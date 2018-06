Félezer hektár szőlő harmadát elverte a jég, pedig elvileg dupla védelem is van Soltvadkert környékén. Az agrárkamara másfél milliárd forintos berendezése és a hegyközség korábban telepített rendszere is felmondta a szolgálatot.

„Nem küldött riasztást a velünk szerződött magáncég, ami után be kellett volna kapcsolni a jégkárelhárító berendezéseket” – mondta Frittmann János, a soltvadkerti hegyközség elnöke. A térségben több jégkárelhárítót is telepítettek, még nyolc évvel ezelőtt a hegyközség vásárolt négyet, ők a szerződött magáncéggel állapodtak meg abban, hogy a riasztásról is gondoskodnak, most ez maradt el, a négy berendezés közül egy működött, amikor lecsapott a vihar, az is azért, mert úgy felejtették. A Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamara óriási hévvel beharangozott „jégerei” sem mozdultak rá a jégviharra, pedig elvileg már azokat is beüzemelték a térségben, így elméletileg dupla védelem alatt állnak az itt gazdálkodók, de gyakorlatilag egy sem működött, amikor lecsapott a vihar.

Még a múlt héten söpört végig az a vihar Bács-Kiskun megyében, a Soltvadkert melletti Csáboron verte el a jég a szőlőt. A gazdák keresték meg a helyi lapot, majd az szólaltatta meg Frittmann Jánost, hegyközségi elnököt, aki még a lapnak azt is elmondta, hogy nem csak a hegyközségi berendezések, de az agrárkamara „frissen” telepített generátorai sem mozdultak rá a jégre.

Amikor mi is megkerestük Frittmannt, nekünk már csak a hegyközség berendezéseiről beszélt, a kamarai másfél milliárdos rendszerről nem akart nyilatkozni, így megkerestük a Nemzeti Agrárkamara igazgatóját, aki korábban a hvg.hu cikkében részletesen elmagyarázta a rendszer működését. Ebből az derült ki, hogy tíz kilométeres négyzetrácsos hálózatban helyezték ki a generátorokat, amelynek ötöde automata, a többit „alkalmazottak” kapcsolják be, a meteorológiai szolgálattól kapott jelzés alapján pedig a kamara riasztja a kezelőket. Arra voltunk kíváncsiak, hol került homokszem a gépezetbe: vajon nincs elég alkalmazott, akik fél éven át 300 ezer forintért készenlétben állnak, vagy a riasztási láncolat szakadt meg. Amint megkapjuk a válaszokat, azt is közöljük.