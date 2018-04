Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ecf8a4c-7fbd-4534-9744-c8add63bb95f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bátor Tábor 17 éve vállalkozik arra, hogy újraindítja a gyerekkort. Most a táborozók összegezték, hogy mit kaptak ettől a kezdeményezéstől.","shortLead":"A Bátor Tábor 17 éve vállalkozik arra, hogy újraindítja a gyerekkort. Most a táborozók összegezték, hogy mit kaptak...","id":"20180405_Furcsa_de_van_egy_hely_ahol_mindenki_mindenkivel_kedves","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ecf8a4c-7fbd-4534-9744-c8add63bb95f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78977240-00cd-4f36-94c9-b4e297eec9a1","keywords":null,"link":"/elet/20180405_Furcsa_de_van_egy_hely_ahol_mindenki_mindenkivel_kedves","timestamp":"2018. április. 05. 11:28","title":"Furcsa, de van egy hely, ahol mindenki mindenkivel kedves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e252974-e9ef-42e7-b22b-35b781ed183d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző szerint nem lehet igazán komolyan vehető előrejelzést készíteni a választás kimenetelére, éppen ezért most nem elemzéssel, hanem \"ködszurkálással\" jelentkezett.","shortLead":"A politikai elemző szerint nem lehet igazán komolyan vehető előrejelzést készíteni a választás kimenetelére, éppen...","id":"20180405_torok_gabor_a_megerzes_a_melepetes_iranyaba_mutat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e252974-e9ef-42e7-b22b-35b781ed183d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119f18c4-ad58-4d40-849e-8f37431f7def","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_torok_gabor_a_megerzes_a_melepetes_iranyaba_mutat","timestamp":"2018. április. 05. 11:01","title":"Török Gábor: \"A megérzés a meglepetés irányába mutat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24772549-213f-4d18-b05b-73b3177e8644","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Európa egyik legjelentősebb közéleti hetilapja szerint a lengyelországi Jog és Igazságosság (PiS) pártot vezető Kaczynskihez hasonlóan Orbán is a kozervatív nacionalizmusra építette fel rendszerét, ám gyakorlati politikája inkább megvetett elődeinek módszerére emlékeztet.","shortLead":"Európa egyik legjelentősebb közéleti hetilapja szerint a lengyelországi Jog és Igazságosság (PiS) pártot vezető...","id":"20180405_Orban_az_uj_kommunista__eros_cimlappal_jott_ki_a_Politico","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24772549-213f-4d18-b05b-73b3177e8644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"761b5d4b-6fc4-402b-b075-df74fb7cbbeb","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Orban_az_uj_kommunista__eros_cimlappal_jott_ki_a_Politico","timestamp":"2018. április. 05. 18:44","title":"Orbán, az új kommunista – erős címlappal jött ki a Politico","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c53d993b-dc61-4c24-87e4-b06a6c329fe8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ray Wilkins, az angol labdarúgó-válogatott korábbi csapatkapitánya 61 éves volt.","shortLead":"Ray Wilkins, az angol labdarúgó-válogatott korábbi csapatkapitánya 61 éves volt.","id":"20180404_meghalt_a_chelsea_legendaja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c53d993b-dc61-4c24-87e4-b06a6c329fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6960a0da-a11e-48d2-a942-d043a110bb1a","keywords":null,"link":"/sport/20180404_meghalt_a_chelsea_legendaja","timestamp":"2018. április. 04. 17:51","title":"Meghalt a Chelsea legendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee5b795-3941-4632-90ef-a4d4192e5d61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb videóval jelentkezett a magyar miniszterelnök, a téma pedig mi más is lenne, mint a vasárnapi választás.","shortLead":"Újabb videóval jelentkezett a magyar miniszterelnök, a téma pedig mi más is lenne, mint a vasárnapi választás.","id":"20180405_Orban_A_sorosistak__kommunistak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ee5b795-3941-4632-90ef-a4d4192e5d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5434b69b-94b2-48bb-8573-6578bb6bc523","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Orban_A_sorosistak__kommunistak","timestamp":"2018. április. 05. 20:40","title":"Orbán: A sorosisták = kommunisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765780d2-f17d-4e99-8a53-6e77c402afef","c_author":"Kaufmann Balázs - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nehéz helyzetben vannak a miskolci DK-sok: a taktikai szavazást népszerűsítő oldalak szerint a Jobbik jelöltje helyben megverheti a fideszes Csöbör Katalint. Mi a rosszabb, Orbán vagy Vona? Hogyan szavazzanak valakire, aki Gyurcsánynak is bilincset ígér? Nehéz dilemma ez. Videóriportunk a városról, ami annyira izgalmas, hogy a miniszterelnök kétszer is járt ott.","shortLead":"Nehéz helyzetben vannak a miskolci DK-sok: a taktikai szavazást népszerűsítő oldalak szerint a Jobbik jelöltje helyben...","id":"20180405_Gyurcsany_Ferenc_hivasara_varnak_a_miskolci_DKsok_hogy_atszavazzanak_Jakab_Peterre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=765780d2-f17d-4e99-8a53-6e77c402afef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f466d2-3395-4a5d-b8c6-d54419ebcdf4","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Gyurcsany_Ferenc_hivasara_varnak_a_miskolci_DKsok_hogy_atszavazzanak_Jakab_Peterre","timestamp":"2018. április. 05. 15:20","title":"Gyurcsány Ferenc jelére várnak a miskolci DK-sok ahhoz, hogy átszavazzanak a jobbikosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b5163d-f866-4314-8b39-4a52bb91a8a0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tizenháromezer éves emberi lábnyomokra bukkantak tudósok Kanada nyugati részén, a csendes-óceáni Calvert sziget partjainál. Ezek a legrégebbi emberi lábnyomok, amelyeket eddig Észak-Amerikában találtak.","shortLead":"Tizenháromezer éves emberi lábnyomokra bukkantak tudósok Kanada nyugati részén, a csendes-óceáni Calvert sziget...","id":"20180405_legregebbi_emberi_labnyomok_amerikaban_kanada_13_ezer_eves","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13b5163d-f866-4314-8b39-4a52bb91a8a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57149b9-3803-4f6e-8a93-4264338fdc92","keywords":null,"link":"/tudomany/20180405_legregebbi_emberi_labnyomok_amerikaban_kanada_13_ezer_eves","timestamp":"2018. április. 05. 15:03","title":"13 000 éves emberi lábnyomokra bukkantak tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185db7d7-caf8-4cf1-aa9b-55dcb49f88c9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180405_Hull_a_ho__Fu_a_szel__Vlagyimir_loverol_beszel__szomoru_Orbanos_feldolgozast_kapott_az_Omega_slegere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=185db7d7-caf8-4cf1-aa9b-55dcb49f88c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e723fe1-d49b-455a-a26f-114c9e29d1ce","keywords":null,"link":"/kultura/20180405_Hull_a_ho__Fu_a_szel__Vlagyimir_loverol_beszel__szomoru_Orbanos_feldolgozast_kapott_az_Omega_slegere","timestamp":"2018. április. 05. 11:55","title":"\"Hull a hó / Fú a szél / Vlagyimir lóvéról beszél\" – szomorú, orbános feldolgozást kapott az Omega slégere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]