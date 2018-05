Az Európai Bizottság eljárása és a szerződésmódosítás miatti, összesen 22 hónapos csúszásban van a paksi bővítés, így 2026-2027-re adhatják át a paksi atomerőmű két új blokkját, ekkor már biztosítani kell az értékesítést az országos áramhálózatra – mondta el az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában tartott meghallgatásán Süli János paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter.

Óvatosságra intett azonban, amikor kiemelte: a főépületre leghamarabb 2019 végén, 2020 elején szerezhetik meg az engedélyt – addig pláne nem lehet arról beszélni, hogy elkészül a létesítmény.

Még ma sem biztos, hogy megépítjük

– fogalmazott.

Süli azt is kiemelte, hogy a paksi bővítés 12,5 milliárd eurós költségétől nem lehet eltérni. A szakember szerint a költségek nagyobb hányadát finanszírozó, 10 millió eurós orosz államközi hitel azért jó, mert az államnak lehetősége van azt bármikor külön díj nélkül egy olcsóbb hitelre átváltani.

A szerződés titkosításával kapcsolatban arról beszélt, hogy „mindig nyílt kártyákkal játszott” a kormány, ezt az is bizonyítja, hogy több kihelyezett ülést tartottak a bővítésről és a paksi üzemzavar idején is megfelelően tájékoztatták a lakosságot.

Sülit arról is kérdezték, hogy pontosan mit takar a szerződésnek az a pontja, amely alapján a beruházás megvalósításában részt vevő cégek negyven százalékának magyarnak kell lennie. Magyarnak számít-e például az, amelyik ugyan itt van bejegyezve, de a tulajdonosai oroszok? – hangzott el a kérdés. A miniszter világossá tette: magyarnak az a vállalkozás számít, amelyiknek magyarországi telephelye van, és Magyarországon fizet adókat. Hozzátette: nehéz helyzetben vannak, mivel a rendszerváltás után megszűnt a magyarországi nagyipar, ezért erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a magyarországi kisebb cégek is be tudjanak kapcsolódni a munkákba. A beszállítói kört is fel kell készíteni, de a szakemberképzést is biztosítani kell – emelte ki.

Süli János újbóli kinevezését a bizottság 10 tagja támogatta, három képviselő ellene szavazott, ketten pedig tartózkodtak.