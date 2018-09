Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb3aa66a-85c0-425d-aefa-7618f72fc1d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tovább drágulnak a budai ingatlanok, de sok lakást és házat nem lehet eladni, annyira sokat kérnek értük.","shortLead":"Tovább drágulnak a budai ingatlanok, de sok lakást és házat nem lehet eladni, annyira sokat kérnek értük.","id":"20180911_Ugy_tularazzak_a_budai_lakasokat_hogy_alig_akad_aki_megvenne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb3aa66a-85c0-425d-aefa-7618f72fc1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e956662-976e-48fd-ab28-b98637c0ae1c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180911_Ugy_tularazzak_a_budai_lakasokat_hogy_alig_akad_aki_megvenne","timestamp":"2018. szeptember. 11. 08:15","title":"Úgy túlárazzák a budai lakásokat, hogy alig akad, aki megvenné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc11cac0-24b6-4c7f-ac67-255631083df6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sertéstartók hüledeznek a felvételeken, amelyek disznótetemekről készültek Tiszaföldváron. Többek szerint ha valósak a nyilvánosságra került képek, akkor garmadával hághatták át az előírásokat. Közben este reagált a területileg illetékes kormányhivatal, majd Tiszaföldvár polgármestere, nem hivatalos információkra hivatkozva, azt közölte a közösségi oldalán, hogy a kánikulában meghibásodott szellőző miatt pusztulhattak el a sertések.","shortLead":"Sertéstartók hüledeznek a felvételeken, amelyek disznótetemekről készültek Tiszaföldváron. Többek szerint ha valósak...","id":"20180910_Tiszafoldvari_sertes_horror_Csatarlancban_haghattak_at_az_eloirasokat_ha_valodiak_a_kepek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc11cac0-24b6-4c7f-ac67-255631083df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728d39aa-5ee7-4595-b8db-695648e2ac98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Tiszafoldvari_sertes_horror_Csatarlancban_haghattak_at_az_eloirasokat_ha_valodiak_a_kepek","timestamp":"2018. szeptember. 11. 05:45","title":"Tiszaföldvári sertéshorror: sorozatban hághatták át az előírásokat, ha valódiak a képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f473bd62-ba73-4c3b-9417-6eb6fd8036d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hibát a tulajdonos BGYH is elismerte, azt mondta, intézkednek. Ezt mondták korábban is, és augusztusban is, a horgászok szerint még mindig szennyezik a folyót.","shortLead":"A hibát a tulajdonos BGYH is elismerte, azt mondta, intézkednek. Ezt mondták korábban is, és augusztusban is...","id":"20180912_Honapok_ota_szennyezi_a_Dunat_a_Rudas_furdo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f473bd62-ba73-4c3b-9417-6eb6fd8036d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7d24b0-481d-48b6-8f49-3c0c7de3ca3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Honapok_ota_szennyezi_a_Dunat_a_Rudas_furdo","timestamp":"2018. szeptember. 12. 07:09","title":"Már többször szóltak, még mindig a Dunába engedi a szennyvizet a Rudas fürdő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47749762-3ba2-4645-96ff-8e821045433b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német BigRep nevű vállalkozás némi uniós támogatás és 3D-nyomtatás segítségével készített egy olyan abroncsot, amit még szándékosan sem lehet kilyukasztani.","shortLead":"A német BigRep nevű vállalkozás némi uniós támogatás és 3D-nyomtatás segítségével készített egy olyan abroncsot, amit...","id":"20180911_bicikligumi_abroncs_kerek_3d_nyomtatas_bigrep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47749762-3ba2-4645-96ff-8e821045433b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd35dfcb-dc87-4716-84fd-4e713b7d63e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180911_bicikligumi_abroncs_kerek_3d_nyomtatas_bigrep","timestamp":"2018. szeptember. 11. 08:03","title":"Megcsinálták a biciklikereket, ami minden kerékpáros álma – sosem fog kilyukadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84fb9e44-cd43-4608-bd0b-6d4d9e6c181c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az olyan elit munkahelyeken, mint a Szilícium-völgyben vagy a Wall Streeten teljesen bevett szokás a smart drugok (okos gyógyszerek) rendszeres fogyasztása. De vajon milyen hatása van ennek a teljesítményre? Nem halnak-e meg túlságosan korán azok, akik ezeket a csodabogyókat fogyasztják?","shortLead":"Az olyan elit munkahelyeken, mint a Szilícium-völgyben vagy a Wall Streeten teljesen bevett szokás a smart drugok (okos...","id":"20180911_Fontbankjegyekkel_felszippantott_kokain_teljesitmenyfokozo_csodaszerek_a_londoni_Citytol_a_Sziliciumvolgyig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84fb9e44-cd43-4608-bd0b-6d4d9e6c181c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109c735e-92e4-4711-9d22-e96a619d71e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Fontbankjegyekkel_felszippantott_kokain_teljesitmenyfokozo_csodaszerek_a_londoni_Citytol_a_Sziliciumvolgyig","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:07","title":"Fontbankjegyekkel felszippantott kokain, teljesítményfokozó szerek a londoni Citytől a Szilícium-völgyig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c7d64bf-7af4-493c-9487-4626b7ff3ac3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem lehet megélni a szőlőtermelésből, inkább kivágják a tőkéket – panaszkodtak.","shortLead":"Nem lehet megélni a szőlőtermelésből, inkább kivágják a tőkéket – panaszkodtak.","id":"20180911_Ketezer_forintnal_dragabb_bor_kellene_hogy_meg_lehessen_elni_a_szolotermelesbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c7d64bf-7af4-493c-9487-4626b7ff3ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cfa5892-00f1-41fc-94f1-1732e033ed82","keywords":null,"link":"/kkv/20180911_Ketezer_forintnal_dragabb_bor_kellene_hogy_meg_lehessen_elni_a_szolotermelesbol","timestamp":"2018. szeptember. 11. 06:22","title":"Kétezer forintnál drágább bor kellene, hogy meg lehessen élni a szőlőtermelésből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0179fa-f769-4d61-b347-c9e08b653894","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kiderült, és a kormány sem tagadta, hogy több magasrangú orosz állampolgár, vagy hozzátartozóik jutottak magyarországi letelepedési engedélyhez. Ez pedig azt is jelenti, hogy az orosz titkosszolgálat vezetőjét kapásból le kellene váltani.","shortLead":"Kiderült, és a kormány sem tagadta, hogy több magasrangú orosz állampolgár, vagy hozzátartozóik jutottak magyarországi...","id":"20180911_Belebukhat_az_orosz_titkosszolgalat_vezetoje_a_magyarorszagi_letelepedesi_kotvenyekezesbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e0179fa-f769-4d61-b347-c9e08b653894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022b0a4c-f9c3-44c6-8f5f-e626c9c25b8a","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_Belebukhat_az_orosz_titkosszolgalat_vezetoje_a_magyarorszagi_letelepedesi_kotvenyekezesbe","timestamp":"2018. szeptember. 11. 22:09","title":"Belebukhat az orosz titkosszolgálat vezetője a magyarországi letelepedési kötvényezésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3dccd89-5188-4bbe-86b1-80e6b82b7b72","c_author":"Eörsi Mátyás","category":"velemeny","description":"Óriási küzdelemnek nézünk elébe, amely kedden, az Európai Parlament előtti vitával kezdődik.","shortLead":"Óriási küzdelemnek nézünk elébe, amely kedden, az Európai Parlament előtti vitával kezdődik.","id":"20180910_Ez_a_harc_lesz_a_vegso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3dccd89-5188-4bbe-86b1-80e6b82b7b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f167057-d9ae-4ffc-a8a2-6735e1ad849a","keywords":null,"link":"/velemeny/20180910_Ez_a_harc_lesz_a_vegso","timestamp":"2018. szeptember. 10. 16:25","title":"Ez a harc lesz a végső?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]