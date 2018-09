Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb87c28b-4b61-46fb-ba5c-eb43e6b05ad2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül lép ki az Unióból, a brit sofőröknek kétszer is meg kell gondolniuk, hogy külföldre autóznak-e.","shortLead":"Ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül lép ki az Unióból, a brit sofőröknek kétszer is meg kell gondolniuk...","id":"20180913_Nem_lesz_ervenyes_a_britek_jogositvanya_az_EUban_ha_nem_szuletik_megegyezes_a_Brexitrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb87c28b-4b61-46fb-ba5c-eb43e6b05ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d943d9b-9731-45c2-85d9-53e4b99e8083","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_Nem_lesz_ervenyes_a_britek_jogositvanya_az_EUban_ha_nem_szuletik_megegyezes_a_Brexitrol","timestamp":"2018. szeptember. 13. 19:18","title":"Nem lesz érvényes a britek jogosítványa az EU-ban, ha nem születik megegyezés a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebf0409-e84f-46af-93ff-db7562c0dc14","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az óraátállítást eltörlik, de azt minden kormány maga döntheti el, téli vagy nyári időszámítást akar. Az uniós biztos elmondta az óraátállítás megszüntetésének részleteit.","shortLead":"Az óraátállítást eltörlik, de azt minden kormány maga döntheti el, téli vagy nyári időszámítást akar. Az uniós biztos...","id":"20180913_A_kormany_dontheti_el_nyari_vagy_teli_idoszamitast_vezesseneke_be","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ebf0409-e84f-46af-93ff-db7562c0dc14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5e26ec-9937-4aae-a87d-dc20ecf45dbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_A_kormany_dontheti_el_nyari_vagy_teli_idoszamitast_vezesseneke_be","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:36","title":"A kormány döntheti el, nyári vagy téli időszámítást vezessenek-e be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386dbdf9-60c7-45a9-be55-c06aab87ee4a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Néhány órával a hivatalos leleplezés előtt az Apple oldalának adatbázisából nyilvánosságra került, hogy iPhone Xs, Xs Max és XR lesz az idei telefonmodellek neve. Már csak egy kérdés maradt: pontosan mit is tudnak az új modellek? ","shortLead":"Néhány órával a hivatalos leleplezés előtt az Apple oldalának adatbázisából nyilvánosságra került, hogy iPhone Xs, Xs...","id":"20180912_apple_xs_max_xr_uj_iphone_2018_apple_watch_4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=386dbdf9-60c7-45a9-be55-c06aab87ee4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c17e1b-be4f-4c03-8668-35f2368395f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_apple_xs_max_xr_uj_iphone_2018_apple_watch_4","timestamp":"2018. szeptember. 12. 20:53","title":"Itt a nagy bejelentés, megjöttek az új iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cecc5067-824c-4a44-a2c1-5f8734df3484","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Semmi akadálya, hogy a francia gyártó új modellje hazánkban megkapja majd a számos kedvezménnyel járó zöld rendszámot.","shortLead":"Semmi akadálya, hogy a francia gyártó új modellje hazánkban megkapja majd a számos kedvezménnyel járó zöld rendszámot.","id":"20180913_uj_hibrid_citroen_c5_aircross_hybrid_50_kilometeres_elektromos_hatotav_akkumulator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cecc5067-824c-4a44-a2c1-5f8734df3484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a9f5bd-98fa-4e0b-99ec-d1646d2171e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_uj_hibrid_citroen_c5_aircross_hybrid_50_kilometeres_elektromos_hatotav_akkumulator","timestamp":"2018. szeptember. 13. 08:21","title":"Itt az új hibrid Citroën, amivel 50 kilométert mehetünk elektromosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da582be-a190-456e-972b-a7d9bce80ff8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezzel bővítette egyébként is erős hatalmát. ","shortLead":"Ezzel bővítette egyébként is erős hatalmát. ","id":"20180912_Az_allami_vagyonalap_elere_is_magat_nevezte_ki_a_torok_allamfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5da582be-a190-456e-972b-a7d9bce80ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c84096-3fcd-4e83-b316-6a13633a3e4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Az_allami_vagyonalap_elere_is_magat_nevezte_ki_a_torok_allamfo","timestamp":"2018. szeptember. 12. 15:12","title":"Az állami vagyonalap élére is magát nevezte ki a török államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3439441-dee2-4335-a1d0-392934edf52d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy francia művészeti iskola elismerte, hogy manipuláltak egy diákokról készült csoportképet csak azért, hogy az amerikaiak számára is előnyös színben tüntessék fel az intézményt. ","shortLead":"Egy francia művészeti iskola elismerte, hogy manipuláltak egy diákokról készült csoportképet csak azért...","id":"20180913_Nem_volt_eleg_fekete_diakja_egy_francia_iskolanak_hat_photoshoppoltak_maguknak_nehanyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3439441-dee2-4335-a1d0-392934edf52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5104bffa-a887-4780-8418-b8b1f0cb8685","keywords":null,"link":"/elet/20180913_Nem_volt_eleg_fekete_diakja_egy_francia_iskolanak_hat_photoshoppoltak_maguknak_nehanyat","timestamp":"2018. szeptember. 13. 21:29","title":"Nem volt elég fekete diákja egy francia iskolának, hát photoshoppoltak maguknak néhányat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3cc0cf-fa5d-44a1-b1ed-8cf5d91d424c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Sargentini-jelentés elfogadásának estéjén hosszabb riportot közölt Magyarországról a közszolgálati német ZDF külpolitikai műsora. A nézők megtudhatták, hogy Orbán Viktor mögött állni kifizetődő, és a magyar választó sokszor alulinformált.","shortLead":"A Sargentini-jelentés elfogadásának estéjén hosszabb riportot közölt Magyarországról a közszolgálati német ZDF...","id":"20180913_Bemutatkoztunk_a_nemet_teveben_a_magyar_falun_azt_hiszik_valodi_atombombat_dob_rank_az_EP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d3cc0cf-fa5d-44a1-b1ed-8cf5d91d424c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccec58a3-b2d3-4c32-95bd-284526ce4081","keywords":null,"link":"/elet/20180913_Bemutatkoztunk_a_nemet_teveben_a_magyar_falun_azt_hiszik_valodi_atombombat_dob_rank_az_EP","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:16","title":"Bemutatkoztunk a német tévében: a magyar faluban azt hiszik, atombombát dob ránk az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98ce9126-2dab-40e8-9091-e8112f2f5b95","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"82,6 milliárd forintért vitte a NEPI a budai bevásárlóközpontot. ","shortLead":"82,6 milliárd forintért vitte a NEPI a budai bevásárlóközpontot. ","id":"20180913_Eladtak_a_Mammutot_is_delafrikaiak_a_vevok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98ce9126-2dab-40e8-9091-e8112f2f5b95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed076271-9f3d-4c27-99af-fe33d7f7b7ae","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180913_Eladtak_a_Mammutot_is_delafrikaiak_a_vevok","timestamp":"2018. szeptember. 13. 15:47","title":"Eladták a Mammutot is, dél-afrikaiak a vevők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]