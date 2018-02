Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"051ec4ba-d74d-4271-91e2-328f1338fcdf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház vezetősége határozottan elhatárolódik a sértő megjegyzéstől. ","shortLead":"A kórház vezetősége határozottan elhatárolódik a sértő megjegyzéstől. ","id":"20180226_Elhatarolodik_a_satoraljaujhelyi_korhaz_a_migrancsozo_foorvostol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=051ec4ba-d74d-4271-91e2-328f1338fcdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99411b2-aaee-47d1-8e48-4df1d4618df3","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_Elhatarolodik_a_satoraljaujhelyi_korhaz_a_migrancsozo_foorvostol","timestamp":"2018. február. 26. 18:45","title":"Elhatárolódik a sátoraljaújhelyi kórház a migráncsozó főorvostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0312643-492b-42c5-ac32-1387416cd523","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Ahogy várható volt, bagatellizálni próbálták a hódmezővásárhelyi történéseket Andy Vajna tévéjének állandó választási rovatában, de azért elhangzott néhány üzenet a fideszes képviselőjelölteknek miheztartás végett. Így elsősorban az, hogy \"le a jampi gallért\", mert a „munkát el kell végezni” minden választási kerületben, nem lehet struccként viselkedni ilyen vereség után. \r

\r

","shortLead":"Ahogy várható volt, bagatellizálni próbálták a hódmezővásárhelyi történéseket Andy Vajna tévéjének állandó választási...","id":"20180226_Nincs_Armageddon_de_irany_dolgozni__a_Tv2n_dorrentek_ra_a_fideszesekre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0312643-492b-42c5-ac32-1387416cd523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ca58e9-5020-4e0c-8cb9-605989b9ac95","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_Nincs_Armageddon_de_irany_dolgozni__a_Tv2n_dorrentek_ra_a_fideszesekre","timestamp":"2018. február. 26. 09:43","title":"Nincs Armageddon, de irány dolgozni – a Tv2-n dörrentek rá a fideszesekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f602a74f-94b6-462f-9287-92aff5b3eb3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán egy beszédéből is idézett a főbiztos, Szijjártó lemondásra szólította fel. ","shortLead":"Orbán egy beszédéből is idézett a főbiztos, Szijjártó lemondásra szólította fel. ","id":"20180226_Lerasszistazta_Orbant_az_ENSZ_emberi_jogi_fobiztosa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f602a74f-94b6-462f-9287-92aff5b3eb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdadf78-9852-42d6-aa6e-f242177a0628","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_Lerasszistazta_Orbant_az_ENSZ_emberi_jogi_fobiztosa","timestamp":"2018. február. 26. 15:15","title":"Lerasszistázta Orbánt az ENSZ emberi jogi főbiztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e8d854-ecd2-48fe-8076-6ec771082d0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez az utolsó szám urnazárás előtt.","shortLead":"Ez az utolsó szám urnazárás előtt.","id":"20180225_Tul_a_60_szazalekon_a_reszvetel_Hodmezovasarhelyen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91e8d854-ecd2-48fe-8076-6ec771082d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12abfe20-d5c4-48ff-968e-61013cda349e","keywords":null,"link":"/itthon/20180225_Tul_a_60_szazalekon_a_reszvetel_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. február. 25. 18:44","title":"Túl a 60 százalékon a részvétel Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4279a9be-ff38-45c1-b372-6e1b069f170a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a telefongyártókkal kapcsolatos történéseket napi szinten követők is meglepődhettek a Razer bejelentésén, amikor világossá tették: olyan telefont dobnak piacra, ami minden tekintetben ráverhet a konkurensek készülékeire. Az egekbe szökő RAM-ok híre úgy tűnik, a jóárasított mobiljairól ismert Xiaomit is megfertőzte. ","shortLead":"Még a telefongyártókkal kapcsolatos történéseket napi szinten követők is meglepődhettek a Razer bejelentésén, amikor...","id":"20180226_xiaomi_uj_mobiltelefon_razer_phone","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4279a9be-ff38-45c1-b372-6e1b069f170a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d9b8fe-2a4e-4ed7-b10d-80125f201d78","keywords":null,"link":"/tudomany/20180226_xiaomi_uj_mobiltelefon_razer_phone","timestamp":"2018. február. 26. 09:03","title":"Újabb mobilgyártó jön ki egy bivalyerős telefonnal, és ez aligha lesz drága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"817226b1-871f-49c5-8851-57b00c72a3f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A telefon formavilágát érintő megújítás mellett több hasznosnak tűnő funkciót is pakolt a barcelonai Mobile World Congressen bemutatott új csúcsmobiljaiba a Sony. A legnagyobb újítást természetesen a drágább változaton kell keresni: a kijelzője különlegessége, hogy automatikusan \"feljavítja\" a megjelenített tartalmat, így egy képminőség tekintetében gyengébbnek mondható videó is jobbnak tűnik, ha az XZ2-ről nézzük. ","shortLead":"A telefon formavilágát érintő megújítás mellett több hasznosnak tűnő funkciót is pakolt a barcelonai Mobile World...","id":"20180227_sony_xperia_xz2_bejelentes_mwc_2018","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=817226b1-871f-49c5-8851-57b00c72a3f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0911a72-d9bc-483a-9f64-69463bdfaf51","keywords":null,"link":"/tudomany/20180227_sony_xperia_xz2_bejelentes_mwc_2018","timestamp":"2018. február. 27. 11:33","title":"Itt az új Xperia: minden kép és videó kicsit szebb lesz, ha az új Sony telefonról nézzük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17cabc1-fe9f-4042-b9e3-7625053e2c23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többek csomagját is kifosztották már az elmúlt napok, hetek során Ferihegyen, ugyanakkor a rendőrségnek nincs tudomása arról, hogy bűnszervezet működne a háttérben.","shortLead":"Többek csomagját is kifosztották már az elmúlt napok, hetek során Ferihegyen, ugyanakkor a rendőrségnek nincs tudomása...","id":"20180227_A_rendorseg_szerint_nincs_olyan_hogy_repteri_poggyaszmaffia","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b17cabc1-fe9f-4042-b9e3-7625053e2c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9efc310d-dec0-4b22-8df9-5280315415d8","keywords":null,"link":"/itthon/20180227_A_rendorseg_szerint_nincs_olyan_hogy_repteri_poggyaszmaffia","timestamp":"2018. február. 27. 11:45","title":"A rendőrség szerint nincs olyan, hogy reptéri poggyászmaffia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatalmas, közel nyolcszoros különbség mutatkozik az Európai Unió tagországai között a minimálbér összegében, a legmagasabb minimálbért Luxemburgban fizetik - derült ki az uniós statisztikai hivatal (Eurostat) jelentéséből.","shortLead":"Hatalmas, közel nyolcszoros különbség mutatkozik az Európai Unió tagországai között a minimálbér összegében...","id":"20180225_Azert_az_a_600_ezer_forintnak_megfelelo_luxemburgi_minimalber_utos_meg_ha_joval_dragabb_is_ott_az_elet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf0749d-f191-4782-999f-3abaa7d94c79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180225_Azert_az_a_600_ezer_forintnak_megfelelo_luxemburgi_minimalber_utos_meg_ha_joval_dragabb_is_ott_az_elet","timestamp":"2018. február. 25. 16:37","title":"Azért az a 600 ezer forintnak megfelelő luxemburgi minimálbér ütős, még ha jóval drágább is ott az élet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]