy oka nincs szégyenkezésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea87eb6-9da4-463d-bd7f-7dface318bd4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt, hogy ki lesz a főszereplője az Aretha Franklin életéről készülő életrajzi filmnek, a Grammy-díjkiosztó előtti partyn jelentették be.","shortLead":"Azt, hogy ki lesz a főszereplője az Aretha Franklin életéről készülő életrajzi filmnek, a Grammy-díjkiosztó előtti...","id":"20180129_Aretha_Franklin_eletrajzi_film_Jennifer_Hudson","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ea87eb6-9da4-463d-bd7f-7dface318bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad570315-a5ad-44f4-b032-9743fb4cfb09","keywords":null,"link":"/kultura/20180129_Aretha_Franklin_eletrajzi_film_Jennifer_Hudson","timestamp":"2018. január. 29. 12:06","title":"Életrajzi film készül minden idők egyik legnagyobb énekesnőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f344dbc2-5a68-497b-841f-c8c7fdc5abe6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez alkalommal az elkövetőt rögtön kiszúrták a térfigyelő kamerákon, néhány perc múlva el is fogták. ","shortLead":"Ez alkalommal az elkövetőt rögtön kiszúrták a térfigyelő kamerákon, néhány perc múlva el is fogták. ","id":"20180129_ennyi_kifosztani_egy_alvo_embert_a_villamoson","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f344dbc2-5a68-497b-841f-c8c7fdc5abe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e24281-6776-4abf-b5df-5eaa16a03b6b","keywords":null,"link":"/itthon/20180129_ennyi_kifosztani_egy_alvo_embert_a_villamoson","timestamp":"2018. január. 29. 09:01","title":"Ennyi kifosztani egy alvó embert a villamoson – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]