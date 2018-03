Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbdc95b2-1b8e-4d13-a7a0-2862ed145814","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csaknem 111 millió orosz választópolgár adhatja le voksait a nap folyamán.","shortLead":"Csaknem 111 millió orosz választópolgár adhatja le voksait a nap folyamán.","id":"20180318_orosz_valasztas_putyin","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbdc95b2-1b8e-4d13-a7a0-2862ed145814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f147bc-8327-4eec-be6e-adf865ad9356","keywords":null,"link":"/vilag/20180318_orosz_valasztas_putyin","timestamp":"2018. március. 18. 11:03","title":"Felpörögtek az oroszok: minden rekordot megdöntött a választási részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff45b44-4ca9-4585-9f91-857810cab625","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"És nem is fognak, de együttműködnek az oroszokkal, ahol kell. ","shortLead":"És nem is fognak, de együttműködnek az oroszokkal, ahol kell. ","id":"20180319_A_Feher_Haz_nem_gratulalt_Putyinnak_az_ujravalasztasahoz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eff45b44-4ca9-4585-9f91-857810cab625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a727bcbd-c4c0-49c0-a1e2-6865df891019","keywords":null,"link":"/vilag/20180319_A_Feher_Haz_nem_gratulalt_Putyinnak_az_ujravalasztasahoz","timestamp":"2018. március. 19. 21:00","title":"A Fehér Ház nem gratulált Putyinnak az újraválasztásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f8cfcc3-dc4b-4338-93b8-83e560e50721","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A jó dizájn nem egyszer maga a marketing – vallják a HVG Extra Business által megkérdezett hazai belsőépítészek, dizájnerek és iparművészek, akik a munkáikkal sikert sikerre halmoznak a világban.","shortLead":"A jó dizájn nem egyszer maga a marketing – vallják a HVG Extra Business által megkérdezett hazai belsőépítészek...","id":"20180318_A_dizajn_Magyarorszagon_olyan_mint_a_foci","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f8cfcc3-dc4b-4338-93b8-83e560e50721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39a347cb-8a8e-4620-aba2-8c70e6e2e267","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180318_A_dizajn_Magyarorszagon_olyan_mint_a_foci","timestamp":"2018. március. 18. 19:15","title":"„A dizájn Magyarországon olyan, mint a foci: mindenki ért hozzá”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felcsúti milliárdos érdekeltségébe tartozó papírok mindegyike esett, az Appeninn 6,4 százalékos mínuszban járt hétfő délután.","shortLead":"A felcsúti milliárdos érdekeltségébe tartozó papírok mindegyike esett, az Appeninn 6,4 százalékos mínuszban járt hétfő...","id":"20180319_Zuhanassal_inditotta_a_hetet_Meszaros_Lorinc","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343372d8-2897-4d5f-9f27-e35a146b1eb7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Zuhanassal_inditotta_a_hetet_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2018. március. 19. 17:00","title":"Zuhanással indította a hetet Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef443072-535f-4dc0-b541-6600130684d6","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"A közbeszerzésekért és az önkormányzat működéséért is felelhet a polgármester a jövőben, míg korábban a testületé volt a felelősség ezekben az ügyekben. A bevételek növelését jelentő előterjesztéseket nem szavazta meg a kormánypárti többségű testület, a csökkentéseket viszont támogatták. Lement az első rendes közgyűlés Hódmezővásárhelyen.","shortLead":"A közbeszerzésekért és az önkormányzat működéséért is felelhet a polgármester a jövőben, míg korábban a testületé volt...","id":"20180319_Elindult_a_lassu_szivatas_MarkiZay_Peter_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef443072-535f-4dc0-b541-6600130684d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17235f5c-0e2a-40d5-9962-043d6bc58541","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Elindult_a_lassu_szivatas_MarkiZay_Peter_ellen","timestamp":"2018. március. 19. 17:10","title":"Elindult Márki-Zay Péter lassú szívatása Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Új termékekkel léptek be a baltikumi piacra. ","shortLead":"Új termékekkel léptek be a baltikumi piacra. ","id":"20180319_Uj_piacon_terjeszkedik_tovabb_a_Meszaroshoz_kozeli_biztosito","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61141c3b-1007-4de9-b1ca-199a0a0751de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Uj_piacon_terjeszkedik_tovabb_a_Meszaroshoz_kozeli_biztosito","timestamp":"2018. március. 19. 18:42","title":"Új piacon terjeszkedik tovább a Mészároshoz közeli biztosító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5a3b53-1f8c-478f-860c-cafe91aa0f84","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Magyarországnak vissza kell szereznie a pozícióját, vissza kell térnie a győzelem útjára Georges Leekens, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint. A belga szakember pénteken, a kazahok elleni barátságos mérkőzésen mutatkozik be a csapat élén.","shortLead":"Magyarországnak vissza kell szereznie a pozícióját, vissza kell térnie a győzelem útjára Georges Leekens, a magyar...","id":"20180319_bemutatkozik_georges_leekens_labdarugo_valogatott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f5a3b53-1f8c-478f-860c-cafe91aa0f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c33e4f2-c230-4d0a-99bf-700064a233d7","keywords":null,"link":"/sport/20180319_bemutatkozik_georges_leekens_labdarugo_valogatott","timestamp":"2018. március. 19. 18:20","title":"Templomba viszi a válogatottat, hitet vár a játékosoktól Leekens","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Orbán Viktor kormányfő hétfőn levélben gratulált Vlagyimir Putyin orosz elnöknek vasárnapi újraválasztásához – tájékoztatta a miniszterelnök sajtófőnöke az MTI-t.","shortLead":"Orbán Viktor kormányfő hétfőn levélben gratulált Vlagyimir Putyin orosz elnöknek vasárnapi újraválasztásához –...","id":"20180319_Orban_Viktor_gratulalt_Putyinnak_a_gyozelemhez","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"018811dc-5148-4b7e-a1f2-13582cbeec45","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Orban_Viktor_gratulalt_Putyinnak_a_gyozelemhez","timestamp":"2018. március. 19. 14:03","title":"Orbán Viktor gratulált Putyinnak a győzelemhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]