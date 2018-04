"Taktikai szavazás" – így hívták a választások előtt azt az eszközt, amivel a Fidesz legyőzhető. A választó okos, tudja a dolgát, ezt hallhattuk az együttműködésre képtelen pártoktól. Miután az ellenzéki formációk irtózatos pofonba szaladtak bele április 8-án, kevés szó esett arról, hogyan is működött a csodafegyvernek gondolt választói magatartás. Nos, nem a taktikával volt a gond. Ez a hvg.hu heti politikai elemzése.

Az eredményt ismerjük: a Fidesz nem csak listán verte fölényesen az ellenzék pártjait, de az egyéni körzetekben is. Pedig korábban az hallhattuk, hogy 106 ki-ki-meccsen lehet leváltani Orbán Viktort. Miután a Jobbik–baloldal–ökopárt hármasban szépségtapaszokon túl más együttműködés nem volt, a választóknak iránymutatás nélkül kellett (volna) okosnak lenniük. Miután nyerni a legtöbb helyen nem tudtak, így a taktikai szavazással mindössze töredékszavazatokat loptak egymástól a pártok. Az ellenzéki szavazók úgy tekintettek el saját meggyőződésüktől, hogy azzal épp az általuk nem kedvelt pártokat segítették némi eredménykozmetikázáshoz. Joggal lehetnek dühösek az ellenzéki oldal politikusaira.

Kezdjük viszont az elejéről.

Mennyire működhetett az átszavazás?

Félre tudták tenni az emberek érdekből az elveket?

Átment a sokak által sulykolt üzenet?

Ezekre a kérdésekre kerestük a választ ezen a héten.

Hallgass a honlapra, szavazz a...

Többen szentírásként forgatták és osztották meg a taktikai szavazásra buzdító oldalakat a választás előtt, mondván, ha az ellenzék pártjai nem koordináltak országosan, akkor ők megmutatják, ki az esélyes, aki egyéniben legyőzheti a Fideszt. A jelszó az volt, hogy egyéniben az észre hallgatva, a legesélyesebb ellenzékire kell szavazni, legyen az bármely ellenzéki párt tagja, listán viszont arra, akire akarunk, ott dönthet a szív.

A taktikaiszavazas.hu oldalon a mai napig elérhető egy lista, zölddel kiemelve (a 106 egyéni körzetből 53-at), hogy Márki-Zay Péterék vagy a V18-ak kit gondolnak esélyesnek. A végeredmény ismeretében megnéztük, mennyire működött a taktikai szavazás, mennyire osztották meg voksukat a választók. Végül a 106 egyéni körzetből 91-et a Fidesz nyert, az MSZP-Párbeszéd 8-at, a DK 3-at, a Jobbik, az LMP, az Együtt és a függetlenek 1-1-et.

A fővárosi egyesben hosszas huzavona után visszalépett Juhász Péter (Együtt), Fekete-Győr András (Momentum) és V. Naszályi Márta (MSZP-P) is, az LMP és Csárdi Antal maradt az esélyes kihívója Hollik Istvánnak (Fidesz-KDNP). Nyert is, 23 345 szavazatot kapott, míg Hollik 20 031-et. Listán azonban az LMP mindössze 6 941 szavazatot szerzett, míg az MSZP-P több mint 7000-et, a DK 3300-at, a Momentum közel 4000-et. Érdekesség, hogy a visszalépő Juhász Péter után az Együtt mindössze 1100-at, tőlük még a Kétfarkúak is többet, 1500-at.

Csárdi tehát 16 ezer vendégszavazatot kapott, igaz, a baloldali polgárnak nem hagytak választást, hova is ikszelhetne.

© MTI/Soós Lajos

Több olyan körzetet is esélyesnek mondott a taktikázás, ahol végül kormánypárti győzelem született. Nem nyert se Gy. Németh Erzsébet (helyette Simicskó István, azóta megbukott honvédelmi miniszter győzött), se Bauer Tamás (helyette Gulyás Gergely, leendő Lázár-utódé lett a mandátum), se Niedermüller Péter (őt Varga Mihály győzte le). Azonban a DK egyéni jelöltjei ezekben a körzetekben háromszor-négyszer több szavazatot kaptak, mint ahányan listán behúzták őket. Nem csak az MSZP-től érkeztek a voksok. Ha pedig az LMP viszonozza azt, amit Csárdi győzelmével kapott, és visszalépteti jelöltjeit, könnyen billent volna mind a három meccs a Fidesz ellen.

A DK-s Oláh Lajos legyőzte az Orbán-család ügyvédjének mondott Bajkai Istvánt, 20,5 ezer voksot kapott, míg Bajkai csak 16,6 ezret. Listán a DK mindössze 4247 szavazatot hozott, ha összeadjuk, a DK, az MSZP-P, a Momentum, az LMP és az MKKP listás szavazatait, csak kicsivel kapunk magasabb számot, mint amennyivel Oláh egyéniben nyert – vagyis itt nem csak működött a taktikai szavazás, de elegendőnek is bizonyult. Zuglóban az MSZP-s Tóth Csaba győzött, egyéniben 27 736 szavazatot kapott, míg pártja listán csak 14 417-et, mellettük a DK listája 4 300-at, az LMP 6000-et, a Momentum 3,5 ezret.

Érdekes választókerület volt a fővárosi 10-es, ahol végül az MSZP-P-s színekben induló Szabó Tímea legyőzte Menczer Erzsébetet, 27 017 - 20 403-ra. A szocialista lista azonban csak 11 ezer szavazatot gyűjtött. A DK-s 5000-et, az LMP-é közel 6000-et.

Oláh Lajos © MTI / Máthé Zoltán

A főváros 13-as számú körzete azon helyek közé tartozott, ahol az Együtt jelöltje maradt az egyedüli esélyes kihívó, nem sok más ilyen választókerület volt az országban. Vajda Zoltán végül 1000 szavazattal kikapott, a győzelemhez 22 ezer szavazat is kevés volt. De a pártja listán 1500 voksot sem gyűjtött, míg az MSZP majd tízezret, a DK 4000 fölött, az LMP közel hatezret, és a Momentum is 3000 fölött – ha ezeket a számokat egybevetjük Vajda egyéni szavazataival, két egymáshoz közeli számot kapunk.

Kunhalmi Ágnes négy éve épphogy kikapott a fővárosi 15-ösben, most magabiztosan, négyezer szavazattal győzte le Kucsák Lászlót, amihez kellett az LMP-s Kassai Dániel és a Momentum-jelölt visszalépése is. Listán fele annyit sem kapott az MSZP-Párbeszéd, mint Kunhalmi, és hiába lépett vissza Kassai, az LMP listán több mint ötezer szavazatot kapott.

Az Együtt egyetlen egyéni győzelme Csepelen született, Szabó Szabolcs (23 637 szavazat) legyőzte a Fidesz öklét, Németh Szilárdot (20 653 szavazat). Listán a tizedét szerezte ennek az Együtt, az MSZP itt jelölt nélkül (végül Bangóné Borbély Ildikó is visszalépett) 8755 szavazatot kapott, a DK 4500-at, a Jobbik 10 ezret – ami azért érdekes, mert ottani jelöltjük kétezerrel több voksot kapott, tehát a Jobbik-szavazók egy része is átszavazott Szabóra –, az LMP listájára 4500-an szavaztak.

Szabó Szabolcs © MTI / Illyés Tibor

Érdemes megnézni Mellár Tamás (független jelölt a baranyai 1-esből) számait is. 22 ezer szavazatot kapott, a fideszes Csizi Péter 20,7 ezret. Listán a Fidesz ezzel megegyező szavazatot kapott, míg az MSZP-P nyolcezret, a DK négyet, a Jobbik 11 ezret – az ő egyéni jelöltjük 7800-at, tehát itt is ment a bal-jobb oldalon átívelő átszavazás –, az LMP hatezret. (Az ökopárt egyéni jelölt fele annyit, újabb példa az átszavazásra.)

Fontos csatatér körzet volt a két miskolci (borsodi 1-es és 2-es), mindkét helyen győzhetett volna az MSZP vagy a Jobbik is, végül mindkét mandátumot a Fidesz vitte el. Az 1-esben Csöbör Katalin nem egész 150 szavazattal (20 724 a 20 597 ellenében) győzte le Jakab Pétert, miközben a DK-s Debreczeni József 6 151 voksot kapott. Listán a Jobbik hatezerrel kevesebb szavazatot kapott, sok baloldali átszavazott Jakabra egyéniben. De Debreczeni is vonzott be MSZP-hívőktől származó voksokat, ugyanis a DK listájára 3300 szavazat érkezett, miközben az egyéni jelölt nélküli MSZP-listára 7800.

A miskolci kettes még inkább háromosztatú tér volt a Fidesz (19 434 szavazat), az MSZP (15 274 szavazat) és a Jobbik (14 427 szavazat) jelöltje között. A listás számok pedig úgy alakultak, hogy:

Fidesz 19958,

MSZP 9084,

DK 2733, (DK-s induló eredetileg sem volt.)

Jobbik 12992,

LMP 2960 voks. (Az ő jelöltjük egyéniben visszalépett.)

A Jobbik az egyetlen egyéni mandátumát, Dunaújvárosban szerezte. Egyéni jelöltjük ott 20 ezer szavazatot szerzett, de listán a párt csak 13 632-t. A Fidesz egyéni és listás szavazataiban nincs lényegi eltérés, nem úgy, mint a több pártnál. Az MSZP ott nem indított jelöltet, listán ötezer szavazatot kaptak, a DK egyéni indulója 4600 szavazatot kapott, listán 3400-at, az LMP jelöltje 1600-at szerzett, listán a párt 2800 fölött szerepelt.

A választások előtt sokan arról beszéltek, akár egész Heves megyét viheti a Jobbik, amiből végül semmi sem lett. A hevesi egyesben alulmaradt Mirkóczki Ádám, a kettesben Vona Gábor, a hármasban Sneider Tamás. Hasonlítsuk össze az egyéni szavazatszámokat a listán szerzettekkel:

Heves 1

Fidesz: 27374 és 28212

Jobbik: 23115 és 13891

MSZP-P: (itt nem indított) és 6437

DK: 3987 és 3284

LMP: 1914 és 3752

Az arányok a másik két körzetben is hasonlók, a Fidesz esetében csekély az eltérés, hibahatáron belülinek mondható, a Jobbik egyéniben esélyesként jobban szerepelt, mint listán, a baloldaltól is hozott el szavazókat.

Jó példa arra, hogy a taktikai szavazás ötletnek ígéretes volt, de a győzelemhez kevés, ha megnézzük, mi történt a tolnai 1-esben, Szekszárdon. Ott mindenki Hadházy Ákost kiáltotta ki esélyesnek, még az MSZP-s Harangozó Tamás is visszalépett a javára az utolsó pillanatban. Szerzett is majdnem 15 ezer szavazatot, de a Fidesz jelöltjét és annak 21 ezer szavazatát nem tudta felülmúlni az LMP azóta lemondott társelnöke. Listán az LMP jócskán elmaradt, 4580 szavazatot szereztek (de az országos átlagnak fölötte voltak, illetve a többi párthoz is közelebb kerültek itt), az MSZP 5150-et, a DK közel 2000-et. A Jobbik egyéni jelöltje 3899 szavazatot kapott, listán a párt 6119-et. Hadházyra sokan átszavaztak, de a győzelmet nem hozta meg ez a taktika.

*

Az egyéni választókerületek összesített listás szavazatszámaiért köszönet az Integrity Labnek.