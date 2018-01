[{"available":true,"c_guid":"549c9111-acd2-43d4-b369-dcbbc25f8f67","c_author":"Elek István","category":"itthon","description":"A kölcsönös önkorlátozással járó választási együttműködésnek köszönhetően az ellenzék a kormánypártok ellen fordíthatná az aránytalan választási rendszer logikáját. Vélemény.\r

","shortLead":"A kölcsönös önkorlátozással járó választási együttműködésnek köszönhetően az ellenzék a kormánypártok ellen fordíthatná...","id":"20180131_Elek_Istvan_A_Fidesz_legyozheto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=549c9111-acd2-43d4-b369-dcbbc25f8f67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e5bbf45-fcb3-492f-82bc-e9d1a69d9a63","keywords":null,"link":"/itthon/20180131_Elek_Istvan_A_Fidesz_legyozheto","timestamp":"2018. január. 31. 10:12","title":"Elek István: A Fidesz legyőzhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ceebe8a-96de-4f7e-b596-d1df8f62140d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sebastian Lester Instagram-oldalán önti ki a lelkét. Korunk feneketlen alkotói dilemmáinak egyike, egy rövid kis történetben.","shortLead":"Sebastian Lester Instagram-oldalán önti ki a lelkét. Korunk feneketlen alkotói dilemmáinak egyike, egy rövid kis...","id":"20180130_Kiakadt_a_meno_grafikus_mert_csak_attol_robban_fel_a_net_ha_kaki_emojit_rajzol_foto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ceebe8a-96de-4f7e-b596-d1df8f62140d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1513585-7cf7-43ac-8566-6764efd8ada9","keywords":null,"link":"/kultura/20180130_Kiakadt_a_meno_grafikus_mert_csak_attol_robban_fel_a_net_ha_kaki_emojit_rajzol_foto","timestamp":"2018. január. 30. 18:20","title":"Kiakadt a menő grafikus, mert csak attól robban fel a net, ha kaki emojit rajzol (fotó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972039fc-1211-4b12-8b2b-9c22ae04fc72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lebontott határkerítés előtt áll Szél Bernadett, Gyurcsány Ferenc, Soros György, Vona Gábor és Karácsony Gergely, a politikusok kezében erővágó.","shortLead":"A lebontott határkerítés előtt áll Szél Bernadett, Gyurcsány Ferenc, Soros György, Vona Gábor és Karácsony Gergely...","id":"20180130_Indul_a_Fidesz_plakatkampanya_Soros_oleli_Vonat_es_Gyurcsanyt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=972039fc-1211-4b12-8b2b-9c22ae04fc72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e3aa83-0f88-4aff-9d02-ea5bbbc451d1","keywords":null,"link":"/itthon/20180130_Indul_a_Fidesz_plakatkampanya_Soros_oleli_Vonat_es_Gyurcsanyt","timestamp":"2018. január. 30. 12:27","title":"Indul a Fidesz plakátkampánya: Soros öleli Vonát és Gyurcsányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06aa47e-0c77-4e93-a5e4-b0f119f2899c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A függetlenségi folyamat végéről, a spanyol kormány győzelméről, és az ő feláldozásáról írt Carles Puigdemont, Katalónia volt elnöke egy privát, mobiltelefonos üzenetben, amelyet az egyik országos spanyol televízió tett közzé szerdán.","shortLead":"A függetlenségi folyamat végéről, a spanyol kormány győzelméről, és az ő feláldozásáról írt Carles Puigdemont...","id":"20180131_kiszivargott_uzenet_puigdemont_lemondott_a_katalan_fuggetlensegrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a06aa47e-0c77-4e93-a5e4-b0f119f2899c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2da7e0a-a625-4a6a-ab04-7f2a7e0f9730","keywords":null,"link":"/vilag/20180131_kiszivargott_uzenet_puigdemont_lemondott_a_katalan_fuggetlensegrol","timestamp":"2018. január. 31. 16:26","title":"Kiszivárgott üzenet: a volt elnök lemondott a katalán függetlenségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a468c5-565d-4c88-a8bd-65a6b8ecfabb","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Egymásnak estek az új földesurak és az általuk megvásárolt területeket még az árverések előtt az államtól hosszú távra kibérlő gazdák. ","shortLead":"Egymásnak estek az új földesurak és az általuk megvásárolt területeket még az árverések előtt az államtól hosszú távra...","id":"20180130_Bombat_dobtak_a_gazdak_koze_Orbanek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37a468c5-565d-4c88-a8bd-65a6b8ecfabb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467b26ce-8c6f-4695-a558-a727f5fad02c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180130_Bombat_dobtak_a_gazdak_koze_Orbanek","timestamp":"2018. január. 30. 06:30","title":"Bombát dobtak a gazdák közé Orbánék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e9aa9e-563a-47c4-bf8d-2292f457f53c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd azt írta, másik nyolc párttal együtt ők is segíteni fogják az aláírásgyűjtést. ","shortLead":"A Párbeszéd azt írta, másik nyolc párttal együtt ők is segíteni fogják az aláírásgyűjtést. ","id":"20180130_Az_ellenzeki_partok_is_beallnak_a_3as_metros_nepszavazas_moge","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7e9aa9e-563a-47c4-bf8d-2292f457f53c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d515c684-4e10-4c61-878b-53f66d70a075","keywords":null,"link":"/itthon/20180130_Az_ellenzeki_partok_is_beallnak_a_3as_metros_nepszavazas_moge","timestamp":"2018. január. 30. 16:03","title":"Az ellenzéki pártok is beállnak a 3-as metrós népszavazás mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db5d78d-24aa-43da-b5ae-ccc531b18744","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a régi orosz autónak alaposan megkérik az árát, cserébe azonban hamisítatlan 70-es évekbeli életérzést kaphatunk.","shortLead":"Ennek a régi orosz autónak alaposan megkérik az árát, cserébe azonban hamisítatlan 70-es évekbeli életérzést kaphatunk.","id":"20180131_465_millio_forint_sok_vagy_keves_ezert_a_40_eves_godolloi_ladaert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4db5d78d-24aa-43da-b5ae-ccc531b18744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6970bfd1-160c-4fef-899e-07948a42c6b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180131_465_millio_forint_sok_vagy_keves_ezert_a_40_eves_godolloi_ladaert","timestamp":"2018. január. 31. 06:41","title":"4,65 millió forint sok vagy kevés ezért a 40 éves gödöllői Ladáért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ea328e-3c0f-41b0-96fc-2d633bb5d2f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mike Pompeo szerint a kommunista rezsim ilyen időtávon válik képessé arra, hogy nukleáris fegyverrel elérje Amerikát.","shortLead":"Mike Pompeo szerint a kommunista rezsim ilyen időtávon válik képessé arra, hogy nukleáris fegyverrel elérje Amerikát.","id":"20180130_pompeo_eszak_korea_honapokon_belul_eleri_amerikat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61ea328e-3c0f-41b0-96fc-2d633bb5d2f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3dc0555-265e-45a4-92f9-ba1db08e2850","keywords":null,"link":"/vilag/20180130_pompeo_eszak_korea_honapokon_belul_eleri_amerikat","timestamp":"2018. január. 30. 05:48","title":"CIA-vezér: Észak-Koreának már csak néhány hónapra van szüksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]