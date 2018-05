Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bba5cf18-57b3-4a88-8484-1c3c4e3db71d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kimeNŐ, a Másállapotot a szülészetben és az Üvegplafon szervezésében létrejött eseményen mindenki elmondhatta, mire vágyik anyaként. ","shortLead":"A kimeNŐ, a Másállapotot a szülészetben és az Üvegplafon szervezésében létrejött eseményen mindenki elmondhatta, mire...","id":"20180506_Anyaforradalom_zajlott_ma_a_fovarosban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bba5cf18-57b3-4a88-8484-1c3c4e3db71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6edaf561-8b37-4efe-8061-b001e947746d","keywords":null,"link":"/elet/20180506_Anyaforradalom_zajlott_ma_a_fovarosban","timestamp":"2018. május. 06. 18:30","title":"Anyaforradalom zajlott ma a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ez már az ötödik ilyen állat volt Heves megyében. ","shortLead":"Ez már az ötödik ilyen állat volt Heves megyében. ","id":"20180507_Ujabb_sertespestissel_ferttozott_vaddisznot_talaltak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5dcccf-9a16-4956-b445-f6e538b3932c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Ujabb_sertespestissel_ferttozott_vaddisznot_talaltak","timestamp":"2018. május. 07. 11:08","title":"Újabb sertéspestissel fertőzött vaddisznót találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d144b003-3bfb-4023-8aab-74769b4b5555","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az oktatásügyet az MTA Közgyűlése a magyar állam legfontosabb feladatai között tartja számon – nyilvánította ki több mint 80 százalékos többséggel meghozott határozatában az Akadémia döntéshozó testülete.","shortLead":"Az oktatásügyet az MTA Közgyűlése a magyar állam legfontosabb feladatai között tartja számon – nyilvánította ki több...","id":"20180507_MTA_keves_penzt_fordit_az_allam_az_oktatasra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d144b003-3bfb-4023-8aab-74769b4b5555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b44818-6627-4a25-a6b1-7e3cebfef337","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_MTA_keves_penzt_fordit_az_allam_az_oktatasra","timestamp":"2018. május. 07. 17:05","title":"MTA: Kevés pénzt fordít az állam az oktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc10c3c-e987-4013-ba7f-3b545dd2f843","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jármű teljes terjedelmében égett. ","shortLead":"A jármű teljes terjedelmében égett. ","id":"20180506_Meg_idejeben_leszallt_mindenki_egy_Ibranynal_kiegett_kisbuszbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bc10c3c-e987-4013-ba7f-3b545dd2f843&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb63de8-4561-4195-be61-b9aad2fb9bfa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_Meg_idejeben_leszallt_mindenki_egy_Ibranynal_kiegett_kisbuszbol","timestamp":"2018. május. 06. 15:39","title":"Még idejében leszállt mindenki egy Ibránynál kiégett kisbuszból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20b9cb1-b70a-4dd6-a25b-25bb13f1d9b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A férfi lesodródott az útról, kidöntötte a kerítést, majd egy ház udvarán állt meg. ","shortLead":"A férfi lesodródott az útról, kidöntötte a kerítést, majd egy ház udvarán állt meg. ","id":"20180506_Reszegen_vezetett","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e20b9cb1-b70a-4dd6-a25b-25bb13f1d9b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20516a8f-939b-46d3-b576-5029fa73cb5e","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180506_Reszegen_vezetett","timestamp":"2018. május. 06. 19:59","title":"Részegen vezetett a miskolci sofőr, majdnem megölt négy gyereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06241001-6f82-4c90-94f8-70f3182ea956","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"velemeny","description":"Már több mint 2500 pártoló tagunk, támogatónk van, de úgy tűnik, nagy szüksége is van erre ma a független sajtónak Magyarországon.","shortLead":"Már több mint 2500 pártoló tagunk, támogatónk van, de úgy tűnik, nagy szüksége is van erre ma a független sajtónak...","id":"20180507_Nagy_Ivan_Zsolt_Tiltasok_es_tamogatasok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06241001-6f82-4c90-94f8-70f3182ea956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2be29d-c2c1-4601-9ed9-a479dbdf0a7d","keywords":null,"link":"/velemeny/20180507_Nagy_Ivan_Zsolt_Tiltasok_es_tamogatasok","timestamp":"2018. május. 07. 14:15","title":"Nagy Iván Zsolt: Tiltások és támogatások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cdd690f-585d-4ff1-816b-bc8068298d28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégek, a helyi gazdaság és a menekültek is jól járnának, ha több vállalkozás foglalkoztatna dolgozókat a menekülttáborokban – erre jutott az ENSZ és a Világbank fejlesztési ügynöksége.","shortLead":"A cégek, a helyi gazdaság és a menekültek is jól járnának, ha több vállalkozás foglalkoztatna dolgozókat...","id":"20180507_A_migransozas_helyett_itt_egy_esszeru_javaslat_a_menekultek_foglalkoztatasara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cdd690f-585d-4ff1-816b-bc8068298d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fb44f3-5027-40d1-9452-719aa0c4af0d","keywords":null,"link":"/kkv/20180507_A_migransozas_helyett_itt_egy_esszeru_javaslat_a_menekultek_foglalkoztatasara","timestamp":"2018. május. 07. 17:26","title":"A migránsozás helyett itt egy észszerű javaslat a menekültek foglalkoztatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 69 éves férfi szombat délelőtt tűnt el. ","shortLead":"A 69 éves férfi szombat délelőtt tűnt el. ","id":"20180506_Eltunt_egy_idos_ferfi_az_I_keruletbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc18a03-a073-48b7-b417-71066bb15e7d","keywords":null,"link":"/itthon/20180506_Eltunt_egy_idos_ferfi_az_I_keruletbol","timestamp":"2018. május. 06. 10:24","title":"Eltűnt egy idős férfi az I. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]