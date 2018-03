Képletesen szólva egymás sarkát taposták az MSZP, az Együtt és a DK aktivistái és jelöltjei szombaton. Mondhatni, "vörös Csepel" vezeti a harcot, az LMP és a Jobbik viszont szerényen meghúzódott a piac sarkánál, két-három fővel vannak csak jelen. Az LMP-nél a jelölt is kint volt, a Jobbiknál nem, és az aktivisták meg sem tudták mondani, várható-e még emberük. Németh Szilárdot vagy a Fidesz standját nem találtuk meg, pedig körbejártuk a területet. A piacozók elmondása szerint szoktak velük találkozni, és hajlamosak vagyunk hinni nekik, mivel Németh nem az a könnyen összetéveszthető karakter.

Gyurcsány Ferenc DK elnök a piacon vásárlással kezdett, az utána tartott rögtönzött fórumon arról beszélt, az emberek a csarnokban arra panaszkodtak neki, kevés a pénz. Ilyen panaszt mi nem hallottunk, azt viszont igen, ahogy egy idősebb úr már bőven hallótávolságon kívül azt mormolta az orra alá, "hazudtok állandóan."

A legintenzívebb jelenet is a volt miniszterelnöknél alakult ki: miután elmondta a szokásos Orbán ellenes üzeneteit, egy asszony elkezdett bekiabálni, hogy ő "reggel, délben, este hazudott," rengeteg embert belesodort a devizahitel-csapdába. Ennél a pontnál a nőt elkezdték kilökdösni, egy, magát pár perccel korábban Gyurcsány Ferenc legelkötelezettebb hívének definiáló asszony hangosan veszekedett vele és a járóbotjával fenyegetőzve zavarta el.

Csepelen egyébként még mindig sokesélyes a helyzet. Az igazán érdekes helyzet, hogy itt a 2014-es összefogás győztes politikusa, az Együtt által indított Szabó Szabolcs ellen még mindig versenyben van a 2018-as MSZP-DK-P "összefogás" jelöltje, a szocialista Bangóné Borbély Ildikó.

Bár Karácsony Gergely az MSZP-P miniszterelnökjelöltje keddre, szerdára nagyívű bejelentéseket ígért a visszalépésekről, nem tudni, Csepel ennek a része lesz-e. Szabó Szabolcs kampányfőnöke szerint ők végig kitartanak, a jelölt ennél visszafogottabban azt mondta, várják az ajánlatot, de ez eddig sem Karácsonyon múlt. A helyi MSZP ajánlatát - miszerint lehetne polgármester-jelölt - nem tartja komolynak. Pár szót beszéltünk Bangónéval is, aki nem tudott mit mondani. Majd a pártvezetés eldönti a kérdést - zárta le az ügyet.

© Gyurcsány Ferenc Facebook oldala

A körzetben csak pártlistával érdekelt Gyurcsány nyilvánosan nem tett igazságot, egyszerre beszélt mindkettőjükkel, majd a fórumon azt mondta, meg kell állapodni, nem lehet egymás ellen indulni. Ha pedig nem lesz megállapodás, a választók a lelkiismeretük szerint szavazzanak egyéni jelöltre. Hivatalosan neki amúgy Bangóné mellett kellett volna kiállnia. A fórum után az Együtt aktivistájának kérésére még készült egy gyors közös kép Szabó Szabolccsal, ami után Gyurcsány biztatólag elmondta, akikkel most beszélt, azok azt mondták, rá fognak szavazni.

Itt a jelölt, beszólok

"Nem lépsz vissza? Szégyen! Rosszabb állapotban van az ellenzék, mint 4 éve!"

- vetette oda egy asszony a kampánypultnál álldogáló LMP-s Tenk Andrásnak. Tenk utána azt mondta, ez a nő a gyerekkori ismerőse, és szörnyű, hogy idáig eljutott a politika. Más Szabó Szabolcs karját simogatta szánakozóan, hogy Soroksár nagyon le van pusztulva, miért nem tett semmit. Később kiderült, a nő MSZP szavazó. Random mód megszólítottunk több embert, csak egy mondta, hogy szerinte 99 százalkos eséllyel fog Németh Szilárd nyerni - és ennek örült is -, a többiek mind ellenzéki szavazóknak tűntek, és inkább Szabó Szabolcsot támogatták.

Ketten is azt mondták, Bangónénak vissza kellene lépnie, alig ismerik Csepelen. Egyikük hozzáttette: a saját korábbi körzetében kétszer megbukott, nem kéne próbálkoznia. Ha Szabó lép vissza, átszavaznak. Beszéltünk egy olyan nővel is, aki próbálja a legesélyesebb jelöltet kiválasztani, és erről családi kupaktanácsot is tartanak majd. Egy idősebb úr azt várja, mondják meg, ki a legesélyesebb ellenzéki, legyen egy jelölt és majd arra szavaz. Ha ez nem áll elő, akkor a Munkáspártra, mert őket igazságtalanul keveset szerepeltetik.

© hvg.hu

A megkérdezettek mind azt mondták, a postaládájukban Németh Szilárd szórólapjaival találkoznak a legtöbbet, az ellenzékieket zavarta ez a fajta nyomulás. Arról nem is beszélve, hogy a csepeli önkormányzati kiadvány, a Csepeli Hírmondó is tele van a fideszes politikussal. A többi között ott szokta receptjeit ajánlani. Németh Szilárd rendszeresen tart fórumokat helyben és pártbéli vezető szerepe miatt máshol is - ahol például oktatáspolitikai értekezésekbe is belemenve azt vetette fel, miért nem mennek a fiatalok egyetem helyett tetőfedőnek - , de a Facebookon is nagyon aktív, de főként a Fidesz fő sodrába való híreket osztja meg, ellenfeleire csak elvétve tesz utalást.

Vitathatatlanul a legerősebb mondás az ő egyik fórumához köthető, ahol Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter arról értekezett, ha jönnek a migránsok, bogarakat kell majd enni. Ezt azóta sem űberelte politikus.

© Túry Gergely

Plakát fronton más a helyzet: a csepeli összekötő hídon Bangóné mosolyog a közlekedő arcába, majd jönnek a Jobbikos óriásplakátok, egy-két LMP-s, majd érkezik Németh Szilárd arcképe is. Perceket kell autózni ahhoz - a főúton, a piac felé -, hogy feltűnjön az első kicsi Szabó Szabolcs plakát. A jelenlegi körzeti országgyűlési képviselő kampányfőnöke szerint mindezek ellenére nem igaz, hogy Szabó ne látszana, egyrészt 4 ezer postaládába dobták be az Együtt programját, vannak kisebb falragaszok, Szabó Szabolcs képével díszített kampánykisbuszok járják a környéket és ők folyamatosan az utcán vannak, a jelölttel együtt.

Minden jelen lévő párt készült a kitelepülésre szórólappal, kampányújsággal, elvihető és helyben lapozós programmal, lufival, illetve az LMP logóval és a jelölt szóróanyagával körbetekert almával is. A legszebb kép: a férfi, aki Gyurcsányt hallgatja, kezében Együtt-es lufi, kosarában LMP-s alma.

© Túry Gergely

Soroksár elhanyagolva érzi magát

A pezsgő pártéletű Csepellel - fizikailag is – szemben, Soroksáron jóval csendesebb a kampány. Hiába lakik itt a Fidesz mozgósító hadtestének szülőatyja és irányítója, Kubatov Gábor pártigazgató, a kerületben csak az egymást érő plakátok és a postaládát eldugító kampánykiadványok jelzik, hogy választás közeledik, egy fórumon kívül se egy sportnap, sonka-, vagy tojás- és krumpliosztás.

Persze Budapest többi kerületéhez képest Soroksár kivételes helyzetben van: a fővárosban egyedül itt van független polgármester, így sem az önkormányzat intézményei, sem a helyi lap nem érzi kötelességének, hogy egyik vagy másik szekerét tolja valamilyen formában. Egy „Dunán-túli” (értsd: csepeli) ismerős jóvoltából néha átjutó Csepeli Hírmondó után teljesen szürreális belelapozni például a Soroksári Hírlapba, amely továbbra is óvodai a tisztasági napokról és a helyi sváb kisebbség rendezvényeiről számol be, a választásról pedig csak annyi szó esik benne, hogy kik a választási bizottság tagjai, vagy, hogy hogyan kell választókörzetünkből átjelentkezve szavazni.

Nem úgy a szinte naponta érkező pártlapokban, amelyek közül legszembetűnőbb módon egyébként épp a Fideszé hiányzik. Mintha a kormánypárt kizárólag a túlparton, Csepelen akarná megnyerni a választást. A baloldali ellenzék cserébe viszont kiugróan aktív: nincs hét, hogy a vezetékes telefonon ne kapacitálna (akár többször is) az MSZP-Párbeszéd (Karácsony Gergely), az LMP (Szél Bernadett) vagy a DK (Gyurcsány Ferenc, illetvelegújabban Kuncze Gábor) szavazásra.

Hihetetlen, de erről az oldalról egyvalaki nem tett még semmilyen erőfeszítést a meggyőzésre: az Együtt jelöltje, a körzetet négy éve a Fidesztől elhódító Szabó Szabolcs, aki mellesleg plakátméretben és darabszámban is messze le van maradva riválisaitól.

Az utcákon lévő – a szomszédos kerületekhez képest meglepő épségben megmaradt – politikai hirdetések között egyébként magasan a Jobbiké dominál. Az ellenzéki párt jelöltje Bereczki Miklós viszont mintha maga sem tudná, hogy a radikális vagy néppárti arcára szavaznának-e többen: hatoldalas szórólapja némely lapján pártelnöke nyomban járva kismacskával pózol, egy másikon viszont olyan könyörtelen arccal mutat előre, hogy el sem kell olvasni, győzelme esetén milyen sorsot szánna Németh Szilárdnak. A Fidesz-alelnök rezsibiztos amúgy a lightos kampány kulcs-, vagy már szinte reklámfigurája Soroksáron: az összes (komoly) jelölt az ő fényképével illusztrálja szórólapjain a Körzettel Történt, vagy Netán Történő Legeslegrosszabb Dolgokat.