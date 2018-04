Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"517dbcb3-b790-4229-9ca3-319121978273","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sem a kelet-európai dolgozók elleni kampányok, sem a Brexit nem veszi el a kedvét azoknak a magyaroknak, akik Nyugat-Európában akarnak munkát vállalni. Aki menni akar, azt már az is kevésbé érdekli, milyen munkát talál kint. ","shortLead":"Sem a kelet-európai dolgozók elleni kampányok, sem a Brexit nem veszi el a kedvét azoknak a magyaroknak, akik...","id":"20180413_A_magyarok_mennek_mar_azert_mennek_kulfoldre_mert_eleguk_van","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=517dbcb3-b790-4229-9ca3-319121978273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab6dd6a-b7c4-4bd5-93b3-e939e0188ca9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180413_A_magyarok_mennek_mar_azert_mennek_kulfoldre_mert_eleguk_van","timestamp":"2018. április. 13. 11:00","title":"A magyarok már azért mennek külföldre, mert elegük van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"112f1327-fbe1-4433-93f1-87b446d6605d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft azt ígéri, képes megvédeni a felhasználókat az adatvesztéstől, ha zsarolóvírus támadná meg a tárhelyet. És akkor is, ha véletlenül töröltek valamit.","shortLead":"A Microsoft azt ígéri, képes megvédeni a felhasználókat az adatvesztéstől, ha zsarolóvírus támadná meg a tárhelyet. És...","id":"20180414_microsoft_onedrive_tarhely_fajlok_vedelme","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=112f1327-fbe1-4433-93f1-87b446d6605d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5603adf3-dc93-4659-9d0f-4d9fb9ce4bea","keywords":null,"link":"/tudomany/20180414_microsoft_onedrive_tarhely_fajlok_vedelme","timestamp":"2018. április. 14. 08:03","title":"Fontos új funkciók kerültek a OneDrive-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Más pártok politikusai is küldtek nekik pénzt.","shortLead":"Más pártok politikusai is küldtek nekik pénzt.","id":"20180413_juhasz_peter_elerzekenyult_mar_69_millio_forint_jott_ossze","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4acf86d7-3dec-4878-b2b9-454e64f2b4e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_juhasz_peter_elerzekenyult_mar_69_millio_forint_jott_ossze","timestamp":"2018. április. 13. 12:38","title":"Juhász Péter elérzékenyült: már 69 millió forint jött össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29aa16f6-af6f-409f-832d-a15ba2ec580f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig sem szenvedett a világ hiányt a niche randiappokból: készült már mobilalkalmazás kutyasétáltatóknak, gluténérzékenyeknek, most pedig azok is könnyen megtalálják egymást, akik magániskolába jártak, és véletlenül sem akarnak a közoktatásban végzettek közé keveredni.","shortLead":"Eddig sem szenvedett a világ hiányt a niche randiappokból: készült már mobilalkalmazás kutyasétáltatóknak...","id":"20180414_Penztelenek_kimeljenek__uj_randiapp_maganiskolaban_vegzetteknek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29aa16f6-af6f-409f-832d-a15ba2ec580f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1640e4ac-706b-4f11-8993-71af8e46e0fa","keywords":null,"link":"/kkv/20180414_Penztelenek_kimeljenek__uj_randiapp_maganiskolaban_vegzetteknek","timestamp":"2018. április. 14. 15:22","title":"Pénztelenek kíméljenek! – új randiapp magániskolában végzetteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e12605-b35e-4d23-ab0f-207badecc770","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A különböző jogvédő szervezetek a korábbi tüntetések alkalmával pontokba szedték a tudnivalókat, ebből mutatjuk a legfontosabbakat. A rendőrség türelme fogytán, a legutóbbi diáktüntetés végeztével a spontán vonulók közül többen 50 ezres csekket kaptak, mert lementek az úttestre. ","shortLead":"A különböző jogvédő szervezetek a korábbi tüntetések alkalmával pontokba szedték a tudnivalókat, ebből mutatjuk...","id":"20180413_Tuntetes_kisokos_igy_kerulje_el_az_50_ezres_csekket_szombat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92e12605-b35e-4d23-ab0f-207badecc770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc858682-f5f6-4b19-aaf8-182bf87a379e","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Tuntetes_kisokos_igy_kerulje_el_az_50_ezres_csekket_szombat","timestamp":"2018. április. 13. 17:45","title":"Tüntetéskisokos szombatra, így kerülje el az 50 ezres csekket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d184e7-7149-4b99-b92e-28c25b0ece44","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ehhez szükséges újabb ingatlant is behúzta a Terror Háza főigazgatója.","shortLead":"Az ehhez szükséges újabb ingatlant is behúzta a Terror Háza főigazgatója.","id":"20180412_Milliardokbol_alakit_ki_hotelt_Schmidt_Maria_cege_az_Andrassyn","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6d184e7-7149-4b99-b92e-28c25b0ece44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352f2d04-53e0-4c06-bb46-7675c9cd6b82","keywords":null,"link":"/kkv/20180412_Milliardokbol_alakit_ki_hotelt_Schmidt_Maria_cege_az_Andrassyn","timestamp":"2018. április. 12. 19:54","title":"Milliárdokból alakít ki hotelt Schmidt Mária cége az Andrássyn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autósoknak érdemes felkészülniük arra, hogy néhány órán keresztül szünetelni fog az e-matrica-árusítás.","shortLead":"Az autósoknak érdemes felkészülniük arra, hogy néhány órán keresztül szünetelni fog az e-matrica-árusítás.","id":"20180413_vasarnap_autopalya_ematrica_dijkoteles_utszakasz_nusz_hugo_matrica_vasarlas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314284a2-2e21-4dcf-945a-e57f654ef134","keywords":null,"link":"/cegauto/20180413_vasarnap_autopalya_ematrica_dijkoteles_utszakasz_nusz_hugo_matrica_vasarlas","timestamp":"2018. április. 13. 09:23","title":"Vigyázat, vasárnap problémás lehet autópálya-e-matricát vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df35a1ca-3023-486e-97fa-db8f7085b47b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A PSG vezetőedzője nagyon bizakodó, szerinte már közel van a brazil visszatérése, ám Neymar úgy nyilatkozott, egy hónapig még biztosan nem tud játszani.","shortLead":"A PSG vezetőedzője nagyon bizakodó, szerinte már közel van a brazil visszatérése, ám Neymar úgy nyilatkozott...","id":"20180413_Rossz_hir_Neymar_rajongoinak_meg_egy_honapig_biztosan_nem_lep_palyara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df35a1ca-3023-486e-97fa-db8f7085b47b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5398a333-fcc8-49db-8420-81b3b4fc6197","keywords":null,"link":"/sport/20180413_Rossz_hir_Neymar_rajongoinak_meg_egy_honapig_biztosan_nem_lep_palyara","timestamp":"2018. április. 13. 17:32","title":"Rossz hír Neymar rajongóinak: még egy hónapig biztosan nem lép pályára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]