[{"available":true,"c_guid":"feb9d107-80c6-4d06-8747-4944131c1d51","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányközeli Hold Reklám Kft. POP FM néven nyert ugyan a frekvenciapályázaton, de a 24.hu szerint nem ezen a néven szól majd az adás. A Class FM a héten megtámadta a Hold Reklámot győztessé nyilvánító határozatot, ettől függetlenül a műszaki tesztsugárzást már megkezdték.","shortLead":"A kormányközeli Hold Reklám Kft. POP FM néven nyert ugyan a frekvenciapályázaton, de a 24.hu szerint nem ezen a néven...","id":"20180602_villamgyorsan_elindul_az_uj_orszagos_radio_de_nem_pop_fm_lesz_a_neve","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=feb9d107-80c6-4d06-8747-4944131c1d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"131ddc0b-6fab-4b81-b2b7-431c74a75f44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_villamgyorsan_elindul_az_uj_orszagos_radio_de_nem_pop_fm_lesz_a_neve","timestamp":"2018. június. 02. 12:10","title":"24.hu: Villámgyorsan elindul az új országos rádió, de nem POP FM lesz a neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d06f6031-436f-49fe-9dfe-7b79640636e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A terepjárósnak még sikerült befejeznie a manőverét, szemből azonban egy hasonló mentalitású autós érkezett.","shortLead":"A terepjárósnak még sikerült befejeznie a manőverét, szemből azonban egy hasonló mentalitású autós érkezett.","id":"20180602_auto_baleset_frontalis_utkozes_romania_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d06f6031-436f-49fe-9dfe-7b79640636e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e8970c-cb69-4192-958d-56c107d5da74","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_auto_baleset_frontalis_utkozes_romania_video","timestamp":"2018. június. 02. 04:01","title":"Már az sem volt semmi, ahogy a terepjárós előzött, de szemből jött egy másik szabálytalankodó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7faa6c-bf96-4d98-9155-ca0ccc3033af","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egykori honvédelmi miniszter állítása szerint a Soros Györgyhöz köthető Magyar Helsinki Bizottság az Országos Bírósági Hivatallal való előzetes egyeztetés nélkül végezte bírák \"migrációs tárgyú\" képzését. Minderről egyébként a napokban a kormánypárti médiában is hangzottak el állítások.","shortLead":"Az egykori honvédelmi miniszter állítása szerint a Soros Györgyhöz köthető Magyar Helsinki Bizottság az Országos...","id":"20180602_hende_szerint_az_obh_megerositette_hogy_a_soros_halozat_veszelyes_az_igazsagszolgaltatasra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc7faa6c-bf96-4d98-9155-ca0ccc3033af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0d838b-e920-4152-94fa-7429cd92a544","keywords":null,"link":"/itthon/20180602_hende_szerint_az_obh_megerositette_hogy_a_soros_halozat_veszelyes_az_igazsagszolgaltatasra","timestamp":"2018. június. 02. 13:44","title":"Hende szerint az OBH megerősítette, hogy a Soros-hálózat veszélyes az igazságszolgáltatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1afe9881-c9e3-4e8d-8143-ba945c69b995","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy oroszlán és két izé jutott erre a hétre.","shortLead":"Egy oroszlán és két izé jutott erre a hétre.","id":"20180603_kabala_frutti_veggi_oroszlan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1afe9881-c9e3-4e8d-8143-ba945c69b995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c0af54-5caf-47ec-bda9-f82a2fdea1c0","keywords":null,"link":"/elet/20180603_kabala_frutti_veggi_oroszlan","timestamp":"2018. június. 03. 13:37","title":"Ismét támadnak a fájdalmas kabalafigurák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a281d2ed-3e2f-4106-ad31-a4aa77efbd1b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eredeti árának közel hétszeresét kérne el tulajdonosa az orosz kormányzati autóért.","shortLead":"Az eredeti árának közel hétszeresét kérne el tulajdonosa az orosz kormányzati autóért.","id":"20180603_kormanyzati_moszkvics_ivan_kalita","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a281d2ed-3e2f-4106-ad31-a4aa77efbd1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4916e048-a9d6-4e23-84f2-0193723c4969","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_kormanyzati_moszkvics_ivan_kalita","timestamp":"2018. június. 03. 09:21","title":"Eladó a kormányzati Moszkvics, ami drágább, mint egy új S-osztályos Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d90157f4-e554-485d-b473-0068ee5e05c0","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"A mostaninál nyolcszor több lakáshitellel serkentené a gazdasági növekedést a jegybank, remélve, hogy nem lesz újabb adósságválság. Ám az ügyfelek egy része most is rizikós.","shortLead":"A mostaninál nyolcszor több lakáshitellel serkentené a gazdasági növekedést a jegybank, remélve, hogy nem lesz újabb...","id":"201818__eladositana_ajegybank__porgo_ingatlanpiac__kockazatok__arak_es_vagyak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d90157f4-e554-485d-b473-0068ee5e05c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e813ba8-fd23-4054-ad72-9cf20c182fba","keywords":null,"link":"/gazdasag/201818__eladositana_ajegybank__porgo_ingatlanpiac__kockazatok__arak_es_vagyak","timestamp":"2018. június. 03. 11:00","title":"Nagyon kockázatosan jut önrészhez a lakáshitelesek egy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fdd1723-b9b5-4371-90ca-c2770b618126","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A római császár bronzszobrának maradványait a római Capitoliumi Múzeumban őrzik, de egy fontos része 1863 óta Párizsban volt, és ez most derült ki.","shortLead":"A római császár bronzszobrának maradványait a római Capitoliumi Múzeumban őrzik, de egy fontos része 1863 óta Párizsban...","id":"20180601_megtalaltak_nagy_konstantin_elveszett_mutatoujjat_a_louvreban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fdd1723-b9b5-4371-90ca-c2770b618126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027fa762-72ab-49e2-8154-bca6b84a8d86","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_megtalaltak_nagy_konstantin_elveszett_mutatoujjat_a_louvreban","timestamp":"2018. június. 01. 21:55","title":"Megtalálták Nagy Konstantin elveszett mutatóujját a Louvre-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee0beada-b052-42d6-a1ca-eb2644f83177","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosban egy négyemeletes házban volt tűz. Sérültek nincsenek. ","shortLead":"A fővárosban egy négyemeletes házban volt tűz. Sérültek nincsenek. ","id":"20180602_Tuz_volt_az_Andrassy_uton","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee0beada-b052-42d6-a1ca-eb2644f83177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0359815c-97c9-48a6-946d-578420d97a52","keywords":null,"link":"/itthon/20180602_Tuz_volt_az_Andrassy_uton","timestamp":"2018. június. 02. 21:48","title":"Tűz volt az Andrássy úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]